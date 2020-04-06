Balanced Price Grid EA

Balanced Price Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der den Handel mit Hilfe eines proprietären Systems zur Auftragsabwicklung und zum Positionsausgleich verwaltet.

Der Expert Advisor überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und verwaltet selbstständig Aufträge und Positionen mit dem Ziel, ein kontrolliertes Engagement und eine systematische Gewinnmitnahme aufrechtzuerhalten.

Klicken Sie hier für Set Files

Wichtigste Merkmale

  • Vollständig automatisierter Handel

  • Fortschrittliches Order- und Positionsmanagementsystem

  • Gleichzeitige Abwicklung von BUY und SELL Trades

  • Korbbasierte Gewinnberechnung in USD

  • Verwaltung des gewichteten Durchschnittspreises

  • Automatisches Auffüllen von Aufträgen

  • Periodische Aktualisierung der Auftragsstruktur

  • Visuelle Take-Profit-Levels auf dem Chart

  • Gewinnbuchungsetiketten, die bei Abschluss des Geschäfts angezeigt werden

  • Unterstützung von Magic Numbers

  • Keine externen Indikatoren erforderlich

Handelsmanagement

  • Trades werden als unabhängige Positionsgruppen verwaltet

  • Gewinnziele werden dynamisch mit einer gewichteten Durchschnittsmethode berechnet

  • Wenn das vordefinierte Gewinnziel erreicht ist, werden alle relevanten Positionen automatisch geschlossen

  • Visuelle Bestätigung wird direkt im Chart angezeigt

  • Die Orderstruktur wird beibehalten und je nach Marktpreis automatisch aktualisiert

Einmal aktiviert, erfordert der Expert Advisor keine manuellen Eingriffe.

Eingaben

  • Handelsvolumen (Lotgröße)

  • Maximale Anzahl der verwalteten Orders

  • Parameter für Preisabstände

  • Korbgewinnziel (USD)

  • Intervall der Auftragsaktualisierung

  • Magische Zahl

Alle Parameter sind vollständig vom Benutzer konfigurierbar.

Risiko-Hinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Es wird dringend empfohlen,:

  • Kein EA kann Ihr Konto retten, wenn Sie Ihr Risiko und Ihre Losgröße nicht im Griff haben.

  • Testen Sie den Expert Advisor vor dem Live-Handel auf einem Demokonto.

  • Verwenden Sie konservative Risikoeinstellungen

  • Überwachen Sie die Margin-Nutzung

  • Vermeiden Sie den Handel in Zeiten extremer Marktvolatilität

  • Es ist wichtig, die Gewinne regelmäßig abzuheben.

Empfohlene Verwendung

  • Instrumente: XAUUSD, Indizes, wichtige Forex-Paare

  • Zeitrahmen: Beliebig

  • Geeignet für Anfänger und fortgeschrittene Trader

Fazit

Balanced Price Grid EA ist eine professionelle automatisierte Handelslösung, die für Händler entwickelt wurde, die einen freihändigen Ansatz mit strukturiertem Order- und Gewinnmanagement bevorzugen.

Der Expert Advisor wurde mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.


