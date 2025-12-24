Auto Optimized Bollinger Bands MT5

Auto Optimized Bollinger Bands – Anpassungsfähiges Volatilitätswerkzeug basierend auf realem Marktverhalten

Auto Optimized Bollinger Bands ist ein fortschrittlicher Indikator für MT4, der die klassischen Bollinger Bands verbessert, indem er mittels vergangener Tradesimulation die optimalen Perioden- und Standardabweichungswerte automatisch ermittelt.

Anstatt sich auf feste Einstellungen zu verlassen, passt sich das Tool dynamisch an Marktveränderungen und Preisstrukturen an und erstellt so Echtzeit-Bänder, die Volatilität realitätsnah abbilden. Manuelle Anpassungen sind nicht erforderlich.

Hauptfunktionen:

  • Automatische Optimierung der Bollinger Band-Parameter basierend auf historischen Daten
  • Kauf- und Verkaufssignale als Pfeile an relevanten Wendepunkten
  • Eingebaute Alarme: Sound, Popup und Push-Benachrichtigungen
  • Anpassbare Optimierungstiefe, Darstellung und Signaleinstellungen
  • Geeignet für Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und mehr

    Dieses Tool eignet sich ideal für Daytrading und Swingtrading und bietet eine intelligentere Volatilitätsanalyse als herkömmliche, statische Indikatoren.


    Empfohlene Produkte
    Modified Bollinger Bands
    Gennadiy Stanilevych
    Indikatoren
    Der Standard-Bollinger-Band-Indikator wurde durch die Integration zusätzlicher Indikationen des Standardabweichungsindikators (StdDev) verbessert, der einen zusätzlichen Filter zur Bestätigung von Handelssignalen bietet. Darüber hinaus zeigt die Farbe der Linien des Indikators den Beginn eines Trends, seine Entwicklung und Erschöpfung an. Dieser Indikator verfügt über einen Signalblock, der den Händler über den Beginn eines Trends auf jedem Zeitrahmen informiert, dem er zugeordnet ist. Einstell
    FREE
    Heikin Ashi RSI Oscillator
    TECHAURORA - FZCO
    Indikatoren
    Gerne stellen wir dir den Heikin Ashi RSI Oszillator vor! Dieser Indikator kombiniert die Konzepte von Heikin Ashi Kerzen mit dem RSI (Relative Strength Index), um ein oszillatorähnliches Format zu erzeugen, das dazu verwendet werden kann, einen Teil des Rauschens (Noise) herauszufiltern, das mit den standardmässigen RSI-Werten verbunden ist. Dies bietet den Tradern eine glattere Darstellung der Marktbedingungen. Hier sind einige Artikel, um mehr über den RSI und Heikin Ashi Kerzen zu erfahren:
    Madx Cobra MT5
    Santi Dankamjad
    Indikatoren
    Madx Cobra Madx Cobra Indikator. Erstellen Sie, um Händler sowohl erfahrene und unerfahrene, um es zu benutzen, weil es eine grundlegende Indikator ist Wie zu verwenden : Einstellung des Indikators 1. MA Fast : Gleitender Durchschnitt schnell (10) 2. MA Slow : Gleitender Durchschnitt langsam zur Kontrolle der Trendmärkte (200) 3. ADX : Kontrolltrend(5) 4. Für den Alarm können Sie einstellen, dass der nächste Balken oder sofortige Balken alarmiert werden. Wenn der himmelblaue Pfeil oder der Pfe
    DemarkSequentialMQL5
    Oleh Fedorov
    Indikatoren
    Der Demark's Sequential ist ein Indikator, der die Trendentwicklung und deren Struktur anzeigt. Er zeigt ziemlich genau die Start- und Endpunkte sowie wichtige Bruchstellen an. Er arbeitet mit der Eröffnung der Kerze, so dass es nie zu Neuzeichnungen kommt. Es gibt keine komplexen Formeln, sondern nur Statistiken und die Zählung von Kerzen, die nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden. Gleichzeitig kann der Indikator sehr genaue Einstiegssignale geben, insbesondere wenn er durch einen Level-I
