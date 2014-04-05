SMC FiboRe Source Code
- Indikatoren
- Jing Bo Wu
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Dieser Indikator identifiziert automatisch die Marktstruktur und zeichnet die Fibonacci-Retracement-Levels in Echtzeit auf.
Er erkennt wichtige Swing-Hochs und -Tiefs, um strukturelle Punkte wie höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs zu markieren, was Händlern hilft, Trendrichtungen und strukturelle Verschiebungen schnell zu verstehen.
Auf der Grundlage der erkannten Struktur zeichnet der Indikator dynamisch Fibonacci-Levels, so dass Händler potenzielle Rücksetzer, Pullbacks und Einstiegszonen leicht erkennen können, ohne sie manuell zeichnen zu müssen.