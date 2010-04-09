Auto Optimized Bollinger Bands MT5

자동 최적화 볼린저 밴드 – 실제 시장 움직임에 기반한 적응형 변동성 도구

자동 최적화 볼린저 밴드는 과거 거래 시뮬레이션을 통해 최적의 기간과 표준 편차 값을 자동으로 찾아내는 MT4용 고급 지표입니다.

고정 설정에 의존하지 않고 시장 변화와 가격 구조에 동적으로 적응하여 실시간으로 변동성을 보다 정확하게 반영하는 밴드를 생성합니다. 수동 조정이 필요 없습니다.

주요 기능:

  • 과거 데이터 기반 볼린저 밴드 매개변수 자동 최적화
  • 중요한 전환점에 매수 및 매도 신호 화살표 표시
  • 사운드, 팝업, 푸시 알림 내장
  • 최적화 깊이, 표시 및 신호 설정 조절 가능
  • 외환, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한 자산에 적합

    데이 트레이딩과 스윙 트레이딩에 이상적이며, 기존의 고정형 지표보다 더 스마트한 변동성 분석을 제공합니다.

    ...


