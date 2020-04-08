Candle Timer Essential MT5

Cuenta atrás clara para cada gráfico

Saber el tiempo exacto que queda hasta que la vela actual se cierre ayuda a tomar decisiones de trading a tiempo. Candle Timer Essential MT5 ofrece una cuenta atrás visible para todos los plazos disponibles MT5 directamente en su gráfico. Esta herramienta es fiable, eficiente y fácil de configurar.

Características

  • Cuenta atrás de velas en tiempo real para todos los plazos estándar de MT5
  • Combinación de colores personalizable para cabecera, temporizador y descripción
  • Diseño autoadaptable para una visibilidad óptima en cualquier gráfico
  • Gestión eficaz de los objetos del gráfico para una visualización perfecta
  • Funcionamiento estable, incluso en plazos personalizados o no disponibles

Instrucciones de uso

  1. Conecte Candle Timer Essential MT5 a cualquier gráfico.
  2. Seleccione sus colores preferidos en la pestaña Entradas.
  3. El temporizador de cuenta atrás aparecerá automáticamente y se actualizará en tiempo real.
  4. Utilice el temporizador visible para apoyar su flujo de trabajo de trading.

Beneficios

  • Muestra las horas exactas de cierre de las velas para ayudarle a gestionar las entradas y salidas de las operaciones.
  • Reduce las conjeturas sobre los tiempos de los gráficos
  • Se integra en cualquier configuración de gráficos con colores personalizables

Comparar versiones del temporizador de velas

Características Cuenta atrás hasta la siguiente barra (gratuita) Versión Essential (este producto) Versión Pro
Cuenta atrás de velas ✓ (M1, M15, H1 solamente) ✓ (Todos los marcos temporales MT5)
Colores totalmente personalizables
Pantalla desplegable
Barra de progreso
Alertas sonoras
Arrastrar y soltar paneles


Buscas más personalización y funciones avanzadas? Explora Candle Timer Pro MT5 para obtener la solución completa.

Candle Timer Essential MT5 es una forma efectiva de mejorar su visión general del gráfico. Considere la posibilidad de actualizar a la versión Pro para obtener opciones avanzadas como alertas de sonido, datos de spread en el gráfico y un panel interactivo.


Productos recomendados
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Indicadores
Presentamos el indicador "Symbol Cost Info MT5 ": ¡la herramienta definitiva para ir por delante en el mercado de divisas! Este innovador indicador está diseñado para proporcionar a los operadores información sobre costes en tiempo real, directamente en sus gráficos. He aquí por qué todos los operadores necesitan el "Symbol Cost Info MT5" en su arsenal: Supervisión del diferencial en tiempo real : Vigile de cerca el diferencial de cualquier par de divisas, asegurándose de que entra en el mercad
FREE
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Utilidades
Herramienta de visualización del diferencial en tiempo real Una herramienta de visualización de diferenciales en tiempo real es un software o aplicación especializada diseñada para proporcionar a los operadores e inversores datos instantáneos y en directo sobre el diferencial -la diferencia entre el precio de oferta (el precio al que los compradores están dispuestos a comprar un activo) y el precio de demanda (el precio al que los vendedores están dispuestos a venderlo)- de diversos instrument
Trade Condition Logger MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Utilidades
El registrador de las condiciones de las operaciones es una herramienta esencial que ofrece información crucial sobre : Valores actuales de swaps y diferenciales Registro automático de las fluctuaciones de los valores de los swaps Registro del rango de valores de spread a lo largo del tiempo Optimización de los valores de spread para un instrumento específico Muestra un resumen completo en el gráfico , proporcionando a los operadores información sobre las condiciones comerciales . Revise las co
Chart Local Time for MT5
Rider Capital Group
4.5 (2)
Indicadores
Muestra tu Hora Local en tus gráficos ¡ Ahora disponible para MT5 con nuevas características! Muestra tu hora local en lugar de (o junto con) la hora del servidor MT5. Muestra una cruz para resaltar la hora actual de la vela. Se ajusta automáticamente en función del zoom del gráfico (acercar o alejar). Se muestra en todos los marcos temporales (M1 - Mes, incluyendo todos los marcos temporales de MT5), y se ajusta automáticamente al cambiar el marco temporal del gráfico. Maneja zonas horaria
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Panel de valores de indicadores: ¡la solución definitiva para la supervisión de indicadores! ¿Está cansado de cambiar constantemente entre los indicadores para comprobar los valores? ¿Quiere una solución sencilla, elegante y en tiempo real que ponga todas las lecturas clave de los indicadores en un solo lugar? El Panel de Valores de Indicadores es la utilidad definitiva para los operadores que desean una visualización clara y concisa de los valores importantes de los indicadores, ¡directamente
EasyTrend Pro for MT5
Denis Glaz
3 (1)
Indicadores
Potente indicador de tendencia con todo lo necesario para el comercio y es muy fácil de usar. Todo el mundo probablemente ha llegado a través de indicadores o asesores expertos que contienen numerosos parámetros de entrada que son difíciles de entender. Pero aquí, parámetros de entrada son simples y no es necesario configurar nada - red neuronal hará todo por ti. Diferencia con la versión clásica Se ha añadido el panel de múltiples marcos de tiempo en tiempo real, por lo que puede comprobar una
Sessions Premium
Edson Javier Jaramillo Diaz
1 (1)
Indicadores
Session Boxes - Indicador avanzado de visualización de sesiones de mercado Visión general El indicador Session Boxes es una herramienta potente y altamente personalizable diseñada para ayudar a los operadores a visualizar las principales sesiones bursátiles directamente en sus gráficos. Al mostrar claramente las sesiones de Asia, Londres, Nueva York, Sydney y Frankfurt, los operadores pueden identificar fácilmente los momentos óptimos de negociación y los posibles periodos de volatilidad del m
Buy Sell Multiple
Hoai Phuong Tran
Utilidades
Comprar Vender Panel Múltiple - ¡Ejecute Órdenes Masivas en un Solo Clic! Descripción: Ahorre tiempo y aproveche las oportunidades del mercado al instante. Este potente panel le permite colocar múltiples órdenes de compra o venta simultáneamente, cada una con tamaños de lote, niveles de take-profit y stop-loss personalizados. Perfecto para estrategias de entrada sofisticadas y para gestionar operaciones complejas de forma eficiente. Características principales: Ejecución masiva de órdenes: Abr
Trade easy control panel
Thabang John Wotsa
Indicadores
TradeEasy Panel - Panel de control de trading profesional Visión general TradeEasy Panel es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5. Este potente indicador proporciona a los operadores una solución todo en uno para ejecutar operaciones, gestionar posiciones y supervisar la actividad del mercado directamente desde la ventana del gráfico. Con su interfaz intuitiva y sus funciones avanzadas, agiliza el proceso de negociación tanto para los operadores p
Advanced Support and Resistance Tool
Batsirayi L Marango
Indicadores
