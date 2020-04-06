Rising Sun Gold Pro

突破交易是一种很古老的方法，当衍生品市场诞生时，这种方法也一同诞生了。这种方法在早期的市场很有效，不过如今随着假突破越来越多，这种古老的方法已经大失魅力。不过即便如此，突破交易依然是一种有效的赚钱方式。只是它不再广泛适用所有品种，而是比较适合黄金这样的波动剧烈而趋势明显的投资品种。

31243614,abc6789,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA

我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，这是一种古老、简单、有效的方法。如果你有耐心，能够经常看着利润变成损失或者小的利润变成更大的利润而无动于衷，那么你就具备了驾驭这种方法的品质，我是一个专业交易者，我不喜欢说一些迎合的话来取悦各位，你如果要使用这款EA，请确定你具有耐心。

第三方历史数据回测, 2010--2024, Fixed lot 0.1

如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论： Click here 加入公众讨论群。


Rising Sun Gold的特点：

  1. 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot 即可。 
  2. 诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而是曲折但持续的往上增长。
  3. 面向对象编程，程序运行速度快
  4. 一次一单，没有网格，没有马丁
  5. 使用固定止损与移动止损


应用

  • 周期： 30M、H1，主要应用在30M
  • 品种：  XAUUSD、Gold、GOLD
  • 最小入金：$100，高风险。 中等封风险推荐每150$，0.01手lot。 风险提示：请勿重仓交易。
  • 账户: ECN /RaW/STP 
  • 建议使用VPS



推荐产品
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
GridMasterFx
Sergey Kruglov
专家
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
专家
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
专家
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
专家
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
专家
解锁您的交易潜力，使用智能资金化HFT EA！ 无需VPS/无需设置文件/享受即插即用/请查看下方的简易设置视频 限时促销价格 我很兴奋地分享我的交易秘密——智能资金化EA。我已经用完美的成功率征服了数百个挑战，现在轮到您提升您的交易游戏了！ 此EA旨在通过允许使用其服务的道具公司的HFT挑战。如果挑战不允许使用HFT/资金账户/实盘账户，请不要使用它。 智能资金化HFT EA的独特之处： 挑战掌控： 在几乎所有HFT挑战中经过验证的成功，确保了100%的成功率。它不仅仅是一个工具；它是一个经过验证的强大工具。 极致简约： 无需陷入复杂的设置或VPS设置。加载它，调整手数大小，然后点击运行按钮——极致简约。 为什么分享？时间宝贵，挑战可能真的令人头疼。由于我不能再承担更多的挑战，我想，为什么不分享财富呢？所以我们来到了这里。 独家限时租赁选项：限时抓住机会在MQL5市场以促销价格租赁智能资金化EA。在您的挑战中测试它，体验它的魔力。 购买它：准备承诺？购买智能资金化EA，将您的交易提升到新的水平。在成功的挑战后请留下真实的评论。 评论激励：对于买家，这里有一个特别的待遇。留下评论后，如
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
专家
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
专家
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
专家
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
专家
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
专家
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
专家
