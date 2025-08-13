Antipode
Starpoint Trading freut sich, Ihnen Antipode vorstellen zu können, ein professionelles AUDCAD-Grid-Handelssystem
Verwandeln Sie die Marktvolatilität in beständige Gewinne mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau
Antipode ist ein hochentwickelter Grid Trading Expert Advisor, der speziell für AUDCAD entwickelt wurde und fortschrittliche Signalfilterung mit mehrschichtigem Risikoschutz kombiniert. Antipode wurde von einem Händler mit 10 Jahren Finanzmarkterfahrung entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt bei gleichzeitiger systematischer Nutzung von Gewinnchancen.
Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2326008 (20% Kontowachstum in weniger als 4 Monaten mit nur 11% maximalem Drawdown!)
Empfehlungen:
Währungspaar: AUDCAD
Mindesteinlage: $100 USD ($1000 USD empfohlen)
Broker Kontotyp: Razor / Raw für niedrigste Spreads
Zeitrahmen: Beliebig (Der EA nutzt den Zeitrahmen im Code des Beraters)
Für beste Ergebnisse verwenden Sie einen der folgenden Broker: IC Markets, IC Trading, Pepperstone. Die Backtesting-Ergebnisse in den Screenshots stammen von einem Pepperstone-Konto.
Wichtig! Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um eine Kopie des Benutzerhandbuchs zu erhalten.
Spread Level Konfiguration:
Antipode bietet zwei Modi zur Spread-Optimierung. "Regular Spread" sollte verwendet werden, wenn Ihr Broker nur einen Spread von >5 Punkten auf AUDCAD anbietet. Die Einstellung "Niedriger Spread" ist für fortgeschrittene Benutzer verfügbar und wenn Ihr Broker <5 Punkte Spreads auf AUDCAD anbietet, sollte aber nur nach einem gründlichen Backtesting auf AUDCAD bei Ihrem spezifischen Broker verwendet werden. Die Verwendung falscher Spread-Einstellungen kann die Leistung erheblich beeinträchtigen. Hinweis: Wenn Ihr Spread auf AUDCAD über 20 Punkte liegt, ist es nicht empfehlenswert, diesen EA in irgendeiner Einstellung zu verwenden.
Hauptmerkmale:
Fortschrittliches Signal-System:
- Proprietäre Einstiegssignal-Erkennung für präzises Markt-Timing
- Mehrschichtiger Schutz vor Extremwerten unter verschiedenen Marktbedingungen
- Dynamische Schwellenwertfilterung zur Vermeidung ungünstiger Handelsumgebungen
- Intelligente Bewertung der Marktbedingungen
- Nachlaufender Stop-Loss zur Gewinnmaximierung
Professionelles Risikomanagement:
- Maximale Positionslimits mit Rasterabständen, die durch gründliches Backtesting optimiert wurden
- Intelligente Spread-Level-Konfiguration für verschiedene Brokertypen
- Drei Methoden zur Losgrößenbestimmung: Auto-Risk, Fixed oder Balance-Proportional
- Gewichteter durchschnittlicher Take Profit für optimale Ausstiegsmöglichkeiten
- Eingebaute Cooldown-Perioden zur Vermeidung von Overtrading
Ausgezeichneter Rasterhandel:
- Optimierte, auf die AUDCAD-Volatilität kalibrierte Rasterabstände
- 1,3-facher Lot-Multiplikator für progressive Positionsskalierung und optimale Erholung
- Strategische Gewinnziele mit Trailing-Stop-Loss
- Automatische Rasterwiederherstellung beim Neustart des EA
- Maximale Positionslimits mit kontrollierter Risiko-Eskalation
Optimierte Leistung:
- Ausführliche Backtests unter verschiedenen Marktbedingungen und bei verschiedenen Brokern
- Speziell kalibriert für die AUDCAD-Marktcharakteristika
- Konsistente Signalverarbeitung für zuverlässige Performance
- Filter für extreme Marktbedingungen - in Zeiten extremer Volatilität wird nicht gehandelt
Flexible Größe der Startposition:
- Auto-Risk: Wählen Sie aus 8 Risikostufen (sehr niedrig bis extrem)
- Fix: Setzen Sie exakte Losgrößen für ein konsistentes Engagement
- Gleichgewichtsproportional: Skalierung der Positionen mit dem Kontowachstum
Professionelle Eigenschaften:
- VPS-kompatibel mit vollständiger Statuswiederherstellung
- Umfassende Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung
- Isolierung der magischen Zahl für Multi-EA-Setups
- Dynamische Handelskommentare mit Rasterschrittverfolgung
- Nachlaufender Stop-Loss
Mehrschichtiger Schutz:
- Erweiterte Erkennung von Marktbedingungen mit direktionalen Handelsbeschränkungen
- Schutz vor extremer Volatilität
Für wen ist Antipode geeignet? Antipode wurde für seriöse Händler entwickelt, die wissen, dass beständige Gewinne durch diszipliniertes Risikomanagement erzielt werden. Egal, ob Sie ein kleines Konto führen oder ein großes Kapital verwalten, die flexiblen Größenoptionen und robusten Schutzmechanismen von Antipode passen sich Ihrem Handelsstil an.
Wichtige Hinweise:
- Speziell für AUDCAD optimiert (nicht für andere Paare empfohlen)
- Empfohlen für Broker, die <20 Spreads für AUDCAD anbieten (kontaktieren Sie mich, wenn Sie unsicher sind)
- Verwenden Sie immer die Einstellung "Regulärer Spread", es sei denn, Sie haben die Einstellung "Niedriger Spread" bei Ihrem Broker im Backtesting getestet.
- Erfordert ein grundlegendes Verständnis der Prinzipien des Rasterhandels
- Empfohlenes Mindestguthaben: $1000 USD für eine angemessene Risikoskalierung und Grid-Erweiterung
Beginnen Sie den Handel mit Zuversicht - Antipode kombiniert institutionelles Risikomanagement mit Zugänglichkeit für Privatkunden
Jede Funktion von Antipode dient nur einem Zweck: Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig Marktchancen systematisch zu nutzen. Handeln Sie intelligent, handeln Sie sicher, handeln Sie mit Antipode von Starpoint Trading.
Accurate signal. I've been trading with it for nearly a month (see my comment) with live account and the results have been excellent so far. The developer is also very helpful.