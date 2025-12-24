Auto Optimized Bollinger Bands MT5
- Indikatoren
- Davit Beridze
- Version: 2.5
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Auto Optimized Bollinger Bands – Anpassungsfähiges Volatilitätswerkzeug basierend auf realem Marktverhalten
Auto Optimized Bollinger Bands ist ein fortschrittlicher Indikator für MT4, der die klassischen Bollinger Bands verbessert, indem er mittels vergangener Tradesimulation die optimalen Perioden- und Standardabweichungswerte automatisch ermittelt.
Anstatt sich auf feste Einstellungen zu verlassen, passt sich das Tool dynamisch an Marktveränderungen und Preisstrukturen an und erstellt so Echtzeit-Bänder, die Volatilität realitätsnah abbilden. Manuelle Anpassungen sind nicht erforderlich.
Hauptfunktionen:
- Automatische Optimierung der Bollinger Band-Parameter basierend auf historischen Daten
- Kauf- und Verkaufssignale als Pfeile an relevanten Wendepunkten
- Eingebaute Alarme: Sound, Popup und Push-Benachrichtigungen
- Anpassbare Optimierungstiefe, Darstellung und Signaleinstellungen
- Geeignet für Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und mehr
Dieses Tool eignet sich ideal für Daytrading und Swingtrading und bietet eine intelligentere Volatilitätsanalyse als herkömmliche, statische Indikatoren.