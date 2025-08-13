Antipode

5

Starpoint Trading freut sich, Ihnen Antipode vorstellen zu können, ein professionelles AUDCAD-Grid-Handelssystem

Verwandeln Sie die Marktvolatilität in beständige Gewinne mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau

Antipode ist ein hochentwickelter Grid Trading Expert Advisor, der speziell für AUDCAD entwickelt wurde und fortschrittliche Signalfilterung mit mehrschichtigem Risikoschutz kombiniert. Antipode wurde von einem Händler mit 10 Jahren Finanzmarkterfahrung entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt bei gleichzeitiger systematischer Nutzung von Gewinnchancen.

Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2326008 (20% Kontowachstum in weniger als 4 Monaten mit nur 11% maximalem Drawdown!)

Empfehlungen:

Währungspaar: AUDCAD

Mindesteinlage: $100 USD ($1000 USD empfohlen)

Broker Kontotyp: Razor / Raw für niedrigste Spreads

Zeitrahmen: Beliebig (Der EA nutzt den Zeitrahmen im Code des Beraters)

Für beste Ergebnisse verwenden Sie einen der folgenden Broker: IC Markets, IC Trading, Pepperstone. Die Backtesting-Ergebnisse in den Screenshots stammen von einem Pepperstone-Konto.

Wichtig! Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um eine Kopie des Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Spread Level Konfiguration:

Antipode bietet zwei Modi zur Spread-Optimierung. "Regular Spread" sollte verwendet werden, wenn Ihr Broker nur einen Spread von >5 Punkten auf AUDCAD anbietet. Die Einstellung "Niedriger Spread" ist für fortgeschrittene Benutzer verfügbar und wenn Ihr Broker <5 Punkte Spreads auf AUDCAD anbietet, sollte aber nur nach einem gründlichen Backtesting auf AUDCAD bei Ihrem spezifischen Broker verwendet werden. Die Verwendung falscher Spread-Einstellungen kann die Leistung erheblich beeinträchtigen. Hinweis: Wenn Ihr Spread auf AUDCAD über 20 Punkte liegt, ist es nicht empfehlenswert, diesen EA in irgendeiner Einstellung zu verwenden.

Hauptmerkmale:

Fortschrittliches Signal-System:

  • Proprietäre Einstiegssignal-Erkennung für präzises Markt-Timing
  • Mehrschichtiger Schutz vor Extremwerten unter verschiedenen Marktbedingungen
  • Dynamische Schwellenwertfilterung zur Vermeidung ungünstiger Handelsumgebungen
  • Intelligente Bewertung der Marktbedingungen
  • Nachlaufender Stop-Loss zur Gewinnmaximierung

Professionelles Risikomanagement:

  • Maximale Positionslimits mit Rasterabständen, die durch gründliches Backtesting optimiert wurden
  • Intelligente Spread-Level-Konfiguration für verschiedene Brokertypen
  • Drei Methoden zur Losgrößenbestimmung: Auto-Risk, Fixed oder Balance-Proportional
  • Gewichteter durchschnittlicher Take Profit für optimale Ausstiegsmöglichkeiten
  • Eingebaute Cooldown-Perioden zur Vermeidung von Overtrading

Ausgezeichneter Rasterhandel:

  • Optimierte, auf die AUDCAD-Volatilität kalibrierte Rasterabstände
  • 1,3-facher Lot-Multiplikator für progressive Positionsskalierung und optimale Erholung
  • Strategische Gewinnziele mit Trailing-Stop-Loss
  • Automatische Rasterwiederherstellung beim Neustart des EA
  • Maximale Positionslimits mit kontrollierter Risiko-Eskalation

Optimierte Leistung:

  • Ausführliche Backtests unter verschiedenen Marktbedingungen und bei verschiedenen Brokern
  • Speziell kalibriert für die AUDCAD-Marktcharakteristika
  • Konsistente Signalverarbeitung für zuverlässige Performance
  • Filter für extreme Marktbedingungen - in Zeiten extremer Volatilität wird nicht gehandelt

Flexible Größe der Startposition:

  • Auto-Risk: Wählen Sie aus 8 Risikostufen (sehr niedrig bis extrem)
  • Fix: Setzen Sie exakte Losgrößen für ein konsistentes Engagement
  • Gleichgewichtsproportional: Skalierung der Positionen mit dem Kontowachstum

Professionelle Eigenschaften:

  • VPS-kompatibel mit vollständiger Statuswiederherstellung
  • Umfassende Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung
  • Isolierung der magischen Zahl für Multi-EA-Setups
  • Dynamische Handelskommentare mit Rasterschrittverfolgung
  • Nachlaufender Stop-Loss

Mehrschichtiger Schutz:

  • Erweiterte Erkennung von Marktbedingungen mit direktionalen Handelsbeschränkungen
  • Schutz vor extremer Volatilität

Für wen ist Antipode geeignet? Antipode wurde für seriöse Händler entwickelt, die wissen, dass beständige Gewinne durch diszipliniertes Risikomanagement erzielt werden. Egal, ob Sie ein kleines Konto führen oder ein großes Kapital verwalten, die flexiblen Größenoptionen und robusten Schutzmechanismen von Antipode passen sich Ihrem Handelsstil an.

Wichtige Hinweise:

  • Speziell für AUDCAD optimiert (nicht für andere Paare empfohlen)
  • Empfohlen für Broker, die <20 Spreads für AUDCAD anbieten (kontaktieren Sie mich, wenn Sie unsicher sind)
  • Verwenden Sie immer die Einstellung "Regulärer Spread", es sei denn, Sie haben die Einstellung "Niedriger Spread" bei Ihrem Broker im Backtesting getestet.
  • Erfordert ein grundlegendes Verständnis der Prinzipien des Rasterhandels
  • Empfohlenes Mindestguthaben: $1000 USD für eine angemessene Risikoskalierung und Grid-Erweiterung

Beginnen Sie den Handel mit Zuversicht - Antipode kombiniert institutionelles Risikomanagement mit Zugänglichkeit für Privatkunden

Jede Funktion von Antipode dient nur einem Zweck: Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig Marktchancen systematisch zu nutzen. Handeln Sie intelligent, handeln Sie sicher, handeln Sie mit Antipode von Starpoint Trading.

Bewertungen 2
renzcarloillut
238
renzcarloillut 2025.09.24 20:29 
 

Accurate signal. I've been trading with it for nearly a month (see my comment) with live account and the results have been excellent so far. The developer is also very helpful.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.09.03 04:15 
 

This EA has been doing well so far. Trade entries are precise, so trades may not happen every week. Drawdown has been very low.

