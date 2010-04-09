Auto Optimized Bollinger Bands MT5
- Indicadores
- Davit Beridze
- Versão: 2.5
- Atualizado: 24 dezembro 2025
- Ativações: 5
Auto Optimized Bollinger Bands – Ferramenta adaptativa de volatilidade para mercados reais
O Auto Optimized Bollinger Bands é um indicador avançado para MT4 que aprimora as bandas de Bollinger clássicas, selecionando automaticamente os melhores valores de período e desvio com base em simulações históricas de negociações.
Em vez de depender de configurações fixas, o indicador realiza uma otimização em tempo real com base no comportamento real do mercado, permitindo que as bandas se ajustem dinamicamente às mudanças na volatilidade e na estrutura de preços — tudo isso sem a necessidade de ajustes manuais.
Principais recursos:
- Otimização automática dos parâmetros das bandas de Bollinger com base no desempenho histórico
- Sinais adaptativos de compra/venda com setas em pontos-chave de reversão
- Alertas integrados: som, janela pop-up e notificações push
- Totalmente personalizável em profundidade de otimização, exibição e sinais
- Funciona com Forex, ouro, índices, criptomoedas e outros mercados
Essa ferramenta é ideal para traders intraday e de swing, oferecendo uma abordagem mais inteligente para negociar volatilidade do que os indicadores tradicionais com parâmetros fixos.