    Italo Trend Indicator MT5
    Italo Santana Gomes
    4.9 (10)
    Indikatoren
    KAUFEN INDIKATOR UND ERHALTEN EA KOSTENLOS ALS BONUS + EINIGE ANDERE GESCHENKE! ITALO TREND INDICATOR ist der beste Trend-Indikator auf dem Markt, der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen und Vermögenswerte, Indikator nach 7 Jahren Erfahrung auf Forex und viele andere Märkte gebaut. Sie wissen, dass viele Trend-Indikatoren im Internet nicht vollständig sind, nicht helfen, und es ist schwierig zu handeln, aber der Italo-Trend-Indikator ist anders , der Italo-Trend-Indikator zeigt das Sign
    Ultimate Trend ADX
    Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
    Indikatoren
    Ultimate Trend ADX ist eine leistungsstarke und verfeinerte Version des klassischen Average Directional Index (ADX), die Händlern einen klareren und dynamischeren Überblick über Markttrends und -dynamik bietet. Im Gegensatz zum Standard-ADX wendet dieses verbesserte Tool fortschrittliche Glättungsverfahren (EMA oder KAMA) an und führt Skalierungsoptionen ein, um die Indikatorlinien reaktionsschneller und visuell eindrucksvoller zu gestalten. Das Ergebnis ist ein professioneller Indikator, der I
    PD Universal Oscillator
    Denis Povtorenko
    Indikatoren
    Der technische Indikator Universal Oscillator ist eine Kombination von Handelssignalen der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Oszillatoren. Der Indikator wird durch Histogramme sowie schnelle und langsame MA-Linien dargestellt, was es ermöglicht, die Liste der Handelsempfehlungen zu erweitern und sowohl im Trend als auch in Seitwärtsbewegungen des Marktes zu arbeiten. Die Histogramme ermöglichen es Ihnen, den Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Kurswerte und der Bewegung in einer neuen Mark
    Bollinger Bands Width MT5 r
    DMITRII GRIDASOV
    Indikatoren
    Crypto_Forex Indikator „Bollinger Bands Width“ für MT5, kein Nachzeichnen. - Der BB-Breiten-Indikator ist für die Verwendung mit dem Standard-Bollinger-Bänder-Indikator konzipiert. - Dieses Trading-Tool ist ein Muss für jeden Trader, der den Bollinger-Bänder-Indikator verwendet, da die Kombination beider Indikatoren sehr effizient für das Trading von Ausbrüchen ist. - Der BB-Breiten-Indikator zeigt den Abstand (die Spanne) zwischen den Bollinger-Bändern an. ANWENDUNG DER BB-Breiten (siehe Bei
    Optimized MACD Divergence Indicator
    Dang Cao Tri
    Indikatoren
    Der optimierte MACD-Divergenz-Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Erkennung potenzieller Handelschancen durch die Erkennung von Divergenzen zwischen der Preisbewegung und dem MACD-Indikator. Er kombiniert die klassische Divergenzanalyse mit der Erkennung von Candlestick-Mustern und der Volumenfilterung, um genauere und zuverlässigere Signale zu liefern. Wie er funktioniert Der Indikator funktioniert nach den folgenden Prinzipien: MACD-Berechnung: Er berechnet den MACD-Indikator un
    Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
    Rodion Kachkin
    Indikatoren
    Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
    FREE
    JAC Trend Color Candle
    Eduardo Da Costa Custodio Santos
    Indikatoren
    Der Indikator "JAC Trend Color Candle" für Meta Trader 5 wurde entwickelt, um dem Trader den Trend visuell zu erleichtern. Er basiert auf drei Parametern, die den Aufwärtstrend, den Abwärtstrend und den nicht-trendigen Markt kennzeichnen. Die Farben sind vom Trader konfigurierbar, ebenso wie der Durchschnitt. Die Trendparameter können nicht konfiguriert werden, da sie das Differential des Indikators sind.
