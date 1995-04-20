Candle Timer Pro MT4
- Indicadores
- DigitalPrime
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Entre en las operaciones con una sincronización precisa de las velas.
Evite las entradas tardías y los cierres de vela perdidos.
Diseñado para los comerciantes que necesitan tiempo de ejecución exacta.
Candle Timer Pro es una utilidad ligera y altamente personalizable para MetaTrader 4 que muestra el tiempo restante de la vela actual, una barra de progreso horizontal, y la información en tiempo real. Todos los elementos se combinan en un panel limpio y compacto que funciona con cualquier símbolo y marco temporal.
El indicador está diseñado para proporcionar datos esenciales de tiempo y spread de un vistazo, sin dejar de ser discreto y fácil de leer durante las condiciones activas del mercado.Características principales
-
Cuenta atrás sincronizada con el marco temporal del gráfico activo
-
Alertas sonoras opcionales antes del cierre de la vela
-
Cambio opcional de color o parpadeo durante los últimos segundos de una vela
-
Barra de progreso horizontal que visualiza la formación de velas en tiempo real
-
Visualización del spread en tiempo real con apariencia personalizable
-
Componentes de la interfaz conmutables: temporizador, barra de progreso, título y spread
-
Posicionamiento del panel mediante arrastrar y soltar directamente en el gráfico
-
Selección del tamaño de fuente: pequeño, mediano o grande
-
La posición del panel se guarda y restaura automáticamente entre sesiones
Todas las opciones de personalización están disponibles en la pestaña Entradas de la configuración del indicador.
Los usuarios pueden ajustar el aspecto visual, las alertas y la visibilidad de los componentes para adaptarlos a su estilo de negociación.
Las configuraciones pueden guardarse y cargarse para garantizar diseños coherentes en varios gráficos o sesiones de negociación.
El panel puede reposicionarse directamente en el gráfico:
-
Haga doble clic en el panel para activar el modo de posicionamiento
-
Aparecerá un borde discontinuo y un marcador
-
Arrastre el marcador hasta la posición deseada y suéltelo para confirmar.
La posición seleccionada se conserva al cambiar de marco temporal o al reiniciar el indicador.Casos de uso típicos
-
Operadores que necesiten una sincronización precisa del cierre de velas para entradas o salidas
-
Supervisión de spreads en tiempo real en condiciones de mercado volátiles
-
Superposición de gráficos limpia, mínima, centrada en los datos y sin desorden