Auto Optimized Bollinger Bands MT5

Auto Optimized Bollinger Bands – Ferramenta adaptativa de volatilidade para mercados reais

O Auto Optimized Bollinger Bands é um indicador avançado para MT4 que aprimora as bandas de Bollinger clássicas, selecionando automaticamente os melhores valores de período e desvio com base em simulações históricas de negociações.

Em vez de depender de configurações fixas, o indicador realiza uma otimização em tempo real com base no comportamento real do mercado, permitindo que as bandas se ajustem dinamicamente às mudanças na volatilidade e na estrutura de preços — tudo isso sem a necessidade de ajustes manuais.

Principais recursos:

Otimização automática dos parâmetros das bandas de Bollinger com base no desempenho histórico

Sinais adaptativos de compra/venda com setas em pontos-chave de reversão

Alertas integrados: som, janela pop-up e notificações push

Totalmente personalizável em profundidade de otimização, exibição e sinais

Funciona com Forex, ouro, índices, criptomoedas e outros mercados

Essa ferramenta é ideal para traders intraday e de swing, oferecendo uma abordagem mais inteligente para negociar volatilidade do que os indicadores tradicionais com parâmetros fixos.



