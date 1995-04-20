Candle Timer Pro MT4

Entre en las operaciones con una sincronización precisa de las velas.

Evite las entradas tardías y los cierres de vela perdidos.

Diseñado para los comerciantes que necesitan tiempo de ejecución exacta.

Candle Timer Pro es una utilidad ligera y altamente personalizable para MetaTrader 4 que muestra el tiempo restante de la vela actual, una barra de progreso horizontal, y la información en tiempo real. Todos los elementos se combinan en un panel limpio y compacto que funciona con cualquier símbolo y marco temporal.

El indicador está diseñado para proporcionar datos esenciales de tiempo y spread de un vistazo, sin dejar de ser discreto y fácil de leer durante las condiciones activas del mercado.

Cuenta atrás sincronizada con el marco temporal del gráfico activo

Alertas sonoras opcionales antes del cierre de la vela

Cambio opcional de color o parpadeo durante los últimos segundos de una vela

Barra de progreso horizontal que visualiza la formación de velas en tiempo real

Visualización del spread en tiempo real con apariencia personalizable

Componentes de la interfaz conmutables: temporizador, barra de progreso, título y spread

Posicionamiento del panel mediante arrastrar y soltar directamente en el gráfico

Selección del tamaño de fuente: pequeño, mediano o grande

La posición del panel se guarda y restaura automáticamente entre sesiones

Características principalesPersonalización y configuración

Todas las opciones de personalización están disponibles en la pestaña Entradas de la configuración del indicador.

Los usuarios pueden ajustar el aspecto visual, las alertas y la visibilidad de los componentes para adaptarlos a su estilo de negociación.

Las configuraciones pueden guardarse y cargarse para garantizar diseños coherentes en varios gráficos o sesiones de negociación.

Posicionamiento del panel

El panel puede reposicionarse directamente en el gráfico:

Haga doble clic en el panel para activar el modo de posicionamiento

Aparecerá un borde discontinuo y un marcador

Arrastre el marcador hasta la posición deseada y suéltelo para confirmar.

La posición seleccionada se conserva al cambiar de marco temporal o al reiniciar el indicador.

Operadores que necesiten una sincronización precisa del cierre de velas para entradas o salidas

Supervisión de spreads en tiempo real en condiciones de mercado volátiles

Superposición de gráficos limpia, mínima, centrada en los datos y sin desorden

Casos de uso típicos