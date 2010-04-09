Auto Optimized Bollinger Bands MT5
- Indicatori
- Davit Beridze
- Versione: 2.5
- Aggiornato: 24 dicembre 2025
- Attivazioni: 5
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato
Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici.
Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria.
Funzionalità principali:
- Ottimizzazione automatica dei parametri delle Bande di Bollinger basata su dati storici
- Frecce che segnalano i principali punti di inversione (acquisto/vendita)
- Avvisi sonori, pop-up, notifiche push integrati
- Impostazioni personalizzabili per profondità di ottimizzazione, visualizzazione e segnali
- Adatto a valute, oro, indici, criptovalute e altro
Ideale per day trading e swing trading, offre un’analisi della volatilità più intelligente rispetto agli indicatori classici.