Starpoint Trading freut sich, Ihnen Antipode vorstellen zu können, ein professionelles AUDCAD-Grid-Handelssystem

Verwandeln Sie die Marktvolatilität in beständige Gewinne mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau

Antipode ist ein hochentwickelter Grid Trading Expert Advisor, der speziell für AUDCAD entwickelt wurde und fortschrittliche Signalfilterung mit mehrschichtigem Risikoschutz kombiniert. Antipode wurde von einem Händler mit 10 Jahren Finanzmarkterfahrung entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt bei gleichzeitiger systematischer Nutzung von Gewinnchancen.

Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2326008 (20% Kontowachstum in weniger als 4 Monaten mit nur 11% maximalem Drawdown!)

Empfehlungen:

Währungspaar: AUDCAD

Mindesteinlage: $100 USD ($1000 USD empfohlen)

Broker Kontotyp: Razor / Raw für niedrigste Spreads

Zeitrahmen: Beliebig (Der EA nutzt den Zeitrahmen im Code des Beraters)

Für beste Ergebnisse verwenden Sie einen der folgenden Broker: IC Markets, IC Trading, Pepperstone. Die Backtesting-Ergebnisse in den Screenshots stammen von einem Pepperstone-Konto.

Wichtig! Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um eine Kopie des Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Spread Level Konfiguration:

Antipode bietet zwei Modi zur Spread-Optimierung. "Regular Spread" sollte verwendet werden, wenn Ihr Broker nur einen Spread von >5 Punkten auf AUDCAD anbietet. Die Einstellung "Niedriger Spread" ist für fortgeschrittene Benutzer verfügbar und wenn Ihr Broker <5 Punkte Spreads auf AUDCAD anbietet, sollte aber nur nach einem gründlichen Backtesting auf AUDCAD bei Ihrem spezifischen Broker verwendet werden. Die Verwendung falscher Spread-Einstellungen kann die Leistung erheblich beeinträchtigen. Hinweis: Wenn Ihr Spread auf AUDCAD über 20 Punkte liegt, ist es nicht empfehlenswert, diesen EA in irgendeiner Einstellung zu verwenden.

Hauptmerkmale:

Fortschrittliches Signal-System:

Proprietäre Einstiegssignal-Erkennung für präzises Markt-Timing

Mehrschichtiger Schutz vor Extremwerten unter verschiedenen Marktbedingungen

Dynamische Schwellenwertfilterung zur Vermeidung ungünstiger Handelsumgebungen

Intelligente Bewertung der Marktbedingungen

Nachlaufender Stop-Loss zur Gewinnmaximierung

Professionelles Risikomanagement:

Maximale Positionslimits mit Rasterabständen, die durch gründliches Backtesting optimiert wurden

Intelligente Spread-Level-Konfiguration für verschiedene Brokertypen



Drei Methoden zur Losgrößenbestimmung: Auto-Risk, Fixed oder Balance-Proportional

Gewichteter durchschnittlicher Take Profit für optimale Ausstiegsmöglichkeiten

Eingebaute Cooldown-Perioden zur Vermeidung von Overtrading

Ausgezeichneter Rasterhandel:

Optimierte, auf die AUDCAD-Volatilität kalibrierte Rasterabstände

1,3-facher Lot-Multiplikator für progressive Positionsskalierung und optimale Erholung

Strategische Gewinnziele mit Trailing-Stop-Loss

Automatische Rasterwiederherstellung beim Neustart des EA

Maximale Positionslimits mit kontrollierter Risiko-Eskalation

Optimierte Leistung:

Ausführliche Backtests unter verschiedenen Marktbedingungen und bei verschiedenen Brokern

Speziell kalibriert für die AUDCAD-Marktcharakteristika

Konsistente Signalverarbeitung für zuverlässige Performance

Filter für extreme Marktbedingungen - in Zeiten extremer Volatilität wird nicht gehandelt

Flexible Größe der Startposition:

Auto-Risk: Wählen Sie aus 8 Risikostufen (sehr niedrig bis extrem)

Wählen Sie aus 8 Risikostufen (sehr niedrig bis extrem) Fix: Setzen Sie exakte Losgrößen für ein konsistentes Engagement

Setzen Sie exakte Losgrößen für ein konsistentes Engagement Gleichgewichtsproportional: Skalierung der Positionen mit dem Kontowachstum

Professionelle Eigenschaften:

VPS-kompatibel mit vollständiger Statuswiederherstellung

Umfassende Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung

Isolierung der magischen Zahl für Multi-EA-Setups

Dynamische Handelskommentare mit Rasterschrittverfolgung

Nachlaufender Stop-Loss

Mehrschichtiger Schutz:

Erweiterte Erkennung von Marktbedingungen mit direktionalen Handelsbeschränkungen

Schutz vor extremer Volatilität

Für wen ist Antipode geeignet? Antipode wurde für seriöse Händler entwickelt, die wissen, dass beständige Gewinne durch diszipliniertes Risikomanagement erzielt werden. Egal, ob Sie ein kleines Konto führen oder ein großes Kapital verwalten, die flexiblen Größenoptionen und robusten Schutzmechanismen von Antipode passen sich Ihrem Handelsstil an.

Wichtige Hinweise:

Speziell für AUDCAD optimiert (nicht für andere Paare empfohlen)

Empfohlen für Broker, die <20 Spreads für AUDCAD anbieten (kontaktieren Sie mich, wenn Sie unsicher sind)

Verwenden Sie immer die Einstellung "Regulärer Spread", es sei denn, Sie haben die Einstellung "Niedriger Spread" bei Ihrem Broker im Backtesting getestet.



Erfordert ein grundlegendes Verständnis der Prinzipien des Rasterhandels

Empfohlenes Mindestguthaben: $1000 USD für eine angemessene Risikoskalierung und Grid-Erweiterung

Beginnen Sie den Handel mit Zuversicht - Antipode kombiniert institutionelles Risikomanagement mit Zugänglichkeit für Privatkunden

Jede Funktion von Antipode dient nur einem Zweck: Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig Marktchancen systematisch zu nutzen. Handeln Sie intelligent, handeln Sie sicher, handeln Sie mit Antipode von Starpoint Trading.