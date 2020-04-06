Ein präzisionsgefertigter Pullback-Handelsalgorithmus für den Devisenmarkt.

Live-Performance : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 – keine festgelegten Dateien erforderlich, nur Standardwerte verwendet.

So funktioniert es

BounceEdge EA ist ein robuster Algorithmus, der Intraday-Rückgänge bei allen Forex-Paaren erfasst. Er analysiert währungsspezifische Kursbewegungen und eröffnet Trades in Erwartung einer Rückkehr zu früheren Kursniveaus.

Das System ist vollständig für 28 Forex-Paare optimiert und deckt alle Kombinationen von USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD und NZD ab.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Sequentielle Handelsausführung für einen reibungslosen Markteintritt.

• Gemeinsamer Stop-Loss behoben.

• Dynamischer Take-Profit, der sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst.

Diese Strategie vereint Genauigkeit, Sicherheit und Effizienz. Sie schafft das Potenzial für nachhaltiges Wachstum bei kontrollierten Risiken und ist ein zuverlässiges Instrument für Händler, die stabile langfristige Ergebnisse anstreben.

Einrichtungsanweisungen

• Hängen Sie den EA an den M5-Zeitrahmen der folgenden Diagramme an: EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.

• Stellen Sie sicher, dass die Zeitzoneneinstellungen des EA korrekt sind. Die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker gültig.

• Halten Sie mindestens 300 $ pro Paar ein.

• Das ist alles – der EA kümmert sich um den Rest.

Nutzen Sie BounceEdge als einfaches Umkehrsystem (Einzelhandel, SL = TP) oder erweitern Sie es mit Multi-Trade-Logik – und behalten Sie dabei die einheitliche Risikokontrolle. Fortgeschrittene Benutzer können den Handel nach Wochentag oder 3-Stunden-Zeitfenstern (bis zu 8 Intraday-Perioden) anpassen. So erkennen Sie zeitkritische Preismuster, die für jedes Paar einzigartig sind, und optimieren Ihre Strategie für optimale Ergebnisse.





Technische Voraussetzungen

• Zeitrahmen: M5.

• Paare: Jedes Forex-Paar.

• Broker: Jedes abgesicherte Konto; ECN mit niedrigen Spreads bevorzugt, aber nicht erforderlich.

• VPS: Jeder einfache VPS ist ausreichend.

• Swaps: Günstige Swapsätze verbessern die langfristige Performance.

Handeln Sie intelligent und sicher

• Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, ob live oder im Backtest, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

• Obwohl alle Forex-Paare unterstützt werden, erhöht die gleichzeitige Verwendung mehrerer Paare das Gesamtrisiko. Der typische Kapitalbedarf beträgt mindestens 300 USD pro Paar.

• Handelsgeschäfte können über längere Zeiträume gehalten werden – stellen Sie sicher, dass Ihr Broker günstige Swap-Bedingungen anbietet.

BounceEdge EA – Ihr All-in-One-Tool für sicheres Trading. Auf Leistung ausgelegt. Auf Sicherheit optimiert. Entwickelt für Trader, die den Markt ernst nehmen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir gerne eine private Nachricht senden.

Aktivieren Sie Ihren Vorteil noch heute.