    Ichimoku Signals Pro
    Shahabeddin Baset
    Indikatoren
    Eigenschaften Alle Ichimoku-Signale (auswählbar) : Zeigt alle zuverlässigen Signale an, die vom Ichimoku-Indikator erzeugt werden. Sie können je nach Ihren Präferenzen auswählen, welche Signale angezeigt werden sollen. Nach Signalstärke filtern : Sortieren Sie die Signale nach ihrer Stärke - ob sie schwach, neutral oder stark sind. Live-Benachrichtigungen : Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen für Ichimoku-Signale. Transparente Wolke : Visualisieren Sie die Ichimoku-Wolke auf transparente W
    LT Rainbow Trend
    Thiago Duarte
    5 (1)
    Indikatoren
    Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
    Visual Momentum Flow Indicator
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Indikatoren
    Visueller Momentum Flow-Indikator: Entschlüsseln Sie die wahren Absichten des Marktes Haben Sie genug von Indikatoren, die nur in Trendmärkten funktionieren und Sie in Konsolidierungsphasen verwirren? Fällt es Ihnen schwer, zwischen einem echten Momentum-Ausbruch und einer falschen Bewegung in einem schwankenden Markt zu unterscheiden? Der Visual Momentum Flow Indicator ist Ihre Lösung. Dieses sorgfältig entwickelte Tool wurde nicht nur entwickelt, um Trends zu folgen, sondern auch, um den Char
    SMC FiboRe Source Code
    Jing Bo Wu
    Indikatoren
    Dieser Indikator identifiziert automatisch die Marktstruktur und zeichnet die Fibonacci-Retracement-Levels in Echtzeit auf. Er erkennt wichtige Swing-Hochs und -Tiefs, um strukturelle Punkte wie höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs zu markieren, was Händlern hilft, Trendrichtungen und strukturelle Verschiebungen schnell zu verstehen. Auf der Grundlage der erkannten Struktur zeichnet der Indikator dynamisch Fibonacci-Levels, so dass Händler potenzielle Rücksetzer, P
    RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
    Abdullah Alhariri
    Indikatoren
    RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) Die RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie ist ein sauberer und effektiver technischer Indikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrpunkte unter Verwendung der Kombination aus RSI und Bollinger Bändern zu identifizieren. Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator zusammen mit den Bollinger Bändern, um: Zu verkaufen, wenn der Preis über dem oberen Bollinger Band liegt. Zu kaufen, wenn der Preis unter dem unt
    Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
    Minh Truong Pham
    Indikatoren
    Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
    Qunity ADX Multi Timeframe Trend
    Rodion Kachkin
    Indikatoren
    Multi-Timeframe Trendindikator, basierend auf dem ADX / ADXWilder Indikator Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Wie der Indikator funktioniert : Wenn der PDI größer als der NDI ist, handelt es sich um eine Haussebewegung
    FREE
    Trendlines Oscillator
    Cao Minh Quang
    Indikatoren
    Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
    Golden Swings
    Arnold Byarufu
    Indikatoren
    " GoldenSwing" ist ein umfassender MetaTrader 5-Indikator, der von Southern Star Trading sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien durch die präzise Erkennung von Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu verbessern. Dieser Indikator nutzt die Kraft der Swing-Analyse und bietet Händlern unschätzbare Einblicke in Marktumkehrungen und Trendfortsetzungen, die es ihnen ermöglichen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Mit seinem fortschrittlichen Algorithmus erkennt GoldenSwing bedeutende
    Bollinger Bands MT5
    Tatiana Savkevych
    Indikatoren
    Bollinger Bänder (BB) ähneln den Hüllkurven. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass die Grenzen der Trade Bands (Envelopes) in einem festen prozentualen Abstand über und unter der gleitenden Durchschnittskurve liegen, während die Bollinger Bänder in Abständen eingezeichnet sind, die einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen entsprechen. Da die Größe der Standardabweichung von der Volatilität abhängt, passen die Bänder selbst ihre Breite an: Sie erhöht sich, wenn der Markt ins
    KDJ divergence signals MT5
    Kaijun Wang
    Indikatoren
    KDJ-Index 4 Indikatoren Wave Auto Calculator, Channel Trend Trading Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT4 Version Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT5 Version Lokaler Kopierhandel Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Version Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Version Lokales Kopieren Trading Demo Trial Easy And Fast Copy , MT4 Demo-Konto läuft Easy And Fast Copy , MT5 Demo-Konto läuft "Zusammenarbeit QQ:556024 "Zusammenarbeit wechat:556024" "Kooperativ email:55
