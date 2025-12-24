Auto Optimized Bollinger Bands MT5
- Indicateurs
- Davit Beridze
- Version: 2.5
- Mise à jour: 24 décembre 2025
- Activations: 5
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché
Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques.
Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels.
Fonctionnalités principales :
- Optimisation automatique des paramètres des Bandes de Bollinger basée sur les données historiques
- Flèches signalant les points d’inflexion majeurs (achat/vente)
- Alertes sonores, pop-up, notifications push intégrées
- Réglages personnalisables pour la profondeur d’optimisation, l’affichage et les signaux
- Convient aux devises, or, indices, cryptomonnaies, et plus
Idéal pour le day trading et le swing trading, offrant une analyse de volatilité plus intelligente que les indicateurs classiques.