RiskGuardian Pro (MT4 版) - 专为 Prop Firm 考核打造 您是否厌倦了因为一次情绪失控或一次风控失误而浪费宝贵的考试报名费？RiskGuardian Pro 不仅仅是一个工具，它是您通过考核和保护资金账户的 强制纪律系统 。 核心痛点解决： 强制风控锁 (Anti-Tilt Lock)： 自动平仓并锁定交易终端，一旦触及您设置的日内最大亏损（例如 4%）。彻底杜绝报复性交易。 一键算仓： 无需手动计算 Lot Size。只需设定您愿意承受的金额风险，系统自动适配手数，确保每笔交易都在风控规则内。 资金账户保护： 确保您不会因为日内/最大回撤违规而被 Prop Firm 封号。 购买逻辑： 投资 RiskGuardian Pro 的成本，远低于您重新报名一次 Prop Firm 考核的费用。它是您持续稳定交易的最佳保险。
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
专家
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant
FREE
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
专家
交易机器人 VR Black Box 基于流行且经过时间考验的趋势跟踪策略。几年来，通过定期更新和引入新想法，真实交易账户得到了改进。因此，VR Black Box 已成为一款强大而独特的交易机器人，可以给初学者和经验丰富的交易者留下深刻的印象。为了熟悉机器人并评估其有效性，将其安装在模拟帐户上并观察几天或几周的结果就足够了。 提供设置文件、产品演示版本、说明和奖金 [博客] 版本为 [MetaTrader 5] 你会得到什么 开发者设置文件 免费程序和说明更新； 免费技术支持； 20次产品激活； 运营模式与策略 随机建仓模式（正面和反面） 交替仓位开仓模式 同时建仓或同时建仓模式 只买交易模式 只卖交易模式 亏损交易者撤回交易的模式 建议： 符号 外汇、加密货币、金属、差价合约、指数 时间范围：任意 最低存款：10 美元起 经纪人：任何 账户类型：对冲 杠杆：从1到100 VPS 服务器：24/7 运行。首选，但不是必需的。 谨防骗子 互联网上出现了大量骗子，提供该应用程序或其设置的假冒产品。支付产品和押金时，您可能会面临损失金钱的风险。 MQL5 God 中描述了购买产品的官方地
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
专家
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
专家
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
专家
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Trend Venom EA
Robots4Forex Ltd
专家
The Trend Venom EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Moving Average and RSI signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I can concentr
FREE
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
专家
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
专家
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Forex Seeker
Sayan Vandenhout
专家
Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
FREE
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
专家
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Black Out EA
Jason Thato Hartley
专家
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
专家
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Gold Standard Gold EA
Sayan Vandenhout
专家
Gold Standard  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
专家
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
专家
Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TR
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
专家
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
专家