    Wolfe Wave Scanner MT5
    Reza Aghajanpour
    5 (7)
    Indikatoren
    ** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste ** *** Kontaktieren Sie mich , damit ich Ihnen eine Anleitung schicken und Sie in die "Wolfe Wave Scanner Gruppe" aufnehmen kann, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen oder sehen können. Einführung: Eine Wolfe Wave wird mit Fünf-Wellen-Mustern im Preis erstellt. Sie zeigt Angebot und Nachfrage und einen Kampf um ein Preisgleichgewicht. Diese Wellen von Preisaktionen können Händlern helfen, die Grenzen
    Visual Dolphin Indicator
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Indikatoren
    Visueller Delphin-Indikator Entschlüsseln Sie den Rhythmus des Marktes mit dem Visual Dolphin Indicator, Ihrem ultimativen Werkzeug, um Markttrends mit Klarheit und Zuversicht zu erkennen und zu nutzen. Dieser Indikator, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt wurde, eliminiert das Rauschen und das Rätselraten und liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart. Die Logik hinter den Wellen Das Herzstück des Visual Dolphin Indicator ist ein ausgek
    Colored MACD Indicator
    Claudio Jean-claude Spillmann
    Indikatoren
    Ein schöner, mehrfarbiger MACD-Indikator. Er bietet die Möglichkeit, die Farben der "Hauptlinie" und der "Signallinie" zu ändern und verwendet vier verschiedene Farben für das "Histogramm" Er gibt auch die Pufferwerte der "Hauptlinie", der "Signallinie", des "Histogramms" und der "Farbe" zurück, um von einem EA aus darauf zuzugreifen Wenn Sie einige Änderungen oder zusätzliche Puffer benötigen -> senden Sie mir eine Nachricht
    OrderBook Cumulative Indicator
    Stanislav Korotky
    5 (1)
    Indikatoren
    Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
    Vortex MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Indikatoren
    Der Vortex-Indikator wurde erstmals von Douglas Siepman und Etienne Botes in der Januar-Ausgabe 2010 von Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Obwohl er auf einem komplexen Implosionsphänomen basiert, ist der Vortex recht einfach zu interpretieren. Ein Aufwärtssignal wird erzeugt, wenn die +VI-Linie die -VI-Linie überschreitet und umgekehrt. Der Indikator wird meist als Bestätigung für Trendhandelsstrategien verwendet. Der Vortex wurde durch die Arbeit von Viktor Schauberger in
    RelicusRoad MACD v2 MT5
    Relicus LLC
    4.75 (20)
    Indikatoren
    Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) Handelsstrategie ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das verwendet wird, um Änderungen im Momentum und in der Trendrichtung zu identifizieren. Der MACD wird berechnet, indem man den 26-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) vom 12-Perioden-EMA subtrahiert. Eine 9-Perioden-EMA, genannt "Signal Line", wird dann oben auf den MACD geplottet, um als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale zu fungieren. Der MACD wird als bullish
    FREE
    Smart MA Entry Finder
    Pol Lazaro Porta
    Indikatoren
    Smart MA Entry Finder WAS MACHT ES? Misst den aktuellen Kursabstand von seinen gleitenden Durchschnitten, normalisiert in ATRs, und zeigt ihn in einem farbigen Histogramm mit einem Echtzeit-Informationspanel an. FÜR WEN IST ES? Price-Action-Händler, die mit gleitenden Durchschnitten arbeiten Scalper und Intraday-Händler, die präzise Einstiegsfilter benötigen EA-Benutzer, die Abstands- und Volatilitätsfilter benötigen Händler, die optimale Einstiegsmöglichkeiten in der Nähe dynamischer Un
    Easy Bands Mt5
    Nikolay Kositsin
    Indikatoren
    Der EasyBands-Indikator basiert auf demselben Prinzip wie der Bollinger-Band-Indikator. Allerdings verwendet diese Modifikation des Indikators die Average True Range anstelle der Standardabweichung. Dementsprechend können alle Strategien, die mit dem Bollinger Band verwendet werden, in gleicher Weise mit diesem Indikator eingesetzt werden. Diese Version des Indikators verwendet zwölf Stufen und eine Mittellinie (weiße Farbe). Die Trendanzeige erfolgt in Form einer Einfärbung der Candlesticks in
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indikatoren
    *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indikatoren
    Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.31 (26)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indikatoren
    FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indikatoren
    ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indikatoren
    Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indikatoren
    Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indikatoren
    FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indikatoren
    Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indikatoren
    TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indikatoren
    Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
    Entry Points Pro for MT5
    Yury Orlov
    4.47 (136)
    Indikatoren
    Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
    Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
    Mehran Sepah Mansoor
    4.36 (11)
    Indikatoren
    Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
    Volatility Master MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
    SynaptixQuant Dominance Matrix
    Devie Arevalo Montemayor
    5 (1)
    Indikatoren
    SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
    Matrix Arrow Indicator MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (17)
    Indikatoren
    Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
    KT Momentum Arrows MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (2)
    Indikatoren
    Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
    Atbot
    Zaha Feiz
    4.62 (55)
    Indikatoren
    AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
    Gann Method Scan MT5
    Elif Kaya
    5 (2)
    Indikatoren
    - Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
    Super Signal Skyblade Edition
    Shengzu Zhong
    5 (2)
    Indikatoren
    Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
    TrendLine PRO MT5
    Evgenii Aksenov
    4.67 (33)
    Indikatoren
    Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
    Weitere Produkte dieses Autors
    Kaufman Smart Regime EA
    Davit Beridze
    Experten
    Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
    Auto Optimized RSI MT5
    Davit Beridze
    Indikatoren
    Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
    Speed Trend Matrix Indicator
    Davit Beridze
    Indikatoren
    Speed Trend Matrix Ultimate (Version 5.10) Die Speed Trend Matrix (STM) ist ein umfassendes Handelssystem, das in einem einzigen Indikator gekapselt ist. Im Gegensatz zu Standardoszillatoren, die lediglich Überkauft- oder Überverkauft-Zustände anzeigen, analysiert der STM die „Geschwindigkeit“ der Preisbewegung im Verhältnis zur Marktvolatilität (ATR). Er identifiziert nicht nur die Trendrichtung, sondern auch die Stärke hinter der Bewegung und filtert Perioden geringer Dynamik (die „FlatZone“ )
    Auto Optimized Bollinger Bands
    Davit Beridze
    5 (3)
    Indikatoren
    Auto Optimized Bollinger Bands – Anpassungsfähiges Volatilitätswerkzeug basierend auf realem Marktverhalten Auto Optimized Bollinger Bands ist ein fortschrittlicher Indikator für MT4, der die klassischen Bollinger Bands verbessert, indem er mittels vergangener Tradesimulation die optimalen Perioden- und Standardabweichungswerte automatisch ermittelt. Anstatt sich auf feste Einstellungen zu verlassen, passt sich das Tool dynamisch an Marktveränderungen und Preisstrukturen an und erstellt so Echtz
    Auto Optimized MFI
    Davit Beridze
    5 (1)
    Indikatoren
    Auto Optimized MFI ist ein selbstanpassender Indikator, der sich automatisch an Ihren Markt und Zeitrahmen anpasst. Er nutzt reale Handelssimulationen auf historischen Daten, um die effektivsten MFI-Kauf- und Verkaufsniveaus zu ermitteln. Im Gegensatz zu klassischen MFI-Indikatoren mit festen Schwellenwerten (wie 80/20) reagiert dieser Indikator dynamisch auf tatsächliches Preis- und Volumenverhalten. Funktionsweise Der Indikator analysiert historische Kerzen innerhalb eines benutzerdefinierten
    Auto Optimized RSI
    Davit Beridze
    5 (2)
    Indikatoren
    Auto Optimized RSI: Professionelle Marktanpassung Die meisten Trader scheitern, weil sie statische Werkzeuge in einem dynamischen Markt verwenden. Die Verwendung fester RSI-Level wie 70/30 auf jedem Chart ist ein mathematischer Fehler. Wenn Sie nach einem "magischen Pfeil" ohne Logik suchen, ist dieses Tool nicht für Sie geeignet. Dieses Werkzeug wurde für diejenigen entwickelt, die verstehen, dass Optimierung der einzige Schlüssel zum Überleben im Trading ist. Standard-Indikatoren berücksichtig
    MA Speedometer
    Davit Beridze
    4.6 (10)
    Indikatoren
