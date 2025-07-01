Power Volume Candle
- Indikatoren
- Imam Nasrudin
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
[Power Volume Candle] - Indikator, um den Vergleich von bullish und bearish Volumen zu sehen
Volumenvergleichsindikator auf Candlestick, durch Berechnung des Volumenwertes der angegebenen Kerzenhistorie, um den Prozentsatz der Volumenstärke zu bestimmen. Berechnet den prozentualen Vergleich jedes auf 1 Bildschirm angezeigten Zeitrahmens.
Abonnieren Sie den MQL5-Kanal für weitere interessante Informationen: (Automatic) Forex Tools
Treten Sie der neuen öffentlichen Gruppe bei, um Ihre Meinungen auszudrücken und auszutauschen: Auto Fx Investment
Sehen Sie andere Produkte hier (Automatic) Forex Tools
Verbessern Sie die Qualität Ihrer Entscheidungen mit Hilfe eines Indikators, der automatisch die Stärke von Bullish und Bearish Candle Volume berechnet.
Wie es funktioniert: https://www.mql5.com/en/market/product/143030/comments?source=Site+Markt+Produkt+Vom+Autor#Kommentar_57845496
Merkmale des Indikators:
- Mehrere Zeitrahmen in 1 Chart.
- Kerzenhistorie kann angepasst werden.
Nützlichkeit:
- Zusätzliches Mittel für Einstiegsentscheidungen.
- Erkennen der Stärke des Trends anhand des Kerzenvolumens in mehreren Zeitrahmen.
pretty good, thanks..