Soporte y resistencia avanzados Los niveles de soporte y resistencia son ampliamente utilizados en el trading. Son importantes ya que muestran algunos niveles de precios clave. Antes de aplicar cualquier estrategia, se puede considerar necesario trazar soportes y resistencias. Sin embargo, este proceso puede llevar mucho tiempo, especialmente si se van a analizar muchos pares de divisas, materias primas o índices. Esta herramienta avanzada de soportes y resistencias ha sido diseñada para operado
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicadores
Vela HTF de Haven: el poder del marco de tiempo superior en su gráfico Presentamos la vela HTF de Haven , una potente herramienta que muestra las velas de un marco de tiempo superior (HTF) directamente en su gráfico de trabajo. Deje de cambiar constantemente de ventana y empiece a ver el verdadero contexto del mercado, que es la base para tomar decisiones de trading bien fundamentadas. Otros productos -> AQUÍ . Características clave y el concepto "Power of 3" Análisis basado en el concepto "Pow
FREE
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Utilidades
El robot de negociación añade automáticamente órdenes take profit y stop loss cuando se ejecuta una orden de compra o venta. Al pulsar las teclas de acceso rápido (A, D o TAB), se insertarán dos líneas de vista previa, que representan las futuras órdenes take profit (azul) y stop loss (rojo), que mantendrán la distancia especificada por el usuario. Estas órdenes sólo se añadirán cuando se ejecute la orden inicial. Al operar en el mercado, las órdenes pendientes de take profit y stop loss se añad
Airplanes Trends
Andriy Sydoruk
Indicadores
Los puntos de entrada de la tendencia del avión deben utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. El indicador funciona utilizando la función de dependencia de onda cíclica. Por lo tanto, todos los puntos de entrada serán puntos óptimos en los que cambie el movimiento. La forma más sencilla de utilizar el indicador es abrir una operación en la dirección de una tendencia existente. El mejor resultado se obtiene combinando el indicador con noticias fundamentales, puede actuar como
Smart Money Imbalance Indicator
Arielfx Trading and Consulting L.L.C.
Indicadores
Arielfx Smart Money Indicador de Desequilibrio ¿Qué es el desequilibrio? desequilibrio sustantivo: Falta de proporción o relación entre cosas correspondientes Utilizamos el desequilibrio como parte de nuestro sistema de trading. Cuando se llena un desequilibrio o el precio entra en él, a menudo vemos grandes reacciones y movimientos en esas zonas. ¿Cómo se puede utilizar? Usted puede tomar un comercio y las reacciones del cuero cabelludo de las zonas de desequilibrio
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
Indicadores
Libere el poder de Smart Money Concepts (SMC) con el indicador FVG más limpio del mercado. Smart FVG Pro no es sólo otro detector de brecha. Está diseñado para operadores profesionales que necesitan filtrar el ruido y centrarse en las zonas de inversión de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores estándar que saturan su gráfico con cada gap menor, Smart FVG Pro utiliza una lógica de filtrado avanzada (Tendencia + Volatilidad) y un sistema único de "Mitigación Inteligente" para eliminar
Dimatis Sniper
Vincent Teddy Rakotomalala
Utilidades
Descripción: Dimatis Sniper es una práctica herramienta diseñada para simplificar la colocación de órdenes y la evaluación del riesgo para los operadores. Al mostrar el importe del riesgo directamente en la pantalla, esta herramienta permite a los operadores evaluar el riesgo en tiempo real, facilitando la toma de decisiones informadas antes de ejecutar las operaciones. Características principales: Evaluación del riesgo en tiempo real: Evalúe el riesgo asociado a cada operación instantáneamente
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping VISIÓN GENERAL Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida. METODOLOGÍA SCALPING Generación de señales - Cálculos rápidos del indicador - Sistema de confirmación múltiple - Entrega de señales de baja latencia - Análisis de la acción del preci
Quantum Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
Indicadores
Quantum Dynamic POC Hi Tf para MT5 Descripción: El "Quantum Dynamic POC Hi Tf" es un indicador único desarrollado para el análisis de volumen. Es adecuado tanto para volúmenes reales (en contratos de futuros) como para volúmenes de ticks (en el mercado Forex). El indicador es una herramienta de canal que consta de tres líneas que cambian dinámicamente en función del marco temporal seleccionado: Línea central : el principal Punto de Control (POC) dinámico, que refleja el precio medio del volumen.
Decision
Oleksii Ferbei
Indicadores
El indicador Decisión determina la tendencia a largo y corto plazo. El indicador permite examinar con más detalle las tendencias reales e históricas del mercado. Muestra los puntos de apertura de las operaciones de venta o compra, y también indica la dirección de la tendencia para: periodos a corto y largo plazo. El análisis se basa en el marco temporal seleccionado. El indicador no sólo señala una compra o venta inmediata. Indica una tendencia a corto y largo plazo. operaciones. La forma más
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Presentamos Order Blocks Breaker , una nueva forma de identificar y aprovechar los bloques de órdenes en su estrategia de trading. Después de desarrollar múltiples herramientas de bloques de órdenes con conceptos únicos, estoy orgulloso de presentar esta herramienta que lleva las cosas al siguiente nivel. A diferencia de las herramientas anteriores, Order Blocks Breaker no sólo identifica los bloques de órdenes, sino que también destaca los Breaker Order Blocks, áreas clave donde es probable que
The Emerald Tool
Musera Isaac
Utilidades
La Esmeralda: su ventaja en Forex todo en uno Elimine el ruido y opere con confianza. La Esmeralda incluye un medidor de la fuerza de la divisa en tiempo real, señales comerciales/direccionales de precisión, una fuerza de señal clara como el cristal, una cuenta atrás de la barra actual , un conversor de tiempo de sesión , alertas y mucho más, todo en una utilidad ligera y rápida que puede utilizar en todos los plazos y mercados. Por qué destaca Vea qué divisas son fuertes y débiles de un vistazo
FREE
Justo mini indice
Pedro Augusto Escoque Marin
Indicadores
Este indicador calcula y muestra en el gráfico el precio justo del miníndice (WIN) basándose en datos fundamentales del mercado. Además, traza automáticamente líneas porcentuales de soporte y resistencia , ayudándole a visualizar zonas importantes del precio. Es como tener una regla financiera en el gráfico, que le muestra dónde "debería estar" el precio de forma objetiva, teniendo en cuenta el escenario macroeconómico. El indicador utiliza una fórmula de fijación de precios de contratos de fut
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Oscillator Alerts MultiPanel MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
Oscilador Alertas MultiPanel Todas las señales de los osciladores - ¡en un solo panel! Una herramienta profesional multipanel para el control del mercado, basada en los principales osciladores con un sistema flexible de alertas y funciones únicas de gestión interactiva. Descripción Oscillator Alerts MultiPanel es una herramienta innovadora para traders que reúne análisis multisímbolo y multimarco temporal, notificaciones flexibles y el control interactivo más cómodo - todo directamente en su gr
Breakeven line calculator
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
5 (2)
Indicadores
Este indicador muestra el nivel de la línea de equilibrio para el número total de posiciones abiertas del símbolo actual con el valor P/L y el volumen total. Este indicador es útil para decidir el nivel de salida cuando se utiliza una estrategia de rejilla de negociación. El estilo de la línea de equilibrio es personalizable para elegir el color, la forma de la línea y el tamaño de la fuente de la descripción de las posiciones. Envía una notificación al móvil cuando se cruza un objetivo P/L pos
FREE
Start Vwap Custom Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (3)
Indicadores
Atención: Nueva actualización- ¡4 importantes mejoras prácticas! 1) Alarma 2) Valor de texto Midas 3) Panel de clics 4) Puede conectarse a un EA para funcionar en modo semiautomático Atención - Este indicador no funciona perfectamente en backtest debido a las peculiaridades de MT5 (Lectura de hotkeys o clicks del panel) . Mi sugerencia es que pruebe Vwap Midas automático que tiene un funcionamiento automático para analizar el cálculo y luego comprar Inicio si usted piensa que el indicador se a
Trend ML
Andriy Sydoruk
Indicadores
Los puntos de entrada de Trend ML deben utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. El indicador funciona utilizando la función de dependencia de onda cíclica. Por lo tanto, todos los puntos de entrada serán puntos óptimos en los que cambie el movimiento. La forma más sencilla de utilizar el indicador es abrir una operación en la dirección de una tendencia existente. El mejor resultado se obtiene combinando el indicador con noticias fundamentales, puede actuar como un filtro de n
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indicadores
ToolBox 360 es la navaja suiza de todos los indicadores. Está repleto de herramientas útiles para ayudarle en sus operaciones. Se puede utilizar para encontrar los mejores puntos de entrada y salida y ayudarle a decidir si debe abrir una operación o no. Muestra las tendencias del mercado, las formaciones de velas fuera / dentro de las barras y se puede establecer alertas basadas en el tiempo. Características principales: Líneas de Fibonacci basadas en el tiempo Elija una hora de inicio y final
Smart DOM Driver
Evgeny Shevtsov
Utilidades
La utilidad muestra el libro de órdenes, así como aumenta su profundidad, recordando la ubicación de las solicitudes que han ido más allá de la vista de la "ventana" actual. Con la utilidad el usuario puede realizar acciones rápidas de negociación con un solo clic - colocación/cancelación/edición de órdenes explícitas y ocultas, y también apertura/edición de posiciones. Características de la utilidad La visualización del libro de órdenes funciona sólo en aquellos símbolos de negociación para lo
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Candle Timer Countdown to Next Bar MT5
DigitalPrime
5 (3)
Indicadores
Este indicador muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual en un gráfico MT5. Funciona en marcos de tiempo intradía seleccionados y proporciona una visualización clara y estable. Características Cuenta atrás para el cierre de velas en gráficos M1, M15 y H1 Posición, fuente y colores fijos para facilitar la lectura Etiquetas informativas de cabecera y descripción Eliminación automática de los objetos del gráfico cuando se separan Estructura modular ligera para un rendimiento fiab