Empfohlene Produkte
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experten
Explosive Breakout Hunter ist ein Expert Advisor (EA), der darauf abzielt, durch das Erkennen starker Breakouts maximale Gewinne zu erzielen. Mit einer Trefferquote von etwa 50 % und nur wenigen Trades pro Monat legt dieser EA mehr Wert auf Qualität als auf Quantität. Er wartet geduldig auf die besten Gelegenheiten und sammelt dabei kontinuierlich bedeutende Gewinne. Die Ergebnisse der Backtests können Sie anhand von Screenshots überprüfen, um das Gewinnpotenzial einzuschätzen. Außerdem laden wi
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experten
Einführung in Titan Backup : Sind Sie bereit, Ihr Trading auf das nächste Level zu heben, mit einem automatisierten System, das Präzision und Flexibilität vereint? Lernen Sie Titan Backup kennen – Ihren persönlichen Trading-Assistenten, der darauf ausgelegt ist, profitreiche Breakouts durch das Erkennen von Akkumulationszonen zu nutzen. Dieser leistungsstarke Expert Advisor (EA) ist ideal für hochvolatile Märkte wie den Nasdaq 100 und den Crypto 10 geeignet und bietet sowohl vollautomatisierte a
SMA Fibonacci EA
Christoph Kreher
Experten
Einfacher EA mit 1 SMA und Fibonacci. Der Expertadvisor eröffnet Positionen in Trendrichtung, wenn die Kurse die Fibonacci-Levels über- oder unterschritten haben. Es kommt auf den jeweiligen Markt und die zu verwendenden Parameter an. Der EA ist so programmiert, dass Optimierungsläufe wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ein Nachrichtenfilter und ein Filter nach Wochentag sind eingebaut.
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experten
Dieser Expert Advisor ist ausschließlich für den Handel mit dem Boom-Markt im 1-Minuten-Zeitrahmen konzipiert. Er arbeitet ausschließlich in der Verkaufsrichtung und konzentriert sich auf präzise Ausstiege zu bestimmten Zeitpunkten. Im Gegensatz zu typischen Signal-Bots generiert dieser EA keine Kauf-/Verkaufswarnungen, sondern führt Trades auf der Grundlage einer genau definierten Strategie aus, um von Preisbewegungen während Marktrückschlägen zu profitieren. Hauptmerkmale: Funktioniert aussch
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Hauptproblem beim Scalping ist die Schwierigkeit, falsche Signale von denen zu trennen, die eine Chance auf Erfolg haben. Das Interessante daran ist, dass viele für die Filterung auf viele komplizierte und völlig unnötige Algorithmen zurückgreifen, die nur zur Komplexität des Systems führen. In Wirklichkeit liegt die Antwort auf der Oberfläche und besteht darin, nur Preisimpulse zu suchen und zu finden und nicht auf leere Marktbewegungen zu achten. Der Megatrons Expert Advisor implementier
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Experten
Ich stelle Ihnen die Parameter und Einstellungen des Bots Series Control vor, der ein hochmoderner Bot für die Arbeit auf dem Forex-Markt ist. Dieser Bot verwendet die neuesten Geldmanagement- und Marktanalysetechnologien, um Trends zu erkennen und Handelsentscheidungen zu treffen. Außerdem verfügt er über ein flexibles Kontroll- und Schutzsystem für jede Position. Währungspaare für den Handel : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EU
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experten
Der EA eröffnet Trades auf der Grundlage von Signalen des Fractals-Indikators und verwendet intelligente Mittelwertbildung und Positionsvolumenberechnung. Im Gegensatz zu den meisten Grid-Expert Advisors eröffnet Double Grid Pro Mittelwertbildungspositionen nur bei Signalen. Der Fractals-Indikator wird in diesem Fall als der effektivste angesehen. Der Expert Advisor kann für einen aggressiven und konservativen Handelsstil konfiguriert werden. Der Schlüsselparameter der Strategie ist der Parame
Volatility 75 Castle
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
