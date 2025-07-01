Power Volume Candle

4.5

[Power Volume Candle] - Indikator, um den Vergleich von bullish und bearish Volumen zu sehen

Volumenvergleichsindikator auf Candlestick, durch Berechnung des Volumenwertes der angegebenen Kerzenhistorie, um den Prozentsatz der Volumenstärke zu bestimmen. Berechnet den prozentualen Vergleich jedes auf 1 Bildschirm angezeigten Zeitrahmens.

Note: indicators are decision aids, and not final results.

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Entscheidungen mit Hilfe eines Indikators, der automatisch die Stärke von Bullish und Bearish Candle Volume berechnet.

Wie es funktioniert: https://www.mql5.com/en/market/product/143030/comments?source=Site+Markt+Produkt+Vom+Autor#Kommentar_57845496


Merkmale des Indikators:

  • Mehrere Zeitrahmen in 1 Chart.
  • Kerzenhistorie kann angepasst werden.

Nützlichkeit:

  • Zusätzliches Mittel für Einstiegsentscheidungen.
  • Erkennen der Stärke des Trends anhand des Kerzenvolumens in mehreren Zeitrahmen.
Bewertungen 2
explore789
24
explore789 2025.07.07 00:42 
 

pretty good, thanks..

langfeldt71
104
langfeldt71 2025.08.19 20:58 
 

I downloaded it not knowing what to expect being really new to this. But I do find it very useful and I believe I've seen a video on you tube with a guy who was using this only I wasn't sure at the time. Yes it's interesting to see what the rest of everyone is doing. Gives an idea which way you should be trading for sure. So if I set it to 6 how does it work? no real explanation is available also a hot key to toggle on and off would be good

