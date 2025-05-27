MarketTrader EA MT5
- Experts
- Bohdan Suvorov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
EA non utilizza griglia, martingala, ecc.
L'Expert Advisor opera su doppio stocastico H1/H4 e trailing stop. L'Expert Advisor opera simultaneamente su 30 simboli standard.
- Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi.
- Broker: IC Markets, Pepperstone con account Raw e Razor per gli spread più bassi
- IMPORTANTE: è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati!
- Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliato 1:500
- - almeno 1:30 per livelli di rischio Basso-Medio, Basso e Molto Basso
- Tipo di conto: Copertura
- Tempistica per la negoziazione H1
- Periodo di ottimizzazione: 2024 - 2025
- EA non utilizza griglia, martingala, ecc.
- Deposito minimo: $500
IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, vi prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.Specifiche:
- Ogni operazione è protetta con 250 pip SL
- La strategia di uscita incorpora uno stop dinamico utilizzando un grafico H1
- Gli ordini vengono suddivisi in 6 ordini più piccoli e quelli perdenti possono essere chiusi utilizzando il profitto ricavato dagli ordini vincenti.
- Funzione Autolot incorporata
- Molto facile da installare, non richiede alcuna modifica alle impostazioni; le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker che utilizzano un orario del server GMT+2 con ora legale. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, è necessario apportare piccole modifiche alle impostazioni dell'ora!
- Utilizzare un VPS per far funzionare l'EA 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (altamente consigliato)
- Potete trovare i risultati del backtest nella sezione commenti!
Simbolo per posizionare l'Expert Advisor tra i simboli standard.
|
Il prezzo aumenterà di $150 ogni 10 acquisti. Prezzo finale $27999.
Solo questi simboli vengono negoziati da un grafico, un simbolo alla volta; sono consentiti tutti i prefissi e i suffissi nelle coppie di valute:
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
Strategia:
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.