World Investor Volatility 75 - Automatisiertes Handelssystem Technische Daten Hochpräziser Expert Advisor für den Volatility 75 Index Dieser Expert Advisor wurde speziell für den Handel auf dem Markt für synthetische Deriv-Indizes entwickelt und konzentriert sich auf den Volatility 75 Index, ein Instrument, das die Marktvolatilität mit einer ungefähren annualisierten Standardabweichung von 75% simuliert. Wichtigste Merkmale Zeitrahmen und erforderliches Kapital: Optimaler Zeitrahmen: M15 (15
Finanix Gold EA MT5
Charles Linzon Dy
Experten
Finanix Gold EA ist das Ergebnis von zwei Jahren umfangreicher Forschung und Backtests, die sicherstellen, dass er auf einer soliden Grundlage von datengestützten Erkenntnissen und bewährten Handelsstrategien aufgebaut ist . Dieser Expert Advisor ist auf den Handel mit XAUUSD/Gold abgestimmt. Er kann aber auch mit jedem anderen Instrument gehandelt werden. Wir stellen Ihnen den innovativen Finanix Gold EA vor, der sich auf fortschrittliche mathematische Funktionen und unvergleichliche Berechnun
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
US30 Evening Breakout
Koen Arnold Terpstra
Experten
https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profil MT4 Version Der Handel mit dem US30, einem der meistgehandelten Indizes auf dem Markt, erfordert Geduld, eine Strategie und ein gutes Risikomanagement. US30 Evening Breakout integriert diese Elemente nahtlos in ein ausgeklügeltes System . Der Roboter wurde von 2019 bis heute gründlich getestet. Mit 0,01 Lotsize hat er nie 6% ($600) Drawdown auf einem $10.000 Dollar Konto überschritten. (Dies ist anders als bei anderen Brokern, es
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Experten
Bitte kontaktieren Sie mich für die Originalversion. (Das Original wird von meinem EA-Telegram-Account gesendet.) Hedge Martingale EA. Funktioniert nur auf der MT4-Plattform. Er funktioniert mit allen Paaren, aber das idealste Symbol ist XAUUSD. Empfohlener Broker und Kontotyp: Exness Cent-Konto. Es wird empfohlen, es mit einem Mindestguthaben von $1.000 zu verwenden. Es bietet einen monatlichen Gewinn von etwa 40-80%. Die Absicherung ist sicherer. Die Screenshots sind von Exness Cent Real-Kon
Star light
Kazuya Koizumi
Experten
Das Hauptziel ist EURJPY. Dieser EA nutzt lokale Chartschwankungen als Auslöser, um eine Position einzugehen. Er verwendet weder die Martingale-Methode noch ein Raster. Dieses Programm ist für den langfristigen Betrieb über mehrere Jahre gedacht. Einstiegs-Trigger: [level1] 1. Fall → Fall → Scheint zu diesem Zeitpunkt höher als die angegebene Differenz zu sein = BUY-Einstieg 2. Rise → Rise → Scheint zu diesem Zeitpunkt niedriger als die angegebene Differenz zu sein = SELL entry [level2] 1. Fal
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
Tuesday Reversal Rocket
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Tuesday Reversal Rocket - Präzision für den Turnaround Tuesday Die Tuesday Reversal Rocket hebt die klassische Turnaround Tuesday-Strategie auf die nächste Stufe. Dieser EA eröffnet strategische Positionen zum Börsenschluss am Montag und nutzt so die natürliche Tendenz des Marktes, dienstags eine Umkehr zu vollziehen. Um den Einstieg noch schärfer zu machen, haben wir einen Trendfilter hinzugefügt, der sicherstellt, dass der EA nur unter optimalen Marktbedingungen agiert. Keine zufälligen Trades
Fortune Long b5
Sabina Fik
Experten
Der Bot "Fortune Long " arbeitet mit schwebenden Aufträgen und reagiert auf einen Durchbruch des Kanals mit der Arbeitsrichtung des Kanals; es ist notwendig, die Einstiegsniveaus, den Stop-Loss, den Take-Profit und das Niveau der Abweichung des schwebenden Auftrags vom Preis korrekt zu berechnen. Der Bot muss für 2 Jahre mit einer Vorlaufzeit von 1/2 optimiert werden. Sobald die Optimierung abgeschlossen ist, wählen Sie die besten Einstellungen und speichern Sie sie. Arbeiten Sie 6 Monate lang.
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Volatilität, Spread, Häufigkeit und Timing, um zu entscheiden, wann er tradet. Der EA verwendet die Limit-Orders-Methode, um Positionen zu eröffnen. In diesem Fall wird die Slippage beim Ausführen der Eingaben allenfalls positiv sein. Der EA verwendet die Trailing Take Profit-Logik, da der Fokus des Systems darauf liegt, Geld zu verdienen und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen. Die meisten Trades werden schnell geschlossen, also wie ein Scharfschützen-Kopfschuss. Haupteigens
