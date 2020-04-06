Heiken Scalper
- Asesores Expertos
- Abubakar Attahiru
- Versión: 1.20
Visión general
Heiken Scalper EA es un sofisticado Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para el comercio de XAUUSD (Oro) y sus variantes en plazos bajos (M1-M15). Este EA combina un indicador Heiken Ashi personalizado con una estrategia de scalping de martingala de cuadrícula para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo. Optimizado para operaciones rápidas, incluye una sólida gestión de riesgos, un filtro de noticias y un panel interactivo, por lo que es ideal para los operadores que buscan estrategias eficientes en el mercado del oro.
Características principales
1. Indicador Heiken Ashi personalizado
- Utiliza un cálculo Heiken Ashi a medida para identificar velas alcistas (verdes) o bajistas (rojas) para entradas de operaciones precisas.
- Integra ATR (Average True Range) para señales ajustadas a la volatilidad, mejorando la fiabilidad.
2. Estrategia Grid Martingale
- Abre posiciones adicionales en pasos de cuadrícula configurables (por defecto: 250 pips) cuando el mercado se mueve en contra de la operación inicial.
- Aplica un multiplicador de Martingala (por defecto: 2,0) para aumentar el tamaño de los lotes, con el objetivo de recuperar rápidamente las pérdidas.
- Limita el tamaño de la parrilla con un tope máximo de orden (por defecto: 10).
3. Recuperación dinámica de pérdidas
- Ajusta dinámicamente el take-profit de la cesta en función del peor drawdown flotante, utilizando un DDRecoveryFactor configurable (por defecto: 50%) para aumentar la rentabilidad.
4. 4. Gestión del riesgo
- Cesta Stop Loss/Take Profit (USD): Cierra las posiciones en los umbrales de beneficios (por defecto: 10 $) o pérdidas establecidos.
- Protección contra Drawdown: Cierra posiciones o detiene la negociación si la reducción supera un porcentaje (por defecto: 80%).
- Periodo de Enfriamiento: Pausa la negociación tras el cierre de la cesta (por defecto: desactivado).
- Filtros de diferencial/deslizamiento: Evita operar con spreads elevados (por defecto: 30 puntos) o deslizamientos excesivos (por defecto: 20 puntos).
5. Filtro de noticias
- Pausa la negociación durante noticias de alto impacto (por ejemplo, NFP, CPI) que afecten al XAUUSD o a divisas relacionadas.
- Periodo de búsqueda, tiempos de pausa/reanudación y palabras clave de las noticias configurables.
6. Panel interactivo
- Muestra datos en tiempo real: Estado del EA, beneficio de la cesta, posiciones abiertas, señal Heiken Ashi, spread, drawdown y estado del cooldown.
- Incluye botones para cerrar la cesta, cerrar las compras o cerrar las ventas para un control manual.
7. Diseño específico para cada símbolo
- Optimizado para las variantes XAUUSD; muestra una advertencia si se adjunta a otros símbolos.
Parámetros de entrada
- Marco temporal: M1-M15 (por defecto: M1).
- Tamaño del Lote: 0.01 (por defecto).
- Grid Step: 250 pips (por defecto).
- Multiplicador Martingale: 2.0 (por defecto).
- Cesta Take Profit/Stop Loss: $10/Desactivado (por defecto).
- Órdenes Máximas: 10 (por defecto).
- Periodo ATR: 14 (por defecto).
- Protección Drawdown: 80% máx, cerrar todo/pausar (por defecto: desactivado).
- Filtro de noticias: Activado, búsqueda de 2 días, pausa/reanudación de 15 minutos (por defecto).
Estrategia de negociación
- Entrada: Abre posiciones de compra/venta en señales Heiken Ashi alcistas/bajistas, añadiendo órdenes de rejilla a medida que se mueve el precio.
- Salida: Cierra la cesta con un take-profit o stop-loss dinámico, seguido de un enfriamiento.
- Controles de riesgo: Los filtros de spread, deslizamiento, noticias y drawdown garantizan una operativa segura.
Configuración recomendada
- Símbolo: XAUUSD o variantes.
- Cuenta: ECN, spread bajo, saldo de más de 1.000 $.
- Corredor: Spreads bajos, ejecución rápida.
Descargo de riesgo
Las estrategias de martingala de rejilla conllevan un alto riesgo. Pruebe primero en una cuenta de demostración y utilice ajustes conservadores para gestionar el drawdown.
Conclusión
Heiken Scalper EA ofrece una solución potente y fácil de usar para el scalping XAUUSD, mezclando entradas precisas, objetivos de beneficios dinámicos y controles de riesgo robustos. Ideal para traders que buscan un trading en oro rápido y eficiente.DESACTIVAR ENFRIAMIENTO PARA OBTENER LO MEJOR DE EA