    Dashboard für Ma Speedometer: https: //www.mql5.com/en/market/product/116784 Nicht standardisierte Einstellung zum Standardindikator des gleitenden Durchschnitts. Das Wesen des Indikators besteht darin, die Stärke und Geschwindigkeit der Kursrichtung zu bestimmen, indem der Neigungswinkel des gleitenden Durchschnitts ermittelt wird. Ein Punkt wird auf der fünfzehnten MA-Kerze und ein Punkt auf der letzten geschlossenen MA-Kerze genommen, eine gerade Linie wird zwischen ihnen gezogen, sie ist be
    PRO Trend Divergence
    Davit Beridze
    5 (2)
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist für Live-Charts und nicht für den Tester vorgesehen. Der PRO Trend Divergence Indikator ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das Trendfortsetzungs-Divergenzen erkennt – ein Signal, das darauf hinweist, dass der aktuelle Trend voraussichtlich anhalten wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die auf Trendwenden abzielen, hilft dieser Indikator dabei, Marktphasen zu identifizieren, in denen der Trend trotz kurzfristiger Rücksetzer oder kleiner Korrekturen stark
    MTF Chart PRO
    Davit Beridze
    Indikatoren
    MTF Chart PRO: Multi-Timeframe-Analyse mit Mustern, S/R und Alarmen Überblick MTF Chart PRO ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4 Indikator, der anpassbare Kerzen aus mehreren Zeitrahmen direkt auf Ihr aktuelles Chart legt. Das ermöglicht eine nahtlose Multi-Timeframe (MTF) Analyse, ohne dass Sie Fenster wechseln müssen. Er ist ideal für Forex-, Aktien- und Krypto-Trader und kombiniert die visuelle Darstellung von Kerzen mit integrierten Unterstützungs-/Widerstandslinien (S/R), automatischen S
    Chart Patterns All in One
    Davit Beridze
    4.47 (19)
    Indikatoren
    Probieren Sie "Chart Patterns All in One" im Demo-Modus aus und erhalten Sie einen Bonus. Senden Sie mir eine Nachricht, nachdem Sie es im Demo-Modus getestet haben, um Ihren Bonus zu erhalten. Hinterlassen Sie nach dem Kauf einen Kommentar, um 8 hochwertige Indikatoren als Bonus zu erhalten. Der Chart Patterns All-in-One Indikator hilft Tradern, verschiedene Chartmuster, die häufig in der technischen Analyse verwendet werden, zu visualisieren. Dieser Indikator unterstützt die Identifizierung m
    Period Cross RSI
    Davit Beridze
    5 (6)
    Indikatoren
    Prüfen Sie meine bezahlten Tools, die perfekt funktionieren ! "Period Cross RSI" ist ein neuer Indikator, der die Kreuzungen zweier RSI-Linien mit unterschiedlichen Perioden anzeigt, die aufsteigende und absteigende Zonen zur Bestätigung von Long- und Short-Trading schaffen. Dieser Indikator ist brend neu und wird weiter verbessert werden, für jetzt empfehle ich, es als Bestätigung, Filter-Indikator für die Bestimmung von Long / Short-Trading-Zonen, nicht als Signalgeber Indikator für jetzt zu v
    FREE
    Candle Based 123 Pattern
    Davit Beridze
    Indikatoren
    Kerzenbasiertes 1 2 3 Muster Das Kerzenbasierte 1 2 3 Muster ist ein Indikator, der hochwahrscheinliche Umkehrformationen basierend auf der klassischen 1-2-3 Preisstruktur erkennt. Durch die Analyse von Kerzenformationen und Swing-Punkten werden Signale erst nach bestätigtem Ausbruch angezeigt, um Marktrauschen zu reduzieren und vorzeitige Einstiege zu vermeiden. Hauptmerkmale: Kerzenbasierte Erkennung bestätigter bullischer und bärischer 1-2-3 Muster Zeichnet Trendlinien zwischen den Mustern un
    MA Speedometer MT5
    Davit Beridze
    5 (3)
    Indikatoren
    Nicht standardisierte Einstellung zum Standardindikator des gleitenden Durchschnitts. Das Wesen des Indikators besteht darin, die Stärke und Geschwindigkeit der Kursrichtung zu bestimmen, indem der Neigungswinkel des gleitenden Durchschnitts ermittelt wird. Es wird ein Punkt auf der fünfzehnten MA-Kerze und ein Punkt auf der letzten geschlossenen MA-Kerze genommen, dazwischen wird eine gerade Linie gezogen, die beweglich ist und auf einer Halbkugel einen Neigungswinkel von 90 Grad bis -90 anzeig
    Adjustable Pin Bar
    Davit Beridze
    4.67 (3)
    Indikatoren
    Prüfen Sie meine kostenpflichtigen Tools sie funktionieren perfekt Bitte bewerten Sie Der einstellbare PIN BAR-Indikator ist ein nützliches Tool zur Suche nach Pin Bars, die Sie im Preisdiagramm finden möchten. Er verfügt über 2 Parameter, um die Art der Pin Bars herauszufiltern, nach denen Sie suchen möchten: 1) MinTailProc 75% (Standardeinstellung), was bedeutet, dass Pin Bars angezeigt werden, die eine Mindestgröße der Nose (Tail) von 75% der vollen Kerzengröße haben. Wenn die obere Nose (Tai
    FREE
    Filtered TMA Arrows
