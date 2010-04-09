Auto Optimized Bollinger Bands MT5
- Indicadores
- Davit Beridze
- Versión: 2.5
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Auto Optimized Bollinger Bands – Herramienta adaptativa de volatilidad para mercados reales
Auto Optimized Bollinger Bands es un indicador avanzado para MT4 que mejora las bandas de Bollinger clásicas al seleccionar automáticamente los valores óptimos de período y desviación mediante simulación histórica de operaciones.
En lugar de depender de configuraciones fijas, el indicador realiza una optimización en tiempo real basada en el comportamiento del precio, permitiendo que las bandas se ajusten dinámicamente a los cambios de volatilidad y condiciones del mercado sin necesidad de ajustes manuales.
Características principales:
- Optimización automática de los parámetros de las bandas de Bollinger basada en su eficacia histórica
- Señales adaptativas de compra/venta con flechas en puntos clave de reversión
- Alertas integradas: sonido, ventana emergente y notificaciones push
- Totalmente personalizable en profundidad de optimización, visualización y señales
- Funciona en Forex, oro, índices, criptomonedas y otros instrumentos
Esta herramienta es ideal para el trading intradía y swing, ofreciendo un enfoque más inteligente para operar con la volatilidad que los indicadores tradicionales de parámetros fijos.