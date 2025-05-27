MarketTrader EA MT5

EA n'utilise pas de grille, de martingale, etc.


L'Expert Advisor fonctionne sur le double stochastique H1/H4 et le stop suiveur. Il négocie simultanément 30 symboles standards.

  • Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles.
  • Courtiers : IC Markets, Pepperstone avec Raw et Razor représentent les spreads les plus bas
  • IMPORTANT :   Il est très important d'utiliser des comptes à FAIBLE SPREAD pour de meilleurs résultats !
  • Effet de levier - au moins 1:100, 1:500 recommandé
  •               - au moins 1h30 pour les niveaux de risque faible-moyen, faible et très faible
  • Type de compte : Couverture
    • Période de négociation   H1
    • Période d'optimisation : 2024 - 2025
    • EA n'utilise pas de grille, de martingale, etc.
    • Dépôt minimum :  500 $
    IMPORTANT ! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration.
    Caractéristiques:

    • Chaque transaction est protégée par un SL de 250 pips
    • La stratégie de sortie intègre un stop suiveur utilisant un graphique H1
    • Les ordres sont divisés en 6 ordres plus petits et les ordres perdants peuvent être clôturés en utilisant les bénéfices générés par les ordres gagnants.
    • Fonction Autolot intégrée
    • Très facile à installer, aucune modification de paramètres n'est requise. Les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers utilisant l'heure GMT+2 avec l'heure d'été. Si votre courtier utilise une heure de serveur différente, quelques ajustements de paramètres horaires sont nécessaires !
    • Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 (fortement recommandé)
    • Vous pouvez trouver les résultats du backtest dans la section commentaires !

    Symbole permettant de placer l'Expert Advisor sur l'un des symboles standards.


    Le prix augmentera de 150 $ tous les 10 achats. Prix final : 27 999 $.

    Seuls ces symboles sont négociés à partir d'un graphique, un symbole à la fois, tous les préfixes et suffixes dans les paires de devises sont autorisés :

    • EURUSD
    • EURCHF
    • EURGBP
    • USDCAD
    • AUDCHF
    • AUDCAD
    • AUDUSD
    • USDCHF
    • GBPJPY
    • AUDJPY
    • GBPUSD
    • EURAUD
    • EURJPY
    • USDJPY
    • CHFJPY
    • XAUUSD
    • NZDUSD
    • NZDJPY
    • NZDCHF
    • NZDCAD
    • GBPNZD
    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • CADJPY
    • CADCHF
    • USDSGD
    • EURCAD
    • AUDNZD
    • GBPCHF
    • EURNZD

    Stratégie:

    La stratégie stochastique double utilisant les unités de temps H1 et H4 offre une confirmation de signal supérieure en filtrant les fausses entrées grâce à une analyse multi-unités de temps. Cette approche réduit considérablement le bruit de marché : l'unité stochastique H4 confirme la direction générale de la tendance, tandis que l'unité H1 fournit un timing d'entrée précis. Le mécanisme de stop suiveur verrouille automatiquement les profits lorsque la transaction évolue favorablement, éliminant ainsi le besoin de prendre des décisions manuelles de prise de bénéfices. Cette combinaison fonctionne particulièrement bien sur les marchés à tendance, permettant aux traders de saisir les fluctuations de prix prolongées tout en protégeant les gains accumulés. La stratégie minimise la prise de décision émotionnelle grâce à des règles d'entrée et de sortie claires et systématiques, basées sur des indicateurs techniques objectifs. Globalement, cette méthode offre un excellent rapport risque/rendement en maximisant le potentiel de profit tout en maintenant une gestion rigoureuse du risque grâce à des ajustements dynamiques du stop-loss.


