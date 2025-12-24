Auto Optimized Bollinger Bands MT5

Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché

Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques.

Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels.

Fonctionnalités principales :

Optimisation automatique des paramètres des Bandes de Bollinger basée sur les données historiques

Flèches signalant les points d’inflexion majeurs (achat/vente)

Alertes sonores, pop-up, notifications push intégrées

Réglages personnalisables pour la profondeur d’optimisation, l’affichage et les signaux

Convient aux devises, or, indices, cryptomonnaies, et plus

Idéal pour le day trading et le swing trading, offrant une analyse de volatilité plus intelligente que les indicateurs classiques.



