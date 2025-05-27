MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY! 

 EA verwendet kein Raster, Martingale usw.


Der Expert Advisor arbeitet mit doppelter Stochastik H1/H4 und Trailing Stop. Der Expert Advisor handelt gleichzeitig mit 30 Standardsymbolen.

  • Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
  • Broker: IC Markets, Pepperstone mit Raw- und Razor-Konten für niedrigste Spreads
  • WICHTIG:   Für optimale Ergebnisse ist es sehr wichtig, Konten mit NIEDRIGEM SPREAD zu verwenden!
  • Hebelwirkung – mindestens 1:100, 1:500 empfohlen
  •               - mindestens 1:30 für niedriges-mittleres, niedriges und sehr niedriges Risiko
  • Kontotyp: Hedge
    • Zeitrahmen für den Handel   im 1. Halbjahr
    • Optimierungszeitraum: 2024 – 2025
    • EA verwendet kein Raster, Martingale usw.
    • Mindesteinzahlung:  500 $
    WICHTIG! Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.
    Spezifikationen:

    • Jeder Handel ist mit 250 Pips SL geschützt
    • Die Exit-Strategie beinhaltet einen Trailing Stop unter Verwendung eines H1-Charts
    • Aufträge werden in sechs kleinere Aufträge aufgeteilt und Verlustaufträge können mit dem durch die Gewinnaufträge erzielten Gewinn geschlossen werden.
    • Autolot-Funktion integriert
    • Sehr einfach zu installieren, erfordert keine Änderungen an den Einstellungen. Die Standardeinstellungen sind ideal für die meisten Broker, die eine GMT+2-Serverzeit mit Sommerzeit verwenden. Sollte Ihr Broker eine andere Serverzeit verwenden, müssen Sie die Zeiteinstellungen geringfügig anpassen!
    • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr funktioniert (dringend empfohlen)
    • Die Ergebnisse des Backtests finden Sie im Kommentarbereich!

    Symbol zum Platzieren des Expert Advisors: eines der Standardsymbole.


    Der Preis erhöht sich mit jedem zehnten Einkauf um 150 $. Endpreis 27999 $

    Aus einem Chart werden nur diese Symbole gehandelt, jeweils ein Symbol, beliebige Präfixe und Suffixe in Währungspaaren sind zulässig:

    • EURUSD
    • EURCHF
    • EURGBP
    • USDCAD
    • AUDCHF
    • AUDCAD
    • AUDUSD
    • USDCHF
    • GBPJPY
    • AUDJPY
    • GBPUSD
    • EURAUD
    • EURJPY
    • USDJPY
    • CHFJPY
    • XAUUSD
    • NZDUSD
    • NZDJPY
    • NZDCHF
    • NZDCAD
    • GBPNZD
    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • CADJPY
    • CADCHF
    • USDSGD
    • EURCAD
    • AUDNZD
    • GBPCHF
    • EURNZD

    Strategie:

    Die duale Stochastik-Strategie mit H1- und H4-Zeitrahmen bietet eine hervorragende Signalbestätigung, indem sie Fehleingaben durch Multi-Timeframe-Analyse herausfiltert. Dieser Ansatz reduziert Marktrauschen deutlich, da die H4-Stochastik die allgemeine Trendrichtung bestätigt, während H1 den präzisen Einstiegszeitpunkt liefert. Der Trailing-Stop-Mechanismus sichert Gewinne automatisch, wenn sich der Handel günstig entwickelt, und macht manuelle Gewinnmitnahmeentscheidungen überflüssig. Diese Kombination funktioniert hervorragend in Trendmärkten und ermöglicht es Händlern, längere Kursbewegungen zu nutzen und gleichzeitig angesammelte Gewinne zu schützen. Die Strategie minimiert emotionale Entscheidungen durch klare, systematische Ein- und Ausstiegsregeln basierend auf objektiven technischen Indikatoren. Insgesamt bietet diese Methode ein hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis, indem sie das Gewinnpotenzial maximiert und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement durch dynamische Stop-Loss-Anpassungen gewährleistet.


    Auswahl:
    Salavat Yulamanov
    14159
    Salavat Yulamanov 2025.06.27 02:16 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Antwort auf eine Rezension