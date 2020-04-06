Visión general

Heiken Scalper EA

Heiken Scalper EA es un sofisticado Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para el comercio de XAUUSD (Oro) y sus variantes en plazos bajos (M1-M15). Este EA combina un indicador Heiken Ashi personalizado con una estrategia de scalping de martingala de cuadrícula para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo. Optimizado para operaciones rápidas, incluye una sólida gestión de riesgos, un filtro de noticias y un panel interactivo, por lo que es ideal para los operadores que buscan estrategias eficientes en el mercado del oro.

Características principales

1. Indicador Heiken Ashi personalizado

Utiliza un cálculo Heiken Ashi a medida para identificar velas alcistas (verdes) o bajistas (rojas) para entradas de operaciones precisas.

Integra ATR (Average True Range) para señales ajustadas a la volatilidad, mejorando la fiabilidad.

2. Estrategia Grid Martingale

Abre posiciones adicionales en pasos de cuadrícula configurables (por defecto: 250 pips) cuando el mercado se mueve en contra de la operación inicial.

Aplica un multiplicador de Martingala (por defecto: 2,0) para aumentar el tamaño de los lotes, con el objetivo de recuperar rápidamente las pérdidas.

Limita el tamaño de la parrilla con un tope máximo de orden (por defecto: 10).

3. Recuperación dinámica de pérdidas

Ajusta dinámicamente el take-profit de la cesta en función del peor drawdown flotante, utilizando un DDRecoveryFactor configurable (por defecto: 50%) para aumentar la rentabilidad.

4. 4. Gestión del riesgo

Cesta Stop Loss/Take Profit (USD) : Cierra las posiciones en los umbrales de beneficios (por defecto: 10 $) o pérdidas establecidos.

: Cierra las posiciones en los umbrales de beneficios (por defecto: 10 $) o pérdidas establecidos. Protección contra Drawdown : Cierra posiciones o detiene la negociación si la reducción supera un porcentaje (por defecto: 80%).

: Cierra posiciones o detiene la negociación si la reducción supera un porcentaje (por defecto: 80%). Periodo de Enfriamiento : Pausa la negociación tras el cierre de la cesta (por defecto: desactivado).

: Pausa la negociación tras el cierre de la cesta (por defecto: desactivado). Filtros de diferencial/deslizamiento: Evita operar con spreads elevados (por defecto: 30 puntos) o deslizamientos excesivos (por defecto: 20 puntos).

5. Filtro de noticias

Pausa la negociación durante noticias de alto impacto (por ejemplo, NFP, CPI) que afecten al XAUUSD o a divisas relacionadas.

Periodo de búsqueda, tiempos de pausa/reanudación y palabras clave de las noticias configurables.

6. Panel interactivo

Muestra datos en tiempo real: Estado del EA, beneficio de la cesta, posiciones abiertas, señal Heiken Ashi, spread, drawdown y estado del cooldown.

Incluye botones para cerrar la cesta, cerrar las compras o cerrar las ventas para un control manual.

7. Diseño específico para cada símbolo

Optimizado para las variantes XAUUSD; muestra una advertencia si se adjunta a otros símbolos.

Parámetros de entrada

Marco temporal : M1-M15 (por defecto: M1).

: M1-M15 (por defecto: M1). Tamaño del Lote : 0.01 (por defecto).

: 0.01 (por defecto). Grid Step : 250 pips (por defecto).

: 250 pips (por defecto). Multiplicador Martingale : 2.0 (por defecto).

: 2.0 (por defecto). Cesta Take Profit/Stop Loss : $10/Desactivado (por defecto).

: $10/Desactivado (por defecto). Órdenes Máximas : 10 (por defecto).

: 10 (por defecto). Periodo ATR : 14 (por defecto).

: 14 (por defecto). Protección Drawdown : 80% máx, cerrar todo/pausar (por defecto: desactivado).

: 80% máx, cerrar todo/pausar (por defecto: desactivado). Filtro de noticias: Activado, búsqueda de 2 días, pausa/reanudación de 15 minutos (por defecto).

Estrategia de negociación

Entrada : Abre posiciones de compra/venta en señales Heiken Ashi alcistas/bajistas, añadiendo órdenes de rejilla a medida que se mueve el precio.

: Abre posiciones de compra/venta en señales Heiken Ashi alcistas/bajistas, añadiendo órdenes de rejilla a medida que se mueve el precio. Salida : Cierra la cesta con un take-profit o stop-loss dinámico, seguido de un enfriamiento.

: Cierra la cesta con un take-profit o stop-loss dinámico, seguido de un enfriamiento. Controles de riesgo: Los filtros de spread, deslizamiento, noticias y drawdown garantizan una operativa segura.

Configuración recomendada

Símbolo : XAUUSD o variantes.

: XAUUSD o variantes. Cuenta : ECN, spread bajo, saldo de más de 1.000 $.

: ECN, spread bajo, saldo de más de 1.000 $. Corredor: Spreads bajos, ejecución rápida.

Descargo de riesgo

Las estrategias de martingala de rejilla conllevan un alto riesgo. Pruebe primero en una cuenta de demostración y utilice ajustes conservadores para gestionar el drawdown.

Conclusión

Heiken Scalper EA ofrece una solución potente y fácil de usar para el scalping XAUUSD, mezclando entradas precisas, objetivos de beneficios dinámicos y controles de riesgo robustos. Ideal para traders que buscan un trading en oro rápido y eficiente.