Titan AI —— 新一代智能交易系统 Titan AI 是由 MX Robots 专业团队开发的下一代自动化交易系统，融合了前沿人工智能技术与深度金融专业知识。 该 EA 基于高质量的市场数据训练，包括 Real Tick 实时逐笔数据 、 MBP (按价格市场深度) 和 MBO (按订单市场深度) —— 这些都是机构级交易系统使用的数据类型。 因此 Titan AI 能够在多种市场环境中实现稳定而智能的决策。 Titan AI 采用 多策略投资组合结构 ，同时运行多套 AI 策略，每个策略针对不同市场条件进行了优化。 这种架构能够在保持高收益的同时将回撤降至最低，使爆仓几乎不可能发生。 Titan AI 4All 的运行与配置指南 Titan AI 4All 专为需要 智能自动化、机构级精度和极简配置 的交易者打造。 基于深度学习技术，并使用全球最高质量的逐笔数据训练，这款 EA 即装即用，可在黄金及所有主要外汇货币对上稳定获利。 1. 安装步骤 • 在 Navigator 面板中，将 Titan AI 4All 拖入任意图表（黄金或任意外汇对）。 • 允许 Algo Trad
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
专家
从 2024 年开始的黄金 (Gold M15) 测试默认设置 Kaufman Smart Regime EA: 自适应市场智能 特别首发优惠： Smart Regime EA 的强大功能以远低于其真实价值的价格发布。请立即以 $50 购入您的许可，在此价格开始逐步、分阶段上涨至最终定价 $500 之前锁定。这是一项对无与伦比的市场逻辑的投资。 释放自适应算法交易的力量。Kaufman Smart Regime EA 不仅仅是一个策略；它是一个市场感知引擎，旨在区分市场噪音和真正的动能。 核心理念：“智能机制”检测 大多数算法失败是因为它们对动态市场应用了静态逻辑。 Kaufman Smart Regime EA 利用 Perry Kaufman 传奇效率比逻辑的专有改编，来确定市场的“机制”（Regime）。它在混乱的盘整期间保持休眠，并在真正的方向性流动性进入市场时精确打击。 通过 更高时间框架矩阵 过滤价格行为，该 EA 确保您始终与主要的机构流动保持一致，而不是逆势而行。 验证层 原始信号永远不够。该 EA 在执行任何交易之前，采用 三重验证协议 。这减少了“误报”，并确保
Theranto v3
Hossein Davarynejad
专家
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
Pingo AI
Anastasiya Morozova
专家
Pingo Pingo是一款全自动交易机器人，旨在为外汇市场提供稳定、安全的交易环境。 该投资顾问的设计重点在于严格的风险控制，并且不采用马丁格尔策略、网格策略或平均策略等危险策略。 MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 工作原理 Pingo 利用智能波动率过滤器分析价格模式和短期市场动态。 该机器人能够识别冲动区和修正区，从而以较高的成功概率和最小的风险进入市场。 交易决策严格按照算法做出，不受情绪或交易员干预。 安全性和可靠性 不使用 鞅 、 平均 或 危险位置管理方法 通过动态批次或固定数量进行风险管理 兼容任何经纪商和账户类型 主要特点 无需 马丁格尔策略 、 平均策略 、 锁定策略 或 网格 策略即可生效 使用精确的价格和波动性分析算法 针对高执行速度和最小回撤进行了优化 设置简单——“设置好就不用管了” 适合长期自动化交易 推荐工具和设置 时间周期：M15 账户类型：ECN 或原始价差账户 最低存款额：100 美元起 建议点差：最高 20 个点 推荐货币对： EURUSD GBPUS
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
专家
“BlackCat Grid”是一款专为MetaTrader 4平台开发的自动交易顾问（智能交易系统），专注于网格交易策略。它旨在实现外汇市场的自动交易，最大限度地减少人工干预的需求。 完整列表可 在以下网址查看：https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller 工作原理 该EA会根据预设的步长和手数开立一系列订单。当价格朝某个方向移动时，EA会朝该方向开立新的订单，从而增加整体仓位。当价格反转时，EA会平掉所有订单并获利。这样就形成了一个订单网格，您可以平均入场价格，并在价格回落到预期方向时平掉所有仓位获利。这款EA巧妙地融合了趋势过滤器、精心设计的平均价格网格和灵活的资金管理功能，让您能够对包括外汇货币对、黄金（XAUUSD）和动态指数在内的多种交易品种进行快速剥头皮交易和悠闲的波段交易。 凭借对市场波动的智能适应能力，该交易顾问展现出应对突发波动和不可预测新闻事件的韧性。其算法会仔细分析当前市场状况，动态调整交易参数，以优化盈利能力并最大限度地降低风险。该顾问还配备了一系列高级指标，能够识别潜在趋势和反转点，为交易者提供有价值的信号，
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
专家
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
专家
Exp-TickSniper 是一种快速滴答剥头皮器，可以分别为每个货币对自动选择参数。 EA 是根据近 10 年的 EA 编程经验开发的。 EA 使用智能追踪止损并基于当前货币对数据、其报价、规格和点差来执行短期交易。 平均策略用于防止信号检测算法造成的损失。 如果未平仓头寸出现一定的亏损，则触发平仓功能。 在极端情况下，TickSniper 开设的头寸都伴随着止损。如果自动交易系统无法获得最低利润，则通过止损一一平仓。 系统自动定义有利的止损和获利水平，以及平均持仓距离、追踪止损距离等。 EA 从货币对规范、当前价格和作为我们策略一部分的其他因素中获取有关这些参数的数据。 完整的 MetaTrader 5 版本：   Exp-TickSniper MT5 PRO FULL TickSniper - 完整说明 + 演示 + PDF 推荐交易账户： 建议存款 LOW RISK   1,000 美元，最低手数 0.01 3 个货币对（例如 EURUSD USDCHF USDJPY）； 建议存款 300 美元的中等风险 ，1 个货币对（例如 EURUSD）的最小手数为 0.01； 建议
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
SNeox AI
Anastasiya Morozova
专家
SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
作者的更多信息
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4.09 (11)
专家
MT4版本 可以回测2000年——2024年任意一年。购买后，可以联系我获取信号账户参观密码。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个 Apocalypse XAU EA专门用来交易所有与XAU有关的品种，例如XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD 。不过考虑到很多人可能并不需要交易所有的XAU货币对，而仅仅需要交易XAUUSD而已，因此一款入门级别的EA变得非常有意义。于是我决定制作  Apocalypse Gold，这是一款专门用于XAUUSD品种交易的EA。 信号展示与讨论群: 信号展示1: https://www.mql5.com/zh/signals/2345800 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 99.9%质量历史数据回测， 2018-2024，Fixde lot . 下一个价格 799$! 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我
The Gold Winner MT5
Xian Qin Ceng
专家
The Gold Winner，是一款追随趋势的EA。一次只有一个订单，没有马丁，没有网格，每一笔订单都有固定的止损，它使用固定的小额止损，没有欺骗性的大额止损，例如30000点子的止损，因此你可以放心的运行它。 追随趋势，一直以来都是一种卓有成效的盈利方法，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。非常幸运的是由于自动智能的发展，使得我们有机会使用DeepSeek对这种追随趋势的策略进行创新改进，The Gold Winner借助了DeepSeek，在传统方法的基础上，做出有效率的改变，使原来的一个strategy发展到6个不同的strategy，它们形成了一个非常有效率并且互相补充的组合。 当这个组合初步建立之后，The Gold Winner，又继续采用了DeepSeek来对编码实行优化，同时对策略与参数进行改进，它取得了令人满意的进化，最终成为了你看到的这个作品。 与趋势为伍，做趋势的朋友，利润自然而然的到来。现在DeepSeek的加入，让它变得更加有利可图和稳定，让我们一起期待它的真实表现。 参数设置： setting file . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以
Apocalypse BTC SCalper
Xian Qin Ceng
专家
首发优惠价！9.26--10.3折扣价199美元！最终价格599美元！ The BTC Winner EA在发布后取得了良好的业绩回报，更重要的是它证明了方案在BTC上是可行的。这给我带来了信心，我准备开发一款全新的、更加激进优秀的、有更多成交订单、专注于短线的BTC EA。 经过一段时间的不懈努力，这款Apocalypse BTC Scalper EA诞生了，不得不说DeepSeek在改进它的过程中产生了重要影响。它的订单大约是 The BTC Winner EA的2倍，并且拥有更高的利润。非常让人安心：这款EA 没有网格、没有马丁格尔、没有对冲、没有加倍，你不用担心账户突然爆炸 。 EA 在同一时间只开一个仓位，在这个仓位结束之前，不会再打开任何新的订单。比特币机器人在重要新闻发布期间也受到保护，当重大新闻发布时，机器人不会在新闻发布前240分钟内与新闻发布后的60分钟内开仓，New Fight功能允许你自定义任何新闻停止时间。 不用担心EA设置的问题，它非常简单，你只需要根据自己账户资金设置适合自己的AutoRisk数值，例如50或者100,其他参数设置已经全部提前为你设置完成
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
专家