FREE
Candle Timer Countdown to Next Bar MT4
DigitalPrime
Indicadores
Temporizador de Velas Cuenta Atrás para la Próxima Barra MT4 Gratis por DigitalPrime Un temporizador de velas fiable y ligero que muestra el tiempo exacto restante hasta la siguiente barra - ahora disponible de forma gratuita con funcionalidad básica. Usado y confiado por cientos de traders - ¡más de 800 descargas! Características principales Cuenta atrás en tiempo real hasta el cierre de la siguiente vela (sólo para M1, M15 y H1) Se actualiza independientemente de la actividad del mercado Uso
FREE
Live Percentage PnL Indicator MT5
DigitalPrime
5 (1)
Indicadores
Controle rápidamente sus ganancias o pérdidas flotantes como porcentaje del saldo de su cuenta, en directo y siempre visible en su gráfico. Características principales: Cálculo en tiempo real: Calcula instantáneamente la ganancia o pérdida flotante combinada de todas las operaciones abiertas como porcentaje del saldo actual de su cuenta. Fácil visualización en el gráfico: El resultado se muestra convenientemente como una etiqueta en la esquina inferior derecha de su gráfico sin distracciones, s
FREE
Live Percentage PnL Indicator MT4
DigitalPrime
Indicadores
Controle rápidamente sus ganancias o pérdidas flotantes como porcentaje del saldo de su cuenta, en directo y siempre visible en su gráfico. Características principales: Cálculo en tiempo real: Calcula instantáneamente la ganancia o pérdida flotante combinada de todas las operaciones abiertas como porcentaje del saldo actual de su cuenta. Fácil visualización en el gráfico: El resultado se muestra convenientemente como una etiqueta en la esquina inferior derecha de su gráfico, sin distracciones,
FREE
Trade Journal Plus MT4
DigitalPrime
Indicadores
Registro automático de sesiones de negociación y visualización de PnL en tiempo real Descripción general Trade Journal Plus es un indicador de MetaTrader 4 diseñado para documentar automáticamente sus sesiones de negociación y mostrar estadísticas de rendimiento en tiempo real en el gráfico. Ayuda a los operadores a analizar y revisar las sesiones de manera eficiente, sin necesidad de registro manual. Características principales Registro automático de sesiones Registra automáticamente las entra
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilidades
Margin Call Shield - Defienda su margen a su manera Margin Call Shield es una herramienta para los traders de MetaTrader 4 que quieren decidir por sí mismos qué posiciones abiertas se cierran durante situaciones de margin call antes de que la plataforma lo haga automáticamente basándose en sus reglas internas. Por defecto, el broker o la plataforma deciden qué posiciones cerrar, a menudo utilizando algoritmos no revelados. Margin Call Shield le permite establecer esta orden de acuerdo con su pr
Candle Timer Pro MT4
DigitalPrime
Indicadores
Entre en las operaciones con una sincronización precisa de las velas. Evite las entradas tardías y los cierres de vela perdidos. Diseñado para los comerciantes que necesitan tiempo de ejecución exacta. Candle Timer Pro es una utilidad ligera y altamente personalizable para MetaTrader 4 que muestra el tiempo restante de la vela actual, una barra de progreso horizontal, y la información en tiempo real. Todos los elementos se combinan en un panel limpio y compacto que funciona con cualquier símbolo
Trade Journal Plus MT5
DigitalPrime
Indicadores
Registro automático de sesiones de negociación y visualización de PnL en tiempo real Visión general Trade Journal Plus es un indicador de MetaTrader 5 diseñado para documentar automáticamente sus sesiones de negociación y mostrar estadísticas de rendimiento en tiempo real en el gráfico. Ayuda a los operadores a analizar y revisar las sesiones de manera eficiente, sin necesidad de registro manual. Características principales Registro automático de sesiones Registra automáticamente las entradas y
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Utilidades
Margin Call Shield - Defienda su margen a su manera Margin Call Shield es una herramienta para los operadores de MetaTrader 5 que quieren decidir por sí mismos qué posiciones abiertas se cierran durante situaciones de margin call antes de que la plataforma lo haga automáticamente basándose en sus reglas internas. Por defecto, el broker o la plataforma deciden qué posiciones cerrar, a menudo utilizando algoritmos no revelados. Margin Call Shield le permite establecer esta orden de acuerdo con su
Candle Timer Pro MT5
DigitalPrime
Indicadores
Entre en las operaciones con una sincronización precisa de las velas. Evite las entradas tardías y los cierres de vela perdidos. Diseñado para los comerciantes que necesitan tiempo de ejecución exacta. Candle Timer Pro es una herramienta ligera sobre el gráfico que muestra el tiempo restante de la vela actual, una barra de progreso horizontal e información sobre el diferencial en tiempo real. El panel es totalmente personalizable y funciona con cualquier símbolo y marco temporal, ayudando a los
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario