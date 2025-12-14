Iron Silk MT5

  • Risikomanagement: Starke integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen stellen sicher, dass Ihre Trades immer geschützt sind (kontaktieren Sie mich für weitere Informationen).
  • Einfache Einrichtung: One-Chart EA- Iron Silk sollte nur auf einem Chart laufen (XAGUSD) M30  und handelt automatisch auf allen Symbolen.
  • Strategie: Wendet das "Wolfe-Wellen-Muster" an, um potenzielle Wendepunkte zu erkennen, indem fünfwellige Muster in Preisbewegungen identifiziert werden.

Iron Silk?

  • Fortschrittliche Algorithmen für schnellere Entscheidungsfindung.
  • Optimiert für volatile Märkte wie XAGUSD.
  • Unterstützt verschiedene Broker mit allen Spreads.
  • Funktioniert hervorragend mit Prop-Firm-Herausforderungen und finanzierten Konten (kontaktieren Sie mich für mehr Details).

Mit unseren ausgeklügelten Strategien sorgt Iron Silk für stabiles, effizientes und profitables Trading unter verschiedenen Marktbedingungen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser EA passt sich Ihren Bedürfnissen an.


Installation und Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA auf Ihrer MetaTrader-Plattform und wenden Sie ihn auf einen Chart an (XAGUSD).
  2. Wählen Sie den Zeitrahmen (M30), passen Sie die Lot-Größe bei Bedarf an und lassen Sie den EA den Rest erledigen.
  3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto auf einem VPS für kontinuierliches Trading läuft.

Mindesteinzahlung: Wir empfehlen mindestens 200 $ für die besten Ergebnisse.


Kontaktieren Sie uns

Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht, um Zugang zum privaten Telegram-Kanal zu erhalten, wo Sie die neuesten Updates, Nachrichten und Anweisungen erhalten. Dieser exklusive Kanal ist nur für unsere Kunden verfügbar!


