Naked Bitcoin Scalper

5

[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT]

Suchen Sie einen sicheren Bitcoin-Scalper? Setzen Sie diesen Bot ein und handeln Sie mühelos mit der größten Kryptowährung der Welt.

Hinweis:
Das neueste Update ist bereits Plug and Play für Prop-Firmen und Live-Konten.
Wenn Sie den EA mehr Trades für Live-Konten machen lassen wollen, deaktivieren Sie einfach die Drawdown Protection Settings.
Verwenden Sie NICHT nakedbitcoinscalper2.0.set aus dem Kommentarbereich. Diese ist nicht mehr gültig.

Schreiben Sie mir, wenn Sie denken, dass die Standardeinstellungen/Parameter für Sie nicht funktionieren.

Dieser Expert Advisor wurde speziell für BTCUSD entwickelt und verwendet dieselbe bewährte Price-Action-Breakout-Methode wie sein Gold-Pendant, ist aber für die einzigartige Volatilität und Struktur von Bitcoin optimiert. Keine nachlaufenden Indikatoren, kein Rätselraten - nur rohe Marktstruktur, Ausbruchsgenauigkeit und professionelles Risikomanagement.

Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein Scalping-System, das für Trader entwickelt wurde, die Sicherheit, Effizienz und Beständigkeit verlangen.

Warum Trader den Naked Bitcoin Scalper wählen

  • Intelligente Ausbrüche - Erkennt echte Swing-Hochs und -Tiefs für präzise Einstiege

  • Automatisch ablaufende Orders - Keine verspäteten oder veralteten Signale

  • Pro Risk Management - Trailing SL, Dual Sizing, Margin-Sicherheit

  • Session- & News-Filter - Handelt nur, wenn die Bedingungen stimmen

  • Spread- & Slippage-Schutz - Vermeidet gefährliche Setups

  • 24/7 VPS-Ready - Leichtgewichtig, stabil und voll automatisiert

Empfohlenes Setup

  • Symbol: BTCUSD

  • Zeitrahmen: M5

  • Broker: ECN mit rohen Spreads (IC Markets, Pepperstone, XM Pro)

  • Hebelwirkung: 1:100 Minimum (1:500 bevorzugt)

  • Startguthaben: $100+ (0.01 lot) - $500+ empfohlen

  • VPS: Dringend empfohlen

Strategie-Profil

  • Stil: Ausbruch Momentum Scalping

  • Häufigkeit:5-15 Trades pro Tag ( sitzungsabhängig)

  • Haltezeit: Sekunden bis Minuten

  • Risiko: Kontrolliert durch Filter und Positionsgröße

  • Vermeidet enge Bandbreiten und instabile Spreads

  • Aggressives Sichern von Gewinnen bei gleichzeitiger Minimierung von Drawdowns

Ideal für

  • Trader, die ein professionellesBitcoin-Scalping-System wünschen

  • Anfänger, die nachPlug-and-Play-Automatisierung suchen

  • Profis, dieRisikokontrolle und VPS-Optimierung benötigen

  • Price Action Trader, die Indikatoren nicht mögen

Anmerkung der Entwickler

Der Naked Bitcoin Scalper wurde mit einem Ziel entwickelt - Händlern zu helfen, mit Präzision und Disziplin beständige Gewinne aus BTC zu erzielen.

Dieser EA hatein enormes Potenzial, aber wie bei jedem professionellen Tool hängen die Ergebnisse davon ab,wie Sie ihn nutzen und optimieren.
Es gibtkein magisches Setup oder eine Einheits-Konfiguration - jede Marktsituation erfordert eine Anpassung.

Testen, lernen und verfeinern Sie. Der EA hat bereits ein starkes Fundament - Sie könnten derjenige sein, derdie besten Einstellungen findet, die sein volles Potenzial freisetzen.

    BONUS: Dieser Roboter kann nicht nur Scalping betreiben, sondern auch für Daytrading, Swing Trading und Position Trading eingesetzt werden.

    Für weitere Fragen kontaktieren Sie mich direkt!

    pieterpain
    30
    pieterpain 2025.10.17 21:01 
     

    So far this EA delivers promising results. After demo account use I have it running on my VPS live account for a week now. So far it is replicating the backtest results to a very high degree. This is promising. The support of the developer is outstanding I must admit! He is always just a message away and even implemented 2 feature ideas in a very short period of time. I'm looking forward how things will unfold in the next weeks.

    Naked Gold Scalper
    Jestoni Santiago
    4.33 (9)
    Experten
    LIVE UND PROPFIRM ACCOUNT Ausgestattet - Verpassen Sie nicht Ihre Chance, den besten Scalping EA zu einem reduzierten Preis zu bekommen. Der Naked Gold Scalper ist ein hochentwickelter, leistungsstarker Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt (XAUUSD) zu erzielen. Während seine Einstellungen für den Goldmarkt erprobt und optimiert sind, ermöglicht Ihnen die modulare Architektur des EA eine Feinabstimmung der Parameter für andere Märkte, die sich na
    Naked Gold Trend Hunter
    Jestoni Santiago
    Experten
    [ SET DATEIEN ] Der Naked Gold Trend Hunter ist ein professioneller Trendfolge-EA, der die Präzision des Daytradings mit der Agilität des Scalpings verbindet. Er sucht nach konsistenten, hochwahrscheinlichen Einstiegsmöglichkeiten, die auf den institutionellen Geldfluss in Gold (XAUUSD) und anderen wichtigen Märkten ausgerichtet sind . Der Trend Hunter basiert auf Multi-Timeframe-Bestätigung und präziser Trendanalyse . Er macht Schluss mit dem Rätselraten, indem er sicherstellt, dass sich jeder
    Alpha Edge Pro
    Jestoni Santiago
    Indikatoren
    Alpha Edge Pro - The Manual Trader's Edge - Wenn Sie den manuellen Handel ohne Stress bevorzugen, ist dieser Indikator für Sie. Holen Sie sich Ihr Exemplar jetzt. Sind Sie es leid, die großen Bewegungen zu verpassen oder zu lange an Verlustgeschäften festzuhalten? Alpha Edge Pro ist Ihre neue Geheimwaffe. Dieser leistungsstarke, Plug-and-Play MT5-Indikator gibt Ihnen kristallklare KAUF- und VERKAUFSSIGNALE - damit Sie mit Zuversicht, Präzision und Geschwindigkeit handeln können. Wenn Sie es vor
    FREE
    Gold Sniper EA
    Jestoni Santiago
    Experten
    Gold Sniper EA is an automated Expert Advisor built for XAUUSD scalping under breakout conditions . It relies purely on price action logic and session filters , avoiding indicators for faster, cleaner execution. Less Executions but more sniper entries. Der EA platziert schwebende Orders nur dann, wenn Momentum- und Swing-Zonen-Kriterien übereinstimmen, um strukturierte und disziplinierte Handelseintritte zu gewährleisten. Mit dynamischem Handelsmanagement, flexiblen Ausstiegsmöglichkeiten und a