Gold Challenger EA一个以BeiDou Trend EA 为基础的新EA已经上线。适用于XAUUSD等高波动率品种。 Gold Challenger EA依然采用突破的方法， 突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。 在使用BeiDou Trend EA 的过程中，我注意到很多时候，EA打开了正确的订单，获利也经常超出某个数值，但是没有达到一个很高的盈利，最终订单触发止损，因此有没有一种可能，让每个订单获取小的利润，提高胜率而取得成功？答案是有，方案是可行的。新的EA将被命名为Gold Challenger，它是一个基于突破趋势的、纯粹的短线EA，每笔订单只获取300点子利润，这仅仅是BeiDou Trend的3000点子利润目标的十分之一，不过Gold Challenger有非常多的订单和更高的胜率，更小的止损，更短的亏损周期，更平稳的增长。现
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
专家
Beidou Trend EA，是一款大盈亏比的趋势EA。突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。Beidou Trend EA，以Rising Sun Gold EA作为基础而改进，30M具有4种Model，同时30MModel可以使用在60M图表上，你又可以获得另外4种Model。60M具有3种Model，也可以拓展使用在H4上，不过我认为这不是必要的。因此它至少有7种Model，并且可以拓展为11种Model以及更多。不过我通常只使用默认的7种Model。 Live signal . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Beidou Trend EA 的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot ，选择Model即可。  诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而
Thunder Strike EA MT4
Xian Qin Ceng
专家
我研究一次只有一个订单的趋势策略，已经10年。没有网格，没有马丁，没有加仓，这样的方法没有爆仓的风险，但是很多人不喜欢这样的策略，因为这样的策略并不是每天都有交易订单，也无法做到每年都盈利或者每个月都盈利。 长期来看，一次只有一个订单的趋势策略很优秀，可是短期来看，它的盈利是不确定的。其实这些年，我不仅在研究趋势策略，也在研究均值回归系统。 这款Thunder Srike EA,是我在2023年创作的。我对它很满意，它广泛适合多个货币对，有较低的风险。它不像你经常见到的那些网格策略， Thunder Srike EA 没有巨大的风险，因为 Thunder Srike EA 只在高点做空和只在低点做多的独特运行机制，它实现了每个月增长与低风险的完美平衡， 你可以在回测与实际运行中观察它的独特之处 。 如果你喜欢 均值回归系统 ，那么你一定要看看 Thunder Srike EA，它不会让你失望。 交易账号：7212755， 经纪商：DPrimeVU-Live 7 密码：Zeng6789* EA特点： 所有参数已经内置，设置简单，易于使用 支持自定义，如果你是专家，可以设置关键参数获得更好
New Way Scalper EA
Xian Qin Ceng
4 (4)
专家
经过长达一年的持续改进，4.5版本正式上线。请使用此版本，加载专用参数。 NEW WAY Scalper是一款可以交易多个货币对的夜间头皮EA，夜间头皮EA有非常久的历史，可以往前追溯到2012年甚至更早。这种策略长期有效，经久不衰，拥护者众多。我的团队经过长达两年的广泛、深入研究之后，在博采各家夜间头皮EA的长处的基础上，产生了New Way Scalper ，在直接货币对里，它最适合USDCHF，其次GBPUSD，其他EURUSD、USDCAD、EURGBP等等也有不错的表现。 下一个价格：599 美元。 这是详细的 用户手册 。如果您对EA设置不清楚，也可以在这里讨论:  加入公共讨论组   。 The signals 1,(2个货币对) ： https://www.mql5.com/en/signals/2310385 点击这里  A. 下载best 2 Pairs参数  ,  B. 下载5 Pairs参数 。 NEW WAY Scalper，所有 货币对参数已经内置，在加载EA时，请注意面板上的信息，上面已经包含了注意事项，适合的外汇品种，Lot仓位建议,等等。EA内部包含
Hero Gold EA
Xian Qin Ceng
专家
很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，我创作了Apocalypse Gold EA这款EA，后来我又继续拓展了这款EA，让它除了XAUUSD之外，还能够交易多达15个外汇货币对。令人欣慰的是Apocalypse Gold EA取得了良好的业绩回报，不过有些人说它的售价有些高，希望推出一个只交易XAUUSD但是价格优惠的EA，好吧，似乎我们又回到了起点，我慎重考虑了这些建议，于是推出了Hero Gold EA来满足这部分用户的需要。我郑重推出Hero Gold EA，希望大家喜欢它。已经内置XAUUSD、Gold、GOLD的交易参数，它可以使用在多个外汇经纪商，推荐使用点差在40点子以下外汇经纪商。 信号展示与讨论群: 信号展示1:   https://www.mql5.com/zh/signals/2223870 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 99.9%质量历史数据回测， 2018-2024，Fixde lot . 下一个价格 249$! 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
专家
全新的，更强大的XAU EA，使用一种前所未有的方法，XAUUSD，XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD都可以使用它。这是本人在XAU上最好的作品。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个EA专门用来交易所有与XAU有关的品种。其中我最推荐XAUUSD、XAUJPY、XAUCHF在一起组合。 信号展示与讨论群: 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 使用onechart,一个图表交易多个货币对时，请保持左侧报价显示所有货币对 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。 EA的特点: 内置两种优秀的交易方法，买一个EA等于得到两个EA。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有货币对。 持仓时间平均在2小时左右。 只需要调大FuHeZhi这个关键性
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
专家
Beidou Trend EA，是一款大盈亏比的趋势EA。突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。Beidou Trend EA，以Rising Sun Gold EA作为基础而改进，30M具有4种Model，同时30MModel可以使用在60M图表上，你又可以获得另外4种Model。60M具有3种Model，也可以拓展使用在H4上，不过我认为这不是必要的。因此它至少有7种Model，并且可以拓展为11种Model以及更多。不过我通常只使用默认的7种Model。 Live signal   . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Beidou Trend EA   的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot ，选择Model即可。  诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上
Rising Sun Gold MT5
Xian Qin Ceng
专家
突破交易是一种很古老的方法，当衍生品市场诞生时，这种方法也一同诞生了。这种方法在早期的市场很有效，不过如今随着假突破越来越多，这种古老的方法已经大失魅力。不过即便如此，突破交易依然是一种有效的赚钱方式。只是它不再广泛适用所有品种，而是比较适合黄金这样的波动剧烈而趋势明显的投资品种。 31243614,abc1234,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，这是一种古老、简单、有效的方法。如果你有耐心，能够经常看着利润变成损失或者小的利润变成更大的利润而无动于衷，那么你就具备了驾驭这种方法的品质，我是一个专业交易者，我不喜欢说一些迎合的话来取悦各位，你如果要使用这款EA，请确定你具有耐心。 第三方历史数据回测,   2010--2024, Fixed lot 0.1 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Rising Sun Gold的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot 即
The BTC Winner MT5
Xian Qin Ceng
专家
The BTC Winner MT5 EA,建立在非常成功的交易记录上，它采用突破的方法来获利，这是一种非常有效的方法，尤其在应对波动率高的交易品种上，我确信它将会大幅度获利。The BTC Winner MT5 EA提供MT5版本，它允许你使用高精度真实Tick数据进行各种测试，寻找更优的个性化设置。我提供一个可以提问的小组，以及每一步的个性化支持。如果你有任何疑问，随时通过提问小组联系我或者通过私人信息联系我。The BTC Winner MT5 EA由经验丰富的交易员开发，提供非常及时的服务响应，随时解决你的问题。EA不采用复杂的算法方法（例如复杂价格行为、十个个性化指标）来分析市场，复杂通常意味着过度拟合和低效率，我们需要高效运行的EA，EA的核心逻辑越简单越好，越简单，EA运行的速度和执行订单的速度就越快，越简单就越没有拟合，长期来说就越有效。EA在M60时间范围内快速执行交易，寻找高波动率、快速迅猛的突破来获利，它不是Scalper EA，它不会满足于赚一点点利润就走。高额利润，允许你可以在任何经纪商上面使用，你不需要到处搜寻低点差经纪商。EA 在同一时间只开一个仓位，在
筛选:
无评论
回复评论