Auto Optimized Bollinger Bands MT5

Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı

Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur.

Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez.

Temel Özellikler:

  • Tarihsel verilere dayalı otomatik Bollinger Bantları parametre optimizasyonu
  • Önemli dönüş noktalarını (alış/satış) gösteren oklar
  • Entegre sesli uyarılar, açılır pencereler ve push bildirimleri
  • Optimizasyon derinliği, görüntüleme ve sinyal ayarları kişiselleştirilebilir
  • Döviz, altın, endeksler, kripto ve daha fazlası için uygundur

    Gün içi ve swing işlemler için ideal, klasik göstergelere kıyasla daha akıllı volatilite analizi sunar.


