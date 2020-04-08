Cuenta atrás clara para cada gráfico

Saber el tiempo exacto que queda hasta que la vela actual se cierre ayuda a tomar decisiones de trading a tiempo. Candle Timer Essential MT5 ofrece una cuenta atrás visible para todos los plazos disponibles MT5 directamente en su gráfico. Esta herramienta es fiable, eficiente y fácil de configurar.

Características

Cuenta atrás de velas en tiempo real para todos los plazos estándar de MT5

Combinación de colores personalizable para cabecera, temporizador y descripción

Diseño autoadaptable para una visibilidad óptima en cualquier gráfico

Gestión eficaz de los objetos del gráfico para una visualización perfecta

Funcionamiento estable, incluso en plazos personalizados o no disponibles

Instrucciones de uso

Conecte Candle Timer Essential MT5 a cualquier gráfico. Seleccione sus colores preferidos en la pestaña Entradas. El temporizador de cuenta atrás aparecerá automáticamente y se actualizará en tiempo real. Utilice el temporizador visible para apoyar su flujo de trabajo de trading.

Beneficios

Muestra las horas exactas de cierre de las velas para ayudarle a gestionar las entradas y salidas de las operaciones.

Reduce las conjeturas sobre los tiempos de los gráficos

Se integra en cualquier configuración de gráficos con colores personalizables

Comparar versiones del temporizador de velas

Características Cuenta atrás hasta la siguiente barra (gratuita) Versión Essential (este producto) Versión Pro Cuenta atrás de velas ✓ (M1, M15, H1 solamente) ✓ (Todos los marcos temporales MT5) ✓ Colores totalmente personalizables ✗ ✓ ✓ Pantalla desplegable ✗ ✗ ✓ Barra de progreso ✗ ✗ ✓ Alertas sonoras ✗ ✗ ✓ Arrastrar y soltar paneles ✗ ✗ ✓





Buscas más personalización y funciones avanzadas? Explora Candle Timer Pro MT5 para obtener la solución completa.

Candle Timer Essential MT5 es una forma efectiva de mejorar su visión general del gráfico. Considere la posibilidad de actualizar a la versión Pro para obtener opciones avanzadas como alertas de sonido, datos de spread en el gráfico y un panel interactivo.