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Experten
Trang Holding EA - Verwenden Sie die Trendlinie von H4, um die Kauf-/Verkaufszone zu bestätigen, dann öffnen Sie den ersten Eintrag, wenn die Kerze ausbricht - Halten Sie den Gewinn mit Trailing Stop. Wir haben 2 Optionen: + geringes Risiko; halten Sie nur 3 (füllen Sie die Anzahl, die Sie wollen) Trades, schließen Sie einen Teil der Combo, wenn die Märkte sich negativ bewegen + hohes Risiko: alle Trades der Kombo bis zum TP der Kombo halten - Ich mag die Hochrisiko-Option mit maximalem Autolot
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "set it and forget it", d.h. der Kunde muss nichts weiter tun, als den Betrieb des Handelsterminals rund um die Uhr zu gewährleisten. D
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Trend nuetral smart bot
Josias Antimano Nazal
Experten
Der Trend Neutral Smart Bot ist ein fortschrittliches Handelssystem, das sich präzise an wechselnde Marktbedingungen anpasst. Er folgt starken Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Störfaktoren heraus, um sicherzustellen, dass nur dann gehandelt wird, wenn der Markt eine klare Richtung vorgibt. Hauptmerkmale: Intelligente Trenderkennung - Identifiziert und folgt zuverlässigen Markttrends und vermeidet falsche Signale bei Seitwärtsbewegungen. Momentum Confirmation - Trades werden nur dann pl
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
AI Swing EA Meta5
Reza Aghajanpour
5 (1)
Experten
Einführung : AI Swing EA ist ein vollautomatischer Trader mit Fixed SL und hoher Gewinnrate. Es wird 200$ sein, es ist jetzt nur 49$. No Martingale, No Grid Kontaktieren Sie mich , um Ihnen Anweisungen zu senden und fügen Sie in der Gruppe. Das OpenAI-Modell der nächsten Generation hat mit seinem breiten Spektrum an Fähigkeiten und seiner Vielseitigkeit schnell große Aufmerksamkeit erregt. Wir haben seine Expertise bei der Unterstützung von Preisvorhersagen zur Formulierung und Anwendung ver
Bitcoin Smart
Mehdi Ghanadan
4.29 (7)
Experten
TickAll - Automatisierter Handelsroboter "Bitte testen Sie es im 15-Minuten-Zeitrahmen von Bitcoin " Wenn Sie mich bewerten, werde ich das Original und die erweiterte Version posten Einführung: TickAll ist ein automatisierter Handelsroboter, der sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern auf dem Forex-Markt helfen soll. Mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen und aktueller Marktanalysen hilft TickAll Ihnen, die besten Handelsentscheidungen zu treffen. Unser Handelsroboter zeichnet sich
FREE
Fake out strategy
Julian Gonzalez Conde
Experten
Dieser Expert Advisor findet und bedient das Fake-out-Muster, der Suchalgorithmus und seine Verwaltung können über die Konfigurationsparameter des Bots eingestellt werden. Merkmale: - Entwickelt, um mit jeder Art von Vermögenswert zu arbeiten. - Es ist möglich, die Zeitspanne festzulegen, in der der Expert Advisor arbeitet. - Trailing-Stop wird intern vom Algorithmus verwaltet. - Teilweise Schließung der Position (teilweise Gewinnmitnahme), wenn sich der Preis zugunsten der Position entwick
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Auswahl:
renzcarloillut
238
renzcarloillut 2025.09.24 20:29 
 

Accurate signal. I've been trading with it for nearly a month (see my comment) with live account and the results have been excellent so far. The developer is also very helpful.

Simon Reeves
279
Antwort vom Entwickler Simon Reeves 2025.09.25 12:04
Thanks for your review!
ESTARIX
331
ESTARIX 2025.09.03 04:15 
 

This EA has been doing well so far. Trade entries are precise, so trades may not happen every week. Drawdown has been very low.

Simon Reeves
279
Antwort vom Entwickler Simon Reeves 2025.09.03 05:26
Thanks so much for your review! Indeed August has been a quiet month for trading with little volatility and I would expect more frequent trading after summer.
Antwort auf eine Rezension