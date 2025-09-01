Hinweis: Das neueste Update ist bereits Plug and Play für Prop-Firmen und Live-Konten. Wenn Sie den EA mehr Trades für Live-Konten machen lassen wollen, deaktivieren Sie einfach die Drawdown Protection Settings. Verwenden Sie NICHT nakedbitcoinscalper2.0.set aus dem Kommentarbereich. Diese ist nicht mehr gültig. Schreiben Sie mir, wenn Sie denken, dass die Standardeinstellungen/Parameter für Sie nicht funktionieren.

Suchen Sie einen sicheren Bitcoin-Scalper? Setzen Sie diesen Bot ein und handeln Sie mühelos mit der größten Kryptowährung der Welt.

Dieser Expert Advisor wurde speziell für BTCUSD entwickelt und verwendet dieselbe bewährte Price-Action-Breakout-Methode wie sein Gold-Pendant, ist aber für die einzigartige Volatilität und Struktur von Bitcoin optimiert. Keine nachlaufenden Indikatoren, kein Rätselraten - nur rohe Marktstruktur, Ausbruchsgenauigkeit und professionelles Risikomanagement.

Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein Scalping-System, das für Trader entwickelt wurde, die Sicherheit, Effizienz und Beständigkeit verlangen.



Warum Trader den Naked Bitcoin Scalper wählen

Intelligente Ausbrüche - Erkennt echte Swing-Hochs und -Tiefs für präzise Einstiege

Automatisch ablaufende Orders - Keine verspäteten oder veralteten Signale

Pro Risk Management - Trailing SL, Dual Sizing, Margin-Sicherheit

Session- & News-Filter - Handelt nur, wenn die Bedingungen stimmen

Spread- & Slippage-Schutz - Vermeidet gefährliche Setups

24/7 VPS-Ready - Leichtgewichtig, stabil und voll automatisiert

Empfohlenes Setup

Symbol: BTCUSD

Zeitrahmen: M5

Broker: ECN mit rohen Spreads (IC Markets, Pepperstone, XM Pro)

Hebelwirkung: 1:100 Minimum (1:500 bevorzugt)

Startguthaben: $100+ (0.01 lot) - $500+ empfohlen

VPS: Dringend empfohlen

Strategie-Profil

Stil: Ausbruch Momentum Scalping

Häufigkeit: 5-15 Trades pro Tag ( sitzungsabhängig)

Haltezeit: Sekunden bis Minuten

Risiko: Kontrolliert durch Filter und Positionsgröße

Vermeidet enge Bandbreiten und instabile Spreads

Aggressives Sichern von Gewinnen bei gleichzeitiger Minimierung von Drawdowns

Ideal für

Trader, die ein professionelles Bitcoin-Scalping-System wünschen

Anfänger, die nach Plug-and-Play-Automatisierung suchen

Profis, die Risikokontrolle und VPS-Optimierung benötigen

Price Action Trader, die Indikatoren nicht mögen