    Davit Beridze
    3.8 (5)
    Indikatoren
    Prüfen Sie meine kostenpflichtigen Tools sie funktionieren perfekt bitte bewerten Hier ist eine Upgraded Version mit Bonus Ea im Falle des Kaufs kostet es nur 30$ und Sie erhalten Ea als Bonus: https: //www.mql5.com/en/market/product/96835 Dieser Indikator ist experimentell, er zeigt TMA-Kanal-Pfeile mit eingebautem Volatilitätsfilter, um Verzögerungen zu vermeiden. Versuchen Sie, damit zu experimentieren, suchen Sie nach besseren Bedingungen für die Verwendung. Es ist möglich, verschiedene Zeit
    FREE
    Dual Timeframe RSI
    Davit Beridze
    Indikatoren
    Schauen Sie sich meine kostenpflichtigen Tools an, sie funktionieren großartig und ich teile Ea's, die auf ihnen basieren, kostenlos bitte bewerten Der Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index)-Indikator ist ein neuartiges Handelsinstrument, das es Händlern ermöglicht, RSI-Messwerte aus zwei verschiedenen Zeitrahmen auf einem einzigen Chart zu überwachen. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es Händlern, potenzielle Trendbestätigungen und Divergenzen effektiver zu erkennen. So könnte ein Hä
    FREE
    Volatility Arrows
    Davit Beridze
    Indikatoren
    Der Indikator zeigt Kauf-/Verkaufspfeile in Abhängigkeit vom Volatilitätsfaktor. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Er funktioniert für jedes Paar und jeden Zeitrahmen. Der Indikator wurde von Strategy Builders getestet und zeigt interessante Ergebnisse als guter Filterindikator und auch als unabhängiger Signalgeber (siehe Screenshots). Es ist möglich, nach vielen interessanten Parametern für profitablen Handel zu suchen, von denen einige auf den Screenshots zu sehen sind. Es gibt folgende
    Steady Ranger EA
    Davit Beridze
    3 (2)
    Experten
    Steady Ranger EA – Intelligenter und sicherer Kanalhandel Backtest: Verwenden Sie die bereitgestellten Set-Dateien (im Kommentarbereich) im Modus „Nur Eröffnungskurse“. Video: Sehen Sie sich das Video mit Untertiteln an, um das Konzept vollständig zu verstehen. Warum Steady Ranger EA? Ein langfristiges, risikokontrolliertes Handelssystem, das auf Stabilität und Sicherheit statt unrealistischen Gewinnen setzt. Mehrstufiger Stoppschutz: Kombiniert Stop-Loss pro Trade mit einer „Gesamtverlustgrenze
    RSI Entry Points
    Davit Beridze
    5 (5)
    Indikatoren
    RSI Entry Points ist das Upgrade des Standard-RSI-Indikators, um ein Nachziehen zu vermeiden. Indikator zeichnet die Wolken und die Pfeile, um ein klares Bild zu haben, wo der Preis ist und was für zu warten. Warum der Standard-RSI nachhängt? weil wir ihn meistens nicht richtig benutzen und er eine sehr schwache visuelle Flexibilität hat, weniger informativ ist. Mit meinem aktuellen Upgrade habe ich versucht, beide Probleme gleichzeitig zu beheben, und ich habe viel bessere Ergebnisse und genaue
    For RSI Entry Points Test
    Davit Beridze
    Experten
    Dieser EA wurde nur für den RSI Einstiegspunkte Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test) erstellt, um die profitablen Parameter des Indikators zu zeigen und um potentiellen Käufern die Möglichkeit zu geben, Backtests der Indikatoreinträge durchzuführen. EA öffnet Kaufaufträge bei Kaufpfeilen und Verkaufsaufträge bei Verkaufspfeilen des Indikators, Aufträge werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen. EA wurde nicht für den automatisierten Live-Handel entwickelt, das
    MFI Modern PRO
    Davit Beridze
    4.92 (39)
    Indikatoren
    Die Standardeinstellungen dienen nur der Visualisierung , es kann damit kein Gewinn erzielt werden . Erhalten Sie einen kostenlosen EA als Bonus, wenn Sie den Indikator kaufen! Plus, erhalten Sie 4 interessante zusätzliche Indikatoren. Empfohlene Set-Dateien zum Backtesting des Indikators auf empfohlenen Paaren sind im Kommentarbereich (letzte Seite) verfügbar. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich auf dem MQL5-Markt verkauft wird. Alle anderen Quellen, die es anbieten, sind Be
    MFI Modern PRO EA
    Davit Beridze
    Experten
    Erst lesen, dann testen. Diese Ea geht als Bonus für MFI Modern PRO Indikator Benutzer nur. Set-Dateien, die nach dem Upgrade generiert werden, können Sie im Kommentarbereich überprüfen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem MFI Modern PRO Indikator https://www.mql5.com/en/market/product/80765 nur um den Nutzern des Indikators die Möglichkeit zu geben, den Indikator vor dem Kauf schnell zu testen. Im Kommentarbereich werden empfohlene Set-Dateien hochgeladen, mit denen Sie sich selbst davon über
