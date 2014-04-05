SMC FiboRe Source Code

Dieser Indikator identifiziert automatisch die Marktstruktur und zeichnet die Fibonacci-Retracement-Levels in Echtzeit auf.
Er erkennt wichtige Swing-Hochs und -Tiefs, um strukturelle Punkte wie höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs zu markieren, was Händlern hilft, Trendrichtungen und strukturelle Verschiebungen schnell zu verstehen.
Auf der Grundlage der erkannten Struktur zeichnet der Indikator dynamisch Fibonacci-Levels, so dass Händler potenzielle Rücksetzer, Pullbacks und Einstiegszonen leicht erkennen können, ohne sie manuell zeichnen zu müssen.

Nach dem Kauf des Indikators wird der vollständige Quellcode zur Verfügung gestellt, und über Indikatorpuffer kann er leicht in Ihre Expert Advisors (EAs) für automatisierte Handelsstrategien integriert werden.

Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Trendlinien im Diagramm. Dieser Indikator hat sechs Eingänge. Der Benutzer kann alternative Beschriftungen für beide Zeilen angeben. Wenn mehrere Instanzen des Indikators verwendet werden, müssen sich die Beschriftungen unterscheiden. Der Benutzer kann die Breite und Farbe der Linien und die Tiefe festlegen, um festzulegen, welche signifikanten Peaks verwendet werden sollen. Zum Beispiel setzt Depth = 10 Trendlinien unter Verwendung der aktuellen Spitzen und Täler, die rec
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt М. Gartley's Butterfly-Muster. Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Das Muster und die Wellenparameter werden auf den Screenshots angezeigt. Die Standardparameter werden nur zu Demonstrationszwecken verwendet, um die Anzahl der erkannten Mus
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
ZigZag Support Resistance
Emmanuel Tshepang Mosweu
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet den Zigzag-Indikator, um Schwunghochs und Schwungtiefs im Preisdiagramm zu identifizieren. Sobald er die Schwunghochs und Schwungtiefs identifiziert hat, kann er sie zur Bestimmung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden. Ein Unterstützungsniveau entsteht, wenn der Kurs fällt und von einem Schwungtief wieder nach oben abprallt, was darauf hindeutet, dass auf diesem Niveau ein Kaufdruck besteht. Ein Widerstandsniveau entsteht, wenn der Kurs steigt
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine automatisierte Version des Fibonacci-Retracement-Indikators (Fib). Die Entscheidung, welche Bereiche am besten zum Zeichnen des Fib zu verwenden sind, kann schwierig sein, und dieser Indikator wurde im Hinblick darauf entwickelt. Wenn Sie ihn auf dem Chart ablegen, wählt er automatisch die besten Punkte aus, um das Fib zu zeichnen, aber falls Sie mit diesen Regionen nicht zufrieden sind, können Sie ihn nach Belieben anpassen.
FREE
Half ma
Artem Svistunov
Indikatoren
Der Pfeilindikator Half ma für das MetaTrader 5-Handelsterminal ist ein einfaches, aber effektives Instrument, das eine Änderung des aktuellen Trends signalisiert. Der Half-Ma-Indikator sieht aus wie eine durchgezogene dynamische Linie, die ihre Farbe an den Punkten ändert, an denen sich der Trend ändert. Der Pfeilindikator Half ma für das MT5-Terminal ist keine unabhängige Quelle für Eingangssignale. Es ist am effektivsten, ihn als Trendfilter zu verwenden .
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   "Haven Key Levels PDH PDL"   hilft Tradern, Schlüsselniveaus auf dem Chart zu visualisieren. Er markiert automatisch die folgenden Niveaus: DO (Daily Open)   — Tageseröffnung. NYM (New York Midnight)   — New Yorker Mitternacht. PDH (Previous Day High)   — Hoch des Vortages. PDL (Previous Day Low)   — Tief des Vortages. WO (Weekly Open)   — Wocheneröffnung. MO (Monthly Open)   — Monatseröffnung. PWH (Previous Week High)   — Hoch der Vorwoche. PWL (Previous Week Low)   — Tief der
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indikatoren
Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indikatoren
Der Indikator erkennt, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Indikator oder Oszillator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen empfehlen, meinen Supply Demand Indikator zu verwenden und nur zu handeln, wenn die Divergenz innerhalb einer Zone
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Indikatoren
Advanced Dynamic RSI — Geburtstags-Spezial (vorübergehend KOSTENLOS) Warum ist es jetzt gratis? Zu unserem Geburtstag geben wir der Community etwas zurück. Während dieses Geburtstags-Spezials ist der Indikator voll funktionsfähig (keine Funktionssperren), damit du die Vorteile dynamisch, volatilitätsadaptiver RSI-Zonen direkt in deinem Workflow testen kannst. Nach der Aktion gilt wieder der reguläre Preis. Hinweis: Unsere weiteren professionellen Tools & EAs (u. a. hochwertige Strategie-EAs f
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
LT Nrtr
Sie Samuel Roland Youl
Indikatoren
Wir stellen den leistungsstarken NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) Indikator vor - ein unverzichtbares technisches Werkzeug für Trader, die Trendumkehrungen erkennen und effektive Trailing-Stop-Levels setzen möchten. Entwickelt von Nick Rypock, verfügt dieser Indikator über einen einzigartigen Algorithmus, der sich an die sich ständig ändernden Marktbedingungen anpasst und somit eine wertvolle Ergänzung für das Repertoire eines jeden Traders darstellt. Hier sind die beiden beliebtesten Wege,
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine direkte Portierung eines bekannten MetaTrader 4-Indikators, der im Internet frei verfügbar ist. Er wird nicht neu gezeichnet. Er implementiert eine Art von Ausbruchsstrategie. Die Pfeile zeigen die Marktrichtung an. Verwenden Sie den Indikator auf M15-Charts und höher. Der Indikator zeichnet zwei Bänder in der Nähe des Kursgeschehens und generiert Signale, wenn der Kurs unter dem unteren Band und auch über dem oberen Band schließt. Der Indikator verwendet periodische Hö
FREE
HTF Candle Display
Nhat Vy Vu
Indikatoren
Zeitrahmen-Simulator-Indikator Dieser Indikator zeichnet Candlestick-Strukturen aus einem höheren Zeitrahmen auf Ihr aktuelles Diagramm um. Er hilft bei der Visualisierung von Kursbewegungen in höheren Zeiträumen, ohne dass Sie den Zeitrahmen wechseln müssen, und erleichtert so die Analyse von Trends und wichtigen Niveaus beim Handel in niedrigeren Zeitrahmen. Hauptmerkmale: Individuell anpassbare Kerzen - Passen Sie das Erscheinungsbild von Kerzen mit höherem Zeitrahmen an (Bullen-/Bärenfarben
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Smart Market Structure Concepts MT5
Jing Bo Wu
4.63 (79)
Indikatoren
ICT, SMC, SMART MONEY CONCEPTS, SMART MONEY, Smart Money Concept, Support and Resistance, Trend Analysis, Price Action, Market Structure, Order Blocks, BOS/CHoCH,   Breaker Blocks ,  Momentum Shift,   Supply&Demand Zone/Order Blocks , Strong Imbalance,   HH/LL/HL/LH,    Fair Value Gap, FVG,  Premium  &   Discount   Zones, Fibonacci Retracement, OTE, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, BSL/SSL Taken, Equal Highs & Lows, MTF Dashboard, Multiple Time Frame, BigBar, HTF OB, HTF Market Structure
Smart Market Structure Concepts MT4
Jing Bo Wu
4.87 (63)
Indikatoren
ICT, SMC, SMART MONEY CONCEPTS, SMART MONEY, Smart Money Concept, Support and Resistance, Trend Analysis, Price Action, Market Structure, Order Blocks, BOS/CHoCH,   Breaker Blocks ,  Momentum Shift,   Supply&Demand Zone/Order Blocks , Strong Imbalance, HH/LL/HL/LH,    Fair Value Gap, FVG,  Premium  &   Discount   Zones, Fibonacci Retracement, OTE, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, BSL/SSL Taken, Equal Highs & Lows, MTF Dashboard, Multiple Time Frame, BigBar, HTF OB, HTF Market Structure, 
ZhuQue S1 MT5
Jing Bo Wu
5 (1)
Experten
Ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für das Währungspaar GBP/USD entwickelt wurde. Durch den Einsatz hochentwickelter Handelsstrategien und dynamischer Positionsgrößenalgorithmen liefert es außergewöhnliche risikobereinigte Renditen bei gleichzeitig niedrigem Drawdown-Niveau. Bei diesem System steht die Kapitalerhaltung durch intelligente Risikokontrollen im Vordergrund, wodurch eine beständige Rentabilität in volatilen Devisenmärkten erzielt wird. Hauptmerkmal
Squeeze Momentum Indicator by Giles
Jing Bo Wu
4.67 (6)
Indikatoren
Dies ist eine Ableitung des "TTM Squeeze"-Volatilitätsindikators von John Carter, der in seinem Buch "Mastering the Trade" (Kapitel 11) beschrieben wird. Der graue Punkt auf der Mittellinie zeigt, dass der Markt gerade in einen Squeeze eingetreten ist (die Bollinger Bänder befinden sich im Keltner-Kanal). Dies bedeutet, dass die Volatilität gering ist und der Markt sich auf eine explosive Bewegung (nach oben oder unten) vorbereitet. Ein blauer Punkt bedeutet "Squeeze Release". Mr. Carter emp
FREE
ExpertSMC
Jing Bo Wu
4.2 (10)
Experten
ICT, SMC, SMART MONEY CONCEPTS, SMART MONEY, Smart Money Concept, Support und Resistance, Trendanalyse, Price Action, Marktstruktur, Order Blocks, BOS/CHoCH, Breaker Blocks , Momentumverschiebung, Angebot-Nachfrage , Angebot-Nachfrage-Zone/Orderblöcke , Starkes Ungleichgewicht, HH/LL/HL/LH , Fair Value Gap, FVG, Inversion FVG, IFVG, Premium& Discount Zones, Fibonacci Retracement, OTE, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, BSL/SSL Taken, Equal Highs & Lows, MTF Dashboard, Multiple Time Frame,
Trade History for MT4
Jing Bo Wu
Indikatoren
Handelsverlauf für MT4 Dieser Indikator wurde speziell für Trader entwickelt, die ihre Trades auf den Charts anzeigen möchten. Zeigt die Historie und die aktuellen Geschäfte auf dem Chart an. Trades werden auf dem Chart mit einer gepunkteten Linie angezeigt, und der Gewinn wird in Echtzeit angezeigt. Gekaufte Trades werden in Bullenfarbe angezeigt, verkaufte Trades in Bärenfarbe. Tipp: Die vom Indikator angezeigte historische Order ist mit der "Account History" verknüpft. Bitte stellen Sie die
FREE
BaiHu S1
Jing Bo Wu
Experten
Dieser EA kombiniert die Analyse der Marktstruktur mit der Analyse von Candlestick-Mustern, um wahrscheinliche Einstiegspunkte in schwankenden Märkten zu identifizieren. Er analysiert auf intelligente Weise die Hochs und Tiefs von Konsolidierungsbereichen auf Basis der Marktstruktur und steigt in den Markt ein, wenn Umkehrkerzenmuster erscheinen. Der EA enthält auch eine intelligente Risikoallokationslogik, die die Losgrößen entsprechend der Trendstärke und der jüngsten Kursentwicklung anpasst.
ZhuQue S7
Jing Bo Wu
5 (1)
Experten
Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt und identifiziert kritische Preisniveaus auf der Grundlage historischer Unterstützungs-/Widerstandsmarken, Volumenzonen und Volatilitätscluster. Sobald diese Niveaus validiert sind, setzt er Buy Stop- und Sell Stop-Orders , um von der Ausbruchsdynamik zu profitieren. Das System ist so optimiert, dass es während aufsehenerregender Nachrichten und Eröffnungen von Sitzungen handelt, wenn die Ausbruchsbewegungen am stärksten sind. Dank
ZhuQue S8
Jing Bo Wu
5 (1)
Experten
Dieser EA basiert auf klassischen Swing-Trading-Prinzipien und konzentriert sich auf die Erkennung von überkauften und überverkauften Bedingungen mithilfe von benutzerdefinierten Oszillatoren und Preisaktionsfiltern. Das Ziel ist es, kurzfristige Rücksetzer innerhalb größerer Markttrends zu erfassen. Der EA jagt nicht blindlings dem Momentum hinterher, sondern wartet darauf, dass der Markt auf ein günstiges Niveau zurückfällt, bevor er in den Handel einsteigt. Der EA enthält auch Zeit- und Vola
ZhuQue S2
Jing Bo Wu
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen ZHUQUE S2 vor, unseren hochmodernen Expert Advisor (EA) für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD. Dieser EA nutzt die Niveaus der Buy-side Liquidity (BSL) und Sell-side Liquidity (SSL) als primäre Handelssignale und identifiziert wichtige Liquiditätszonen, in denen Preisumkehrungen wahrscheinlich sind. Durch die Integration von dynamischen Positionsmanagement-Algorithmen mit fortschrittlichen Smart-Trailing-Techniken sorgt ZHUQUE S2 für konsistente Profitabilität bei gleichz
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Experten
Dieser EA kombiniert die Analyse der Marktstruktur mit Fibonacci-Retracement-Zonen , um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wenn die Märkte im Trend liegen. Er bildet auf intelligente Weise Swing-Hochs/Tiefs ab und bewertet die Stärke eines Trends, bevor er Einstiegspunkte auf optimalen Retracement-Niveaus platziert, typischerweise 38,2%, 50% und 61,8%. Da diese Strategie in Richtung des Haupttrends handelt, bietet sie ein Gleichgewicht zwischen Präzision und Risikom
SMC FVG iFVG Source Code
Jing Bo Wu
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt und markiert automatisch Fair Value Gaps (FVG) und inverse Fair Value Gaps (iFVG) in Echtzeit. Er analysiert das Kursgeschehen, um Ungleichgewichte zu identifizieren, die durch starke Marktbewegungen entstanden sind, und hebt potenzielle Bereiche hervor, die für eine Kurskorrektur, Fortsetzung oder Umkehr von Interesse sind. Der Indikator wird dynamisch aktualisiert, sobald sich neue Kerzen bilden, und bietet eine klare und objektive Visualisierung gültiger FVG- und iFV
