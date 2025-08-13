Starpoint Trading se complace en presentarle Antipode, un sistema profesional de trading de la parrilla AUDCAD

Transforme la volatilidad del mercado en beneficios constantes con una gestión del riesgo de nivel institucional.

Antipode es un sofisticado Asesor Experto en grid trading diseñado específicamente para AUDCAD, que combina un avanzado filtrado de señales con una protección contra el riesgo de múltiples capas. Desarrollado por un operador con 10 años de experiencia en los mercados financieros, Antipode da prioridad a la preservación del capital al tiempo que captura sistemáticamente las oportunidades de beneficio.

Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2326008 (20% de crecimiento de la cuenta en menos de 4 meses con sólo un 11% de reducción máxima)

Recomendaciones:

Par de divisas: AUDCAD

Depósito mínimo: $100 USD ($1000 USD recomendado)

Broker Tipo de cuenta: Razor / Raw para spreads más bajos

Plazo: Cualquiera (El EA utiliza el marco de tiempo dentro del código del asesor)

Para mejores resultados utilice uno de los siguientes brokers: IC Markets, IC Trading, Pepperstone. Backtesting resultados en las capturas de pantalla son de una cuenta Pepperstone.

Importante Por favor, envíeme un mensaje después de la compra para obtener una copia del manual de usuario.

Configuración del nivel de spread:

Antipode incluye dos modos de optimización del spread. "Spread Regular" debe ser usado si su broker solo ofrece >5 puntos de spread en AUDCAD. La configuración "Low Spread" está disponible para usuarios avanzados y si su broker ofrece spreads <5 puntos en AUDCAD, pero sólo debe utilizarse después de realizar un backtesting exhaustivo en AUDCAD en su broker específico. Utilizar una configuración de spread incorrecta puede afectar significativamente al rendimiento. Nota: Si su spread en AUDCAD es superior a 20 puntos, no se recomienda utilizar este EA en ninguna configuración.

Características principales:

Sistema avanzado de señales:

Detección patentada de señales de entrada para una sincronización precisa con el mercado.

Protección multicapa de valores extremos en diferentes condiciones de mercado

Filtrado dinámico de umbrales para evitar entornos de negociación desfavorables

Evaluación inteligente de las condiciones del mercado

Trailing stop loss para maximizar los beneficios

Gestión profesional del riesgo:

Límites máximos de posición con espaciado de cuadrícula optimizado con pruebas retrospectivas exhaustivas

Configuración inteligente del nivel de spread para distintos tipos de brokers



Tres métodos de dimensionamiento de lotes: Auto-Risk, Fijo o Balance-Proporcional

Promedio ponderado de toma de beneficios para salidas óptimas.

Periodos de enfriamiento incorporados para evitar el exceso de operaciones.

Excelencia en las operaciones de cuadrícula:

Espaciado de rejilla optimizado y calibrado para la volatilidad del AUDCAD.

Multiplicador de lotes 1,3x para un escalado progresivo de la posición y una recuperación óptima

Objetivos de beneficios estratégicos con trailing stop loss

Recuperación automática de la parrilla al reiniciar el EA

Límites máximos de posición con escalada controlada del riesgo

Rendimiento optimizado:

Probado exhaustivamente en diferentes condiciones de mercado y diferentes brokers

Calibrado específicamente para las características del mercado AUDCAD

Procesamiento de señales consistente para un rendimiento fiable

Filtros de condiciones de mercado extremas: no operará en periodos de volatilidad extrema.

Tamaño flexible de la posición inicial:

Riesgo automático: elija entre 8 niveles de riesgo (de muy bajo a extremo)

elija entre 8 niveles de riesgo (de muy bajo a extremo) Fijo: Establezca tamaños de lote exactos para una exposición consistente

Establezca tamaños de lote exactos para una exposición consistente Balance-Proporcional: Escala posiciones con el crecimiento de la cuenta

Características profesionales:

Compatible con VPS con recuperación de estado completa

Completa validación de entradas y gestión de errores

Aislamiento de números mágicos para configuraciones multiEA

Comentarios dinámicos de las operaciones con seguimiento de los pasos de la cuadrícula

Trailing stop loss

Protección multicapa:

Detección avanzada de las condiciones del mercado con restricciones direccionales de las operaciones

Protección contra volatilidad extrema

¿Para quién es Antipode? Antipode está diseñado para operadores serios que entienden que los beneficios consistentes provienen de una gestión disciplinada del riesgo. Tanto si tiene una cuenta pequeña como si gestiona un capital importante, las opciones flexibles de Antipode y sus sólidos mecanismos de protección se adaptan a su estilo de negociación.

Notas importantes:

Optimizado específicamente para AUDCAD (no recomendado para otros pares)

Recomendado para brokers que ofrecen spreads <20 en AUDCAD (Contáctame si no estás seguro)

Utilice siempre la configuración "spread normal" a menos que haya probado "spread bajo" en su broker.



Requiere una comprensión básica de los principios del trading de rejilla

Saldo mínimo recomendado: $1000 USD para un escalado adecuado del riesgo y la expansión de la rejilla

Comience a operar con confianza - Antipode combina la gestión de riesgo institucional con la accesibilidad minorista

Todas las funciones de Antipode tienen un único objetivo: proteger su capital y aprovechar sistemáticamente las oportunidades del mercado. Opere con inteligencia, opere con seguridad, opere con Antipode de Starpoint Trading.