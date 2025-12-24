Auto Optimized Bollinger Bands MT5

Auto Optimized Bollinger Bands – Anpassungsfähiges Volatilitätswerkzeug basierend auf realem Marktverhalten

Auto Optimized Bollinger Bands ist ein fortschrittlicher Indikator für MT4, der die klassischen Bollinger Bands verbessert, indem er mittels vergangener Tradesimulation die optimalen Perioden- und Standardabweichungswerte automatisch ermittelt.

Anstatt sich auf feste Einstellungen zu verlassen, passt sich das Tool dynamisch an Marktveränderungen und Preisstrukturen an und erstellt so Echtzeit-Bänder, die Volatilität realitätsnah abbilden. Manuelle Anpassungen sind nicht erforderlich.

Hauptfunktionen:

Automatische Optimierung der Bollinger Band-Parameter basierend auf historischen Daten

Kauf- und Verkaufssignale als Pfeile an relevanten Wendepunkten

Eingebaute Alarme: Sound, Popup und Push-Benachrichtigungen

Anpassbare Optimierungstiefe, Darstellung und Signaleinstellungen

Geeignet für Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und mehr

Dieses Tool eignet sich ideal für Daytrading und Swingtrading und bietet eine intelligentere Volatilitätsanalyse als herkömmliche, statische Indikatoren.



