Goldmacher

GoldMacher - Session-Aware XAUUSD EA

Start ab $50 - Niedriger Hebel 1:20 oder 1:10 - Fixed Lot - Kein Martingale

Kontaktieren Sie mich für das Handbuch für Backtesting pls

LAST COPY verfügbar für $90

MT4 Version hier verfügbar

Handeln Sie Gold mit Struktur, Timing und Disziplin.
GoldMacher wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und nicht Komplexität wollen. Er konzentriert sich auf die Phasen und Marktbedingungen, in denen sich der XAUUSD auf wiederholbare Weise verhält - und er bleibt ruhig, wenn die Bedingungen schlecht sind.

Warum GoldMacher?

  • Sitzungsintelligenz - Passt die Logik an die asiatischen, Londoner und New Yorker Sitzungen an.

  • Risikoarmes Design - Kein Raster, kein Martingal, feste Losgrößen.

  • Plug-and-trade - Hängen Sie sich an Ihren Chart, aktivieren Sie den Algo-Handel und lassen Sie ihn arbeiten.

  • Entwickelt für reale Bedingungen - Entwickelt unter Berücksichtigung der Volatilität des Live-Marktes.

Kern-Logik

  • Asiatische Sitzung - Range-fokussierte Trades bei geringer Volatilität.

  • Londoner Sitzung - Momentum-Einträge während strukturierter Bewegungen.

  • New Yorker Sitzung - Fortsetzungs- oder Umkehr-Setups auf Basis der Volatilität.

  • Wochentagsfilter - Anpassung an Montagseröffnungen, Trends zur Wochenmitte und Umkehrungen am Ende der Woche.

  • Bewusstsein für Angebot und Nachfrage - Vermeidet Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit.

Technische Höhepunkte

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15 empfohlen

  • Indikatoren: RSI, EMA, ATR, ADX

  • Risiko-Tools: Fester SL/TP, ATR-Skalierung, Equity Guard, Sitzungslimits

  • Einrichtung: An den Chart anhängen, Losgröße wählen, Algo Trading aktivieren

Für wen ist es geeignet

  • Goldhändler, die strukturierte Ein- und Ausstiege wünschen.

  • Händler mit kleinen bis mittleren Konten und geringem Leverage.

  • Diejenigen, die einen disziplinierten, sitzungsbewussten Ansatz ohne Overtrading suchen.

Schneller Start

  1. Legen Sie ein XAUUSD M15-Chart an.

  2. Legen Sie die Losgröße oder den Risikoprozentsatz fest.

  3. Aktivieren Sie den Algo-Handel.

Keine weiteren Einstellungen erforderlich - GoldMacher verwaltet die Session-Erkennung, die Volatilitätsfilter und die Ausführung automatisch.

Einmaliger Kauf - Beinhaltet lebenslange Updates.
Preis kann sich ändern, wenn neue Funktionen hinzugefügt werden - alle Käufer erhalten zukünftige Updates ohne zusätzliche Kosten.


