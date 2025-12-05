Exo Scalper EA

[Exo Scalper] Professioneller, zuverlässiger und sicherer XAUUSD-Handelsroboter.

Exo Scalper ist ein Expert Advisor, der speziell für das Währungspaar XAUUSD entwickelt wurde und ein einfaches und zuverlässiges automatisches Handelsinstrument darstellt.

Exo Scalper ist ein Expert Advisor, der mit einem Modell zum Vergleich der Preisstärke arbeitet, das in einem Boxzonen-Indikator zusammengefasst ist. Jede Box-Zone identifiziert ein Trendniveau innerhalb einer bestimmten Candlestick-Periode. Die Integration zwischen den Boxen wurde gründlich angepasst und ist für Scalping konzipiert, um präzisere Einstiegssignale zu liefern. Das Testmodell verwendet nicht nur den Modus "Jeder Tick basiert auf realen Ticks", sondern wird auch durch Hinzufügen von Kommission und Swap angepasst, um sicherzustellen, dass die Testergebnisse den tatsächlichen Ticks auf dem realen Markt nahe kommen oder mit ihnen identisch sind.

Exo Scalper wurde für das Scalping im GOLD-Markt entwickelt, wo dieser EA nur einen einzigen Einstieg verwendet und immer einen StopLoss für jede Position verwenden muss.

Preis:$347,(Preise werden mit der Zeit aktualisiert ).

If you have purchased, you can read the documentation regarding the user guide here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765748



Empfehlungen:

Zeitrahmen: M1.

Paar: XAUUSD.

Mindesteinlage : 50 $ oder je mehr, desto besser.

: 50 $ oder je mehr, desto besser. Hebelwirkung: 1:500.

Broker: Jeder Broker mit niedrigem/raw Spread ( empfohlen für TickMill ).

Kontotyp: Beliebig.

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).

Eigenschaften: