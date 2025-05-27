MarketTrader EA MT5

EA non utilizza griglia, martingala, ecc.


L'Expert Advisor opera su doppio stocastico H1/H4 e trailing stop. L'Expert Advisor opera simultaneamente su 30 simboli standard.

  • Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi.
  • Broker: IC Markets, Pepperstone con account Raw e Razor per gli spread più bassi
  • IMPORTANTE:   è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati!
  • Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliato 1:500
  •               - almeno 1:30 per livelli di rischio Basso-Medio, Basso e Molto Basso
  • Tipo di conto: Copertura
    • Tempistica per la negoziazione   H1
    • Periodo di ottimizzazione: 2024 - 2025
    • EA non utilizza griglia, martingala, ecc.
    • Deposito minimo:  $500
    IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, vi prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.
    Specifiche:

    • Ogni operazione è protetta con 250 pip SL
    • La strategia di uscita incorpora uno stop dinamico utilizzando un grafico H1
    • Gli ordini vengono suddivisi in 6 ordini più piccoli e quelli perdenti possono essere chiusi utilizzando il profitto ricavato dagli ordini vincenti.
    • Funzione Autolot incorporata
    • Molto facile da installare, non richiede alcuna modifica alle impostazioni; le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker che utilizzano un orario del server GMT+2 con ora legale. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, è necessario apportare piccole modifiche alle impostazioni dell'ora!
    • Utilizzare un VPS per far funzionare l'EA 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (altamente consigliato)
    • Potete trovare i risultati del backtest nella sezione commenti!

    Simbolo per posizionare l'Expert Advisor tra i simboli standard.


    Il prezzo aumenterà di $150 ogni 10 acquisti. Prezzo finale $27999.

    Solo questi simboli vengono negoziati da un grafico, un simbolo alla volta; sono consentiti tutti i prefissi e i suffissi nelle coppie di valute:

    • EURUSD
    • EURCHF
    • EURGBP
    • USDCAD
    • AUDCHF
    • AUDCAD
    • AUDUSD
    • USDCHF
    • GBPJPY
    • AUDJPY
    • GBPUSD
    • EURAUD
    • EURJPY
    • USDJPY
    • CHFJPY
    • XAUUSD
    • NZDUSD
    • NZDJPY
    • NZDCHF
    • NZDCAD
    • GBPNZD
    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • CADJPY
    • CADCHF
    • USDSGD
    • EURCAD
    • AUDNZD
    • GBPCHF
    • EURNZD

    Strategia:

    La strategia stocastica duale che utilizza i timeframe H1 e H4 fornisce una conferma del segnale superiore filtrando i falsi ingressi attraverso l'analisi multi-timeframe. Questo approccio riduce significativamente il rumore di mercato poiché lo stocastico H4 conferma la direzione generale del trend mentre H1 fornisce un timing di ingresso preciso. Il meccanismo di trailing stop blocca automaticamente i profitti quando l'operazione si muove favorevolmente, eliminando la necessità di decisioni manuali di presa di profitto. Questa combinazione funziona eccezionalmente bene nei mercati in trend, consentendo ai trader di catturare movimenti di prezzo prolungati proteggendo al contempo i guadagni accumulati. La strategia riduce al minimo le decisioni emotive fornendo regole di ingresso e uscita chiare e sistematiche basate su indicatori tecnici oggettivi. Nel complesso, questo metodo offre un eccellente rapporto rischio/rendimento massimizzando il potenziale di profitto e mantenendo una rigorosa gestione del rischio attraverso aggiustamenti dinamici dello stop-loss.


    Prodotti consigliati
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    Experts
    Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experts
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Experts
    “Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
    Gold NightFall
    Thang Chu
    Experts
    This EA will capture small gold movement at night. It is based on certain sideway pattern of gold which has been persisting for many years. Tracking Account Gold Nightfall Features : No Martingale, grid or averaging. All trades have Stop Loss and Take Profit. Only one or two trades most of the time Currency: Gold/ XAUUSD Low exposure to the market, short holding time, perfect to work together with other EAs for diversification No over weekend holding Customizable risks: fixed lot, lot per x $ of
    Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
    Vyom Tekriwal
    Experts
    Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
    Rise N Shine
    Nurgul Alkis
    Experts
    Rise N Shine: Libera il potere degli algoritmi  Superando di gran lunga le limitazioni dei comuni Expert Advisor (EA), Rise N Shine   è una potente macchina algorítmica meticolosamente progettata per offrire una redditività costante in un'ampia gamma di condizioni di mercato. Sviluppato da un trader quantitativo con un curriculum comprovato (9 anni di gestione di fondi), Rise N Shine sfrutta un algoritmo di trading proprietario supportato da backtesting rigorosi per navigare le complessità del
    Quick Deal MT5
    Vadim Korolyuk
    Experts
    QuickDeal — "because speed matters" Automated Gold Scalping Robot (MQL5) QuickDeal is a high-speed trading robot designed for automated gold trading in MetaTrader 5. It is ideal for aggressive scalping style on low time frames and can be a great tool for both beginners and experienced traders.  DOES NOT USE a grid or martingale. Stoploss and takeprofit are set for each trade. The robot trades during high volatility in the market, which allows you to make a profit in a short time.  Set file  in
    Hunter plus for gold
    Fahd Hammoune
    Experts
    I nostri prodotti sono attualmente in sconto. Non siamo gli unici, ma siamo i migliori. Sei un investitore alla ricerca di nuove opportunità nel mercato dell'oro? Hai bisogno di uno strumento affidabile e intelligente che ti aiuti a padroneggiare il trading? Non cercate oltre! Scopri Hunter Plus for Gold, il rivoluzionario robot commerciale progettato per massimizzare i tuoi profitti minimizzando i rischi. Gestione intelligente del rischio Con Hunter Plus for Gold il rischio di stop loss non è
    Tesla Scalper V1 MT5
    Benrashi Sagev Jacobson
    Experts
    PROMO :          Only a few copies left at the current price!         Final price: 2000$ Live Signal 60 Thousand prop firm allocation and 400$ gained contact me to receive more information. Analyzing Strategy Resilience and Adaptability Various stress-testing techniques are used to explore how an EA may react to changing market conditions and parameter adjustments. Walk Forward Optimization (WFO) and Walk Forward Matrix (WFM) assess adaptability to previously unseen data and different tra
    PairsTrading MT5
    Evgenii Kuznetsov
    Experts
    The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Marksman MT5
    Agus Santoso
    Experts
    Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Ingresso preciso. Esecuzione pulita. Marksman è un Expert Advisor (EA) automatizzato basato su una strategia a colpo singolo, progettato per colpire il mercato con un colpo preciso, utilizzando Take Profit e Stop Loss su ogni posizione. Ispirato alle abilità di un vero tiratore, questo EA utilizza una combinazione di OsMA, Oscillatore Stocastico e Media Mobile
    Envelopes RSI Scalper EA
    Abraham Theuri Wangui
    Experts
    Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
    AI Map
    Saeid Soleimani
    Experts
    AI MAP Expert Advisor AI MAP è un sistema di trading automatizzato avanzato che utilizza 10 distinti nuclei di intelligenza artificiale per analizzare le condizioni di mercato ed eseguire operazioni di precisione. Il sistema opera attraverso un'analisi algoritmica sofisticata, combinando più motori AI per identificare i punti di entrata e uscita ottimali nei mercati valutari volatili. Tecnologia di Base L'Expert Advisor impiega un'architettura AI multi-livello dove ciascuno dei 10 nuclei si spe
    OverSeer MT5
    Theo Karam
    4 (2)
    Experts
    OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.7 (231)
    Experts
    Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
    Hedge Edit MT5
    Alessandro Grossi
    Experts
    Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d
    The Gold Breaker MT5
    Xuan Bach Nguyen
    5 (1)
    Experts
    This Expert Advisor (EA) combines trend analysis with a breakout strategy to identify trading opportunities in gold. The EA first determines the prevailing market trend using key trendlines. In an uptrend, it focuses on the nearest resistance level, anticipating a breakout through it. Similarly, in a downtrend, it targets the closest support level, preparing for a breakout below. The strategy is designed to align trades with market momentum, following predefined conditions for breakout scenarios
    Xauron
    Roberto Liguoro
    5 (2)
    Experts
    XAURON EA – Il tuo nuovo alleato per fare trading sull’oro (XAU/USD) XAURON è un Expert Advisor premium progettato per individuare i migliori breakout sull’oro con una strategia avanzata, sicura e adattiva. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Ogni strategia automatica può dare risultati molto diversi in base a fattori come: il broker utilizzato, il tipo di esecuzione, la latenza, la qualità del server VPS, e soprattutto il periodo e le condizioni di mercato in cui viene attivata. Inoltre, è ormai com
    EGA News Pulse
    Aaron Nii Amartey Donkor
    Experts
    FOR US30 EGA HFT Corky SAK Multi - Advanced News Pulse Trading System Professional-Grade News Trading Solution The EGA HFT Corky SAK Multi is an elite-level Expert Advisor specifically engineered for professional traders who understand the critical impact of economic news events on market volatility. This sophisticated system leverages MetaTrader 5's built-in economic calendar and news feed to execute precision entries during high-impact financial announcements. Strategic Advantage Unlike conve
    Supergold XAUUSD h1
    Raphael Schwietering
    Experts
    Unlock Your Trading Potential with SuperGold Step into the future of trading with SuperGold , the revolutionary Expert Advisor (EA) designed to deliver consistent results, secure profits, and help you dominate the markets. Engineered with cutting-edge technology and AI-driven strategies, SuperGold is the ultimate companion for traders seeking success, whether on personal accounts or prop firm challenges. Why Choose SuperGold ? SuperGold is not just an EA; it’s a trading powerhouse. With advanced
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Experts
    Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
    Supernatural Li Shao Xia
    Dequan Li
    Experts
    Una collezione di oltre dieci anni di esperienza di trading dall'essenza del lavoro! In primo luogo, è molto difficile ottenere il trading di tendenza nel trading automatizzato, proprio come la domanda se c'è un indicatore o un prezzo prima. Naturalmente, c'è un prezzo prima di un indicatore, quindi qualsiasi indicatore a cui ci riferiamo ha ritardo. Martingale trading è un metodo di trading molto famoso, ma questo metodo porterà all'esplosione finale della posizione del conto e tornerà a zero,
    Gold Bazooka
    Anas Puthiya Puthiya Veettil
    Experts
    Description: Automate your Gold trading with this efficient and easy-to-use Expert Advisor designed specifically for XAUUSD. This EA works exclusively on Gold & dynamically adapts trade entries with custom Stop Loss and Take Profit levels. Key Features: Simple and robust logic tailored for XAUUSD trading Fully automated trade entries and exits based on market conditions Adjustable lot size input for flexible risk management Designed to work with only Gold Minimal resource consumption and easy to
    Blazing Night Scalper MT5
    Scott Fredeman
    Experts
    BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
    Nasdaq Scalping EA
    Serhii Honcharov
    Experts
    Short Description: Automated trading on NASDAQ 100 using M15 timeframe. Advanced risk management, trend and breakout detection. Full Description: Trade NASDAQ 100 efficiently with this fully automated Expert Advisor designed for the M15 timeframe. The bot uses a combination of trend-following and breakout strategies to enter and manage trades. Key Features: Works on NASDAQ 100 (US100) , timeframe M15 . Automated trade execution : no manual intervention required. Smart risk management : customi
    MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
    Roberto Tavares
    Experts
    The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
    Nova DCA Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Experts
    Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    Experts
    Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
    Sora Adaptive MT5
    Zaky Hamdoun
    Experts
    Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni. Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti. Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale
    Crystal Algo Pro
    Muhammad Jawad Shabir
    Experts
    CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Panoramica Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex . Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi. Requisiti Piattaforma: MetaTrader 5 Conto: ECN/RAW consigliato Connessione: 24/7 (VPS consigliato) Timeframe: M1–H4 Avvio rapido Abilita Algo Trading . Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico). In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica
    Obor Pawai V75
    Suharmoko
    Experts
    Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. At September End, we discounted price 75 % OFF for Unlimited and 1 month rent. Enjoy... Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout op
    DayRest
    Viktor Timofeev
    Experts
    ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
    XAU Dominator Pro
    Shailesh Gour
    Experts
    XAU Dominator Pro – Precision Scalping for GOLD (XAUUSD) on M5 XAU Dominator Pro.mq5 is a high-performance Expert Advisor built specifically for XAUUSD (GOLD), optimized on the M5 timeframe for short-term scalping and trend-based trades. Engineered to dominate the gold market using precision entries and robust risk control, this EA is designed for consistent gains with discipline. Key Features ️ Symbol: XAUUSD / XAUUSDc Timeframe: M5 (5-minute) Trading Style: Scalping + Trend Acco
    Neurolite EA gbpusd
    Aliaksandr Salauyou
    Experts
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
    Neurolite EA eurusd
    Aliaksandr Salauyou
    Experts
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
    Eagle Scalper MT5
    Yang Wu
    Experts
    A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
    Snake EURUSD
    Thurau Baerbel
    Experts
    Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
    BenefitEA Mt5
    Vsevolod Merzlov
    Experts
    Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
    SAWA BlackBox Alpha MT5
    Alejandro Funes
    Experts
    #Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
    On Control EA MT5 V2
    Hany Ali
    Experts
    On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
    EA Rx Five MT5
    Ruslan Pishun
    Experts
    The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
    MoneyMaker StableATM Lite
    Zi Jie Gu
    Experts
    MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
    NorthEastWay MT5
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.5 (8)
    Experts
    NorthEastWay MT5 è un sistema di trading completamente automatizzato di tipo "pullback", particolarmente efficace per il trading di coppie di valute "pullback" popolari: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Il sistema utilizza i principali schemi del mercato Forex: il ritorno del prezzo dopo un movimento improvviso in una qualsiasi direzione. Timeframe: M15 Coppie principali: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Coppie aggiuntive: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Dopo aver acquistato l'EA, assicurati di invi
    Traders Toolbox
    Jason Kisogloo
    3 (2)
    Experts
    Traders Toolbox Premium è uno strumento all-in-one creato sulla base di un'ampia formazione sulle strategie di trading comuni al fine di automatizzare tali strategie e calcoli. Caratteristiche:   19 Segnali individuali   - Ciascuno di questi segnali può essere polarizzato in una configurazione in stile rete neurale per costituire il risultato finale/complessivo. Ogni segnale ha le proprie impostazioni da personalizzare o ottimizzare se necessario.   Visualizzazione su schermo completa -  sei
    FiboPlusWaveRunner MT5
    Sergey Malysh
    Experts
    Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
    Shadow Legends MT5
    Zarui Ogannisian
    Experts
    Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
    Reactor EA MT5
    Berat Cakan
    Experts
    Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
    QuantXProTrader EA
    Netlux Digital Kft.
    Experts
    QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
    TickToker
    Oxana Tambur
    Experts
    >>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
    Tendency Expert Trader
    Jing Yi He
    Experts
    Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
    Marvelous EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    Experts
    Presentazione di Marvelous EA: Il Tuo Compagno di Trading Definitivo Sblocca tutto il potenziale del mercato Forex con Marvelous EA, una soluzione di trading automatizzata all'avanguardia progettata per massimizzare i tuoi profitti e ridurre al minimo i rischi. Questo algoritmo di trading attentamente elaborato è dotato di funzioni avanzate per navigare con precisione ed efficienza nel dinamico mercato Forex. ORO - XAUUSD - M5 Prestazioni del conto reale: https://www.mql5.com/it/signals/19733
    AI Nodiurnal EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    5 (1)
    Experts
    AI Nodiurnal EA è un avanzato robot Forex che sfrutta la tecnologia all'avanguardia del machine learning per ottimizzare le strategie di trading e migliorare le performance nel dinamico mercato del cambio. Il termine "Nodiurnal" riflette la sua capacità di adattarsi e operare non solo durante le tipiche ore diurne di negoziazione, ma anche durante periodi non standard, fornendo un approccio continuo e adattativo al trading forex. Impostazioni: Impostazioni predefinite sulla coppia di valute: EUR
    Arrival
    Yuriy Bykov
    Experts
    Facile da configurare e installare Advisor automatico. Niente griglia e niente Martingale. Ho messo e dimenticato. Commercia contemporaneamente su più strumenti. Analizza la volatilità e la presenza di tendenze e fletov per formare segnali per l'apertura di posizioni. Quando depositi da $100 a $ 800, viene utilizzata una serie di strategie aggressive. Per una dimensione del conto superiore a $800, l'Advisor passa automaticamente alle strategie moderate. Si consiglia di installare su EURGBP M15
    Neuro Control EA
    STEPHANE LAURENT CHRISTIAN LARUAZ
    Experts
    NEW: Rent this EA as a -> SIGNAL <- Neuro Control EA is a proportional–integral–derivative controller ( PID controller ) enhanced with: - a perceptron deep learning module - a grid module - a volume-based soft martingale - a money management system Neuro Control EA rental licenses come preconfigured and ready to drop on a H1 EUR/USD x500 $1000 mql5 no-hedging account. It is ready to use as is: simply drop it on a H1 EUR/USD x500 $1000 mql5 account no-hedging account and it works. Exists on other
    NorthSide
    Uche Celestine Obi
    Experts
    NorthSide è un algoritmo di trading che tratta i modelli di retracimento, funziona principalmente su NZDCAD, AUDNZD,AUDCAD e può essere utilizzato su altre coppie come pure. Nessun martingale o strategia rischiosa. Periodi: da M1 a M5 consigliato ma può funzionare su qualsiasi. Principali coppie di valute: NZDCAD, AUDCAD,AUDNZD Imposta il sistema automatico dei lotti a false per il lotto fisso. Il sistema di copertura funziona come una protezione e può essere disabilitato senza un grande im
    Robo executivo gjs
    Gabriel De Jesus Santos
    Experts
    It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
    Sevolter
    Yuriy Bykov
    Experts
    Un consulente esperto multivaluta che combina molte strategie semplici che funzionano contemporaneamente. Ogni strategia si basa su un semplice algoritmo di trading durante i momenti di mercato con maggiore volatilità. Ogni strategia è stata ottimizzata negli ultimi cinque anni. L'Expert Advisor utilizza il principio statistico della "rettitudine della folla": calcola la media dei segnali di diverse strategie e apre le posizioni di mercato nella direzione preferita. Questo principio, unitamente
    Altri dall’autore
    Market Trader StBol MT5
    Bohdan Suvorov
    Experts
    The Expert Advisor works on double stochastic, bollinger bands and trawl. The Expert Advisor trades simultaneously on 21 standard symbols. The Expert Advisor is for five-digit accounts. Leverage   1:500 Timeframe for trading   H1 Period : 2022.05-2024 Symbol for placing the Expert Advisor any of the standard symbols. Lot for every   0.01   lot needs   $500   deposit. The first three knees are skipped. Total knees for each symbol no more than five. Limit on the total number of simultaneously op
    MarketTrader AI mt5
    Bohdan Suvorov
    Experts
    EA non utilizza griglia, martingala, ecc. L'Expert Advisor funziona su una rete neurale LSTM e negozia simultaneamente su 9 simboli standard. Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi. Broker: IC Markets, Pepperstone con account Raw e Razor per gli spread più bassi IMPORTANTE:    è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati! Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliato 1:500               - almeno 1:30 per livelli di rischio Basso-Medio, Ba
    Filtro:
    Salavat Yulamanov
    13844
    Salavat Yulamanov 2025.06.27 02:16 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    Rispondi alla recensione