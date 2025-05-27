MarketTrader EA MT5
- Experten
- Bohdan Suvorov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
PROP FIRM READY!
EA verwendet kein Raster, Martingale usw.
Der Expert Advisor arbeitet mit doppelter Stochastik H1/H4 und Trailing Stop. Der Expert Advisor handelt gleichzeitig mit 30 Standardsymbolen.
- Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
- Broker: IC Markets, Pepperstone mit Raw- und Razor-Konten für niedrigste Spreads
- WICHTIG: Für optimale Ergebnisse ist es sehr wichtig, Konten mit NIEDRIGEM SPREAD zu verwenden!
- Hebelwirkung – mindestens 1:100, 1:500 empfohlen
- - mindestens 1:30 für niedriges-mittleres, niedriges und sehr niedriges Risiko
- Kontotyp: Hedge
- Zeitrahmen für den Handel im 1. Halbjahr
- Optimierungszeitraum: 2024 – 2025
- EA verwendet kein Raster, Martingale usw.
- Mindesteinzahlung: 500 $
WICHTIG! Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.Spezifikationen:
- Jeder Handel ist mit 250 Pips SL geschützt
- Die Exit-Strategie beinhaltet einen Trailing Stop unter Verwendung eines H1-Charts
- Aufträge werden in sechs kleinere Aufträge aufgeteilt und Verlustaufträge können mit dem durch die Gewinnaufträge erzielten Gewinn geschlossen werden.
- Autolot-Funktion integriert
- Sehr einfach zu installieren, erfordert keine Änderungen an den Einstellungen. Die Standardeinstellungen sind ideal für die meisten Broker, die eine GMT+2-Serverzeit mit Sommerzeit verwenden. Sollte Ihr Broker eine andere Serverzeit verwenden, müssen Sie die Zeiteinstellungen geringfügig anpassen!
- Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr funktioniert (dringend empfohlen)
- Die Ergebnisse des Backtests finden Sie im Kommentarbereich!
Symbol zum Platzieren des Expert Advisors: eines der Standardsymbole.
Der Preis erhöht sich mit jedem zehnten Einkauf um 150 $. Endpreis 27999 $
Aus einem Chart werden nur diese Symbole gehandelt, jeweils ein Symbol, beliebige Präfixe und Suffixe in Währungspaaren sind zulässig:
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
Strategie:
