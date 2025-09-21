MT4Phoenix

MT4Phoenix — Multi-Timeframe Breakout-Expert Advisor (MetaTrader 4)

Empfohlenes Paar: XAUUSD

MT4Phoenix automatisiert einen einfachen Fortsetzungsansatz. Er bewertet den Richtungsbias auf einem höheren Zeitrahmen und wartet auf ein Ausbruchssignal auf einem niedrigeren Zeitrahmen. Orders werden mit vordefiniertem Risiko und ausgewählter Exit-Methode platziert.

Funktionsweise (Überblick)

  1. Bias-Prüfung (höherer Zeitrahmen): Eine EMA-Beziehung definiert, wann Long-Exponierung zulässig ist.
  2. Einstiegs-Prüfung (Ausführungszeitrahmen): Ein jüngstes Swing-Niveau wird identifiziert; ein Ausbruch darüber ermöglicht den Einstieg.
  3. Risikogröße: Das Positionsvolumen ergibt sich aus dem gewählten Trade-Risiko und der Stop-Distanz; Broker-Lot-Schritte werden berücksichtigt.
  4. Exit-Management: Wählen Sie zwischen einem volatilitätsbasierten Ziel oder einem regelbasierten Ausstieg, wenn sich die EMA-Beziehung gegen die Position dreht. Optionaler Trailing-Stop und Teilgewinn möglich.

Hauptfunktionen

  • Zeiträume: getrennte Auswahl für Bias und Ausführung.
  • Einstiege: Ausbruch über ein jüngstes Swing-Niveau, wenn der Bias dies erlaubt.
  • Exits:
    • ATR-Ziel (vom Nutzer definierter Multiplikator), oder
    • EMA-basierter Ausstieg auf dem gewählten Zeitrahmen.
    • Optionaler Trailing-Stop: ATR, Prozent oder Punkte.
    • Optionaler Teilgewinn bei einem R-Multiple.
  • Risikokontrollen: fixes Betrag-Risiko oder Prozent des Kontostands; Mindest-/Höchstlots; Spread- und Margin-Prüfungen; Handling von Broker-Stops/Freeze-Level.
  • Protokollierung: Bar-Ereignisse, Bias-Status, Einstiegs-/Exit-Prüfungen und Handelsergebnisse werden im Experts-Log festgehalten.

Eingaben (Zusammenfassung)

  • Risk: fester Betrag oder % des Kontostands; Mindest-/Höchstlots.
  • MAs: schnelle/langsame EMA-Perioden; Zeitrahmen für Bias und Einstieg.
  • ATR: Periode und Multiplikatoren für SL/TP und Trailing (falls gewählt).
  • Structure: Lookback und Fenster zur Swing-Erkennung.
  • Trade management: Trailing-Modus und Parameter; Teilgewinn-R-Multiple und Prozent; optionales Tagesrisikolimit und Cooldown.
  • Broker constraints: stops level, freeze level, Margin-Check.

Empfohlene Startvorlage (Beispiel) – XAUUSD

Parameter Wert
RiskType Risk_Percent ( >1% == Aggressiv)
FixedRisk 50
PercentRisk 5
EMAPeriodFast 12
EMAPeriodSlow 21
TPMode EMA Slow > EMA Fast im Einstiegszeitrahmen
SLMode Fast EMA im Bias-Zeitrahmen
ATR-Period 14
TP-ATR-Multiplier 2.0
SL-ATR-Multiplier  1.5
SwingLookback 10
SwingWindow 3
MinLot 0.01
Maxlot 100
BiasTimeframe 1 Hour
EntryTimeframe 30 Minutes
TrailingStopMode Trail_Percent
TrailingStopRMultiple 1.0
TrailingStopATRMultiplier 1.0
TrailingStopPercent 1.0
TrailingStopPoints 400
UseDailyRiskManagement false
DailyRiskPercent 1.0
UseCooldown true
CooldownBars 2
UsePartialProfit false
PartialProfitRMultiple 2.0
PartialProfitPercent 50.0

Tests und Einsatz

  • Strategy Tester: auf Ihren gewählten Symbolen und Perioden evaluieren.
  • Forward-Test: Demo-Umgebung nutzen, um Ausführung und Slippage beim Broker zu beobachten.
  • Parameter: Risiko, Exit-Modus und Swing-Einstellungen an Instrument und Risikopolitik anpassen.
  • Sprache: alle Eingabenamen, Meldungen und Screenshots sind auf Englisch.

Wichtige Hinweise

  • Kein Gewinn garantiert. Ergebnisse variieren je nach Instrument, Broker und Marktbedingungen.
  • Backtests sind keine realen Handelsergebnisse.
  • Der EA sammelt keine personenbezogenen Daten und nutzt keine Drittanbieter-Systeme für Lizenzierung, Buchhaltung oder Updates.
  • Produktsupport über MQL5-Produktkommentare oder MQL5-Nachrichten.

Risikohinweis

Handel ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos von Verlusten. Verwenden Sie risikogerechte Limite und prüfen Sie regelmäßig Logs und Einstellungen.

Auswahl:
Lion
389
Lion 2025.10.14 11:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension