TimeXpert
- 유틸리티
- Steve Rosenstock
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 2 12월 2025
TimeXpert 는 MetaTrader 5 를 위한 완전 무료 도구로, 전 세계 트레이딩 세션 - Tokyo, Sydney, London, New York - 을 차트에 직접 표시합니다. 시간을 수동으로 계산할 필요 없이, 자동 색상 코드 개요 를 제공하여 시장이 언제 열리고, 겹치고, 닫히는지 를 한눈에 확인할 수 있습니다. 이를 통해 변동성이 어디에서 발생하는지, 유동성이 언제 증가하는지, 그리고 어떤 시간대가 당신의 트레이딩 전략에 가장 적합한지 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 요소는 완전히 사용자 정의 가능 하며, 색상, 선 스타일, 표시할 세션 수까지 설정할 수 있어 TimeXpert 는 모든 트레이더에게 유연한 도구가 됩니다. TimeXpert 는 당신의 트레이드 타이밍을 완벽하게 조정 할 수 있도록 도와주며, 움직임이 언제 시작되고 어떤 세션이 가장 강한 시장 임펄스를 제공하는지 정확히 보여줍니다. 이는 모든 프로페셔널 셋업에 필수적인 도구입니다. 그 깔끔하고 미니멀한 디자인 덕분에 TimeXpert 는 당신의 MetaTrader 5 를 글로벌 시장의 시각적 지도 로 바꿉니다 - 정확하고 직관적이며 완전 무료입니다.
사양
- 글로벌 트레이딩 세션 표시: Tokyo, Sydney, London, New York
- 브로커 서버 시간과 시간대에 대한 자동 조정
- 각 세션을 명확하게 구분하는 색상 코드 박스
- 시장 대비를 위한 과거 및 미래 세션 표시
- 각 세션의 개별 온/오프 전환 가능
- 최대한의 유연성을 위한 수동 또는 자동 시작 시간 설정
- 색상, 선 두께, 선 스타일 (점선, 대시, 실선) 사용자 정의 가능
- 세션 중첩 감지 - 높은 변동성 구역 파악
- 정확한 타이밍 및 세션 인식에 필수적인 도구
- AutoXpert 및 모든 MT5 EA 와 완전 호환
- 가벼운 설계 - CPU 부담 최소
