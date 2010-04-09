Auto Optimized Bollinger Bands – 実際の市場に対応する適応型ボラティリティツール

Auto Optimized Bollinger Bandsは、従来のボリンジャーバンドを強化したMT4用の高度なインジケーターで、過去のトレードシミュレーションに基づいて最適な期間と偏差の値を自動で選択します。

固定された設定に依存するのではなく、市場の実際の動きに基づいてリアルタイムで最適化を行い、ボラティリティや価格構造の変化に動的に対応できるバンドを生成します。手動での調整は不要です。

主な機能:

過去のパフォーマンスに基づいたボリンジャーバンドパラメーターの自動最適化

重要な反転ポイントでの矢印による売買シグナルを表示

アラート内蔵：サウンド、ポップアップウィンドウ、プッシュ通知

最適化の深さ、表示方法、シグナルなどのカスタマイズが可能

FX、ゴールド、株価指数、暗号通貨など様々な市場で使用可能

本ツールはデイトレードやスイングトレードに最適で、固定パラメーターの従来型インジケーターよりも、よりスマートなボラティリティ取引アプローチを提供します。