    MA Revolution
    Davit Beridze
    5 (1)
    Indikatoren
    MA Revolution ist eine verbesserte Version des Standard-Gleitenden Durchschnitts . Mit dem aktuellen Upgrade reagiert die Linie des gleitenden Durchschnitts empfindlicher auf unterschiedliche Marktbedingungen. Er wird flexibler, indem die Standardperiode schrittweise verringert wird, wenn der Markt stark ist, und die Periode schrittweise wieder auf die Standardperiode erhöht wird, wenn der Markt wieder normal ist. Das Testen des Konzepts zeigt , dass diese verbesserte Version eine viel höhere G
    Laguerre Scrat
    Davit Beridze
    5 (1)
    Indikatoren
    Falls Sie Laguerre Scrat Indikator erhalten, bekommen Sie Laguerre Scrat Ea als Geschenk. Um Ea und detailliertes Handbuch PDF zu erhalten , kontaktieren Sie mich PM. Standardeinstellungen sind für usd/cad H4 Für stabile , langfristige Profite Laguerre Scrat ist ein Handelssystem, das auf 4 Indikatorenkombinationen in Form eines Indikators basiert. Laguerre-Indikator (aufgewertet), CCI, Bollinger-Bänder und Marktvolatilitätsfaktor. Es generiert Pfeile im Indikatorfenster und Nüsse auf dem Preisd
    Fiter
    Davit Beridze
    5 (2)
    Indikatoren
    Käufer des Indikators erhalten als Bonus kostenlos einen EA, der auf dem Fiter-Indikator basiert. (Schauen Sie sich das Video an, um den EA in Aktion zu sehen.) Kommentieren Sie, um den EA zu erhalten. Fiter ist ein hybrider Indikator, der eine exponentielle gleitende Durchschnittslinie (EMA) mit einer ATR-modulierten RSI-Linie (gelb) kombiniert, zusammen mit einem traditionellen gleitenden Durchschnitt (rot). Das Überschneiden dieser beiden Linien liefert deutlich glattere und zuverlässigere
    Filtered TMA NRP
    Davit Beridze
    Indikatoren
    nach Erhalt Indikator kontaktieren Sie mich für Bonus Ea . Non Repaint TMA-Kanal mit speziellen konditionierten Pfeile auf Preis Kreuz von Kanal-Linien plus Markt Volatilität Faktor, der Produkt viel genauer als jede gewöhnliche tma-Kanal-Indikatoren macht. Es ist erwiesen, profitabel zu sein mit Ea gebaut auf der Grundlage, die Sie als BONUS im Falle der Indikator Kauf erhalten. Viel Glück!
    MRA Index
    Davit Beridze
    5 (5)
    Indikatoren
    Übersicht über den MRA Index Indikator Bonusangebot: Erhalten Sie den "MRA Index EA" kostenlos beim Kauf des Indikators. Optimierungsstrategie: Für das Scalping optimiere ich die Einstellungen basierend auf den letzten 12 Monaten und verwende sie für den nächsten Monat. Dieser Ansatz hat sich als sehr effektiv erwiesen. Wichtiger Hinweis: Die Standardeinstellungen dienen nur zur Visualisierung und sind nicht für die Rentabilität optimiert. Eine korrekte Optimierungsanleitung wird ausschließlich
    Ma Speedometer Dashboard
    Davit Beridze
    3.5 (2)
    Indikatoren
    Die Demoversion ist nutzlos. Du wirst nichts verstehen, wenn du die blinkenden Zahlen anschaust. Dies ist ein Dashboard. Versuche, das Konzept zu verstehen, und ich werde dir bei allem weiteren helfen. Die Symbole müssen durch Kommas (,) getrennt und in die Parameter genau so eingegeben werden, wie sie von deinem Broker angezeigt werden, um sicherzustellen, dass sie im Dashboard erkannt werden. Diese Symbole werden für die Analyse durch den Indikator verwendet. Mit einem Klick kannst du jedes
    Price Action Candlestick Patterns
    Davit Beridze
    5 (2)
    Indikatoren
    Candlestick-Muster-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) Dieser anpassbare Indikator identifiziert wichtige bullische und bärische Candlestick-Muster, die Trader bei der technischen Analyse und Entscheidungsfindung unterstützen. Hauptmerkmale: Mustererkennung : Bullisch : Hammer, Bullish Engulfing, Morgenstern, Drei weiße Soldaten, Bullish Harami, Umgekehrter Hammer. Bärisch : Shooting Star, Bearish Engulfing, Abendstern, Drei schwarze Krähen, Bearish Harami, Hängender Mann. Anpassbarkeit : Muster kö
    Candle Information with Session filter
    Davit Beridze
    5 (1)
    Indikatoren
    Der "Candle Info"-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) hilft Tradern, wichtige Kerzenformationen direkt im Chart zu analysieren und zu visualisieren. Er erkennt Formationen wie Höhere Hochs (HH), Tiefere Tiefs (LL), Höhere Tiefs (HL) und Tiefere Hochs (LH) und bietet damit Einblicke in Markttrends und mögliche Kursbewegungen.     Hauptfunktionen: - Kerzenformationen: Identifiziert und markiert HH, LL, HL, LH sowie Kombinationen wie HH & HL (Aufwärtstrend) und LL & LH (Abwärtstrend). - Sitzungsfil
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension