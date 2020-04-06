Balanced Price Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der den Handel mit Hilfe eines proprietären Systems zur Auftragsabwicklung und zum Positionsausgleich verwaltet.

Der Expert Advisor überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und verwaltet selbstständig Aufträge und Positionen mit dem Ziel, ein kontrolliertes Engagement und eine systematische Gewinnmitnahme aufrechtzuerhalten.

Klicken Sie hier für Set Files

Wichtigste Merkmale

Vollständig automatisierter Handel

Fortschrittliches Order- und Positionsmanagementsystem

Gleichzeitige Abwicklung von BUY und SELL Trades

Korbbasierte Gewinnberechnung in USD

Verwaltung des gewichteten Durchschnittspreises

Automatisches Auffüllen von Aufträgen

Periodische Aktualisierung der Auftragsstruktur

Visuelle Take-Profit-Levels auf dem Chart

Gewinnbuchungsetiketten, die bei Abschluss des Geschäfts angezeigt werden

Unterstützung von Magic Numbers

Keine externen Indikatoren erforderlich

Handelsmanagement

Trades werden als unabhängige Positionsgruppen verwaltet

Gewinnziele werden dynamisch mit einer gewichteten Durchschnittsmethode berechnet

Wenn das vordefinierte Gewinnziel erreicht ist, werden alle relevanten Positionen automatisch geschlossen

Visuelle Bestätigung wird direkt im Chart angezeigt

Die Orderstruktur wird beibehalten und je nach Marktpreis automatisch aktualisiert

Einmal aktiviert, erfordert der Expert Advisor keine manuellen Eingriffe.

Eingaben

Handelsvolumen (Lotgröße)

Maximale Anzahl der verwalteten Orders

Parameter für Preisabstände

Korbgewinnziel (USD)

Intervall der Auftragsaktualisierung

Magische Zahl

Alle Parameter sind vollständig vom Benutzer konfigurierbar.

Risiko-Hinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Es wird dringend empfohlen,:

Kein EA kann Ihr Konto retten, wenn Sie Ihr Risiko und Ihre Losgröße nicht im Griff haben.

Testen Sie den Expert Advisor vor dem Live-Handel auf einem Demokonto.

Verwenden Sie konservative Risikoeinstellungen

Überwachen Sie die Margin-Nutzung

Vermeiden Sie den Handel in Zeiten extremer Marktvolatilität



Es ist wichtig, die Gewinne regelmäßig abzuheben.

Empfohlene Verwendung

Instrumente: XAUUSD, Indizes, wichtige Forex-Paare

Zeitrahmen: Beliebig

Geeignet für Anfänger und fortgeschrittene Trader

Fazit

Balanced Price Grid EA ist eine professionelle automatisierte Handelslösung, die für Händler entwickelt wurde, die einen freihändigen Ansatz mit strukturiertem Order- und Gewinnmanagement bevorzugen.

Der Expert Advisor wurde mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.