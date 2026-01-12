DerPeak Master Navigator ist ein nicht nachzeichnender technischer Indikator, der entwickelt wurde, um strukturell bestätigte Widerstandsniveaus genau zu identifizieren und in Echtzeit zu visualisieren.

Er erkennt gültige Swing-Highs auf der Grundlage von Bestätigungsregeln für die Marktstruktur und stellt sicher, dass nur aussagekräftige und zuverlässige Widerstandspunkte auf dem Chart angezeigt werden.

Durch das Herausfiltern schwacher oder verfrühter Hochs hilft der Peak Master Navigator den Händlern, sich auf echte Preisreaktionszonen zu konzentrieren, was die Entscheidungsfindung, das Handels-Timing und die allgemeine Marktklarheit verbessert.

Einmal eingezeichnete Widerstandspunkte bleiben fixiert und bieten konsistente und verlässliche Referenzwerte über alle Zeitrahmen hinweg.

Dieses Tool ist ideal für Händler, die sich auf preisaktions-, struktur- und widerstandsbasierte Strategien verlassen, da es einen klaren, ablenkungsfreien Überblick darüber bietet, wo der Preis zuvor Verkaufsdruck gezeigt hat.

Die wichtigsten Vorteile

Non-Repainting Logic

Alle Widerstandsniveaus werden vor dem Plotten bestätigt und verschieben sich nicht nach der Bildung.

Strukturbasierte Erkennung

Schwunghochs werden anhand der Bestätigung durch benachbarte Barren validiert, wodurch falsche oder schwache Spitzenwerte ausgeschlossen werden.

Klare visuelle Markierungen

Widerstandspunkte werden mit anpassbaren Pfeilen zur sofortigen Erkennung angezeigt.

Leicht und effizient

Optimiert für reibungslose Leistung bei minimaler Chartbelastung.

Kompatibel mit mehreren Zeitfenstern

Funktioniert nahtlos mit allen Symbolen und Zeitfenstern.

Wie es funktioniert

Peak Master Navigator bestätigt einen Widerstand erst dann, wenn eine benutzerdefinierte Anzahl von Balken das Swing-Hoch bestätigt.

Dadurch wird sichergestellt, dass jedes gezeichnete Niveau eine echte strukturelle Spitze und kein vorübergehendes Marktrauschen darstellt.

Eingabeparameter

Der Indikator ist absichtlich einfach und fokussiert, mit nur vier wesentlichen Eingaben:

Bestätigungsbalken für Widerstand

Definiert die Anzahl der Balken, die auf beiden Seiten eines Hochs erforderlich sind, um es als gültiges Widerstandsniveau zu bestätigen.

Höhere Werte führen zu weniger, aber stärkeren Widerstandspunkten. Pfeilcode

Legt das Wingdings-Pfeilsymbol fest, das zur Markierung von Widerstandsniveaus auf dem Chart verwendet wird. Pfeilfarbe

Legt die Farbe der Widerstandspfeile für eine klare visuelle Unterscheidung fest. Pfeilgröße

Legt die Größe der Pfeilmarkierungen für eine bessere Sichtbarkeit auf verschiedenen Chartskalen fest.

Für wen dieser Indikator geeignet ist

Price-Action-Händler

Struktur-basierte Trader

Unterstützungs- und Widerstandshändler

Scalper, Daytrader und Swingtrader

Trader, die nach nicht nachmalenden, regelbasierten Widerstandsniveaus suchen

PEAK MASTER NAVIGATOR sorgt für Klarheit, Präzision und Zuversicht, indem er aufzeigt, wo sich der Markt als Widerstand erwiesen hat, und nicht, wo er erscheinen könnte.

Ein leistungsstarkes und doch einfaches Werkzeug für Händler, die Struktur über Spekulation stellen.