MarketTrader EA MT5
- Experts
- Bohdan Suvorov
- Version: 1.0
- Activations: 15
EA n'utilise pas de grille, de martingale, etc.
L'Expert Advisor fonctionne sur le double stochastique H1/H4 et le stop suiveur. Il négocie simultanément 30 symboles standards.
- Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles.
- Courtiers : IC Markets, Pepperstone avec Raw et Razor représentent les spreads les plus bas
- IMPORTANT : Il est très important d'utiliser des comptes à FAIBLE SPREAD pour de meilleurs résultats !
- Effet de levier - au moins 1:100, 1:500 recommandé
- - au moins 1h30 pour les niveaux de risque faible-moyen, faible et très faible
- Type de compte : Couverture
- Période de négociation H1
- Période d'optimisation : 2024 - 2025
- Dépôt minimum : 500 $
IMPORTANT ! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration.Caractéristiques:
- Chaque transaction est protégée par un SL de 250 pips
- La stratégie de sortie intègre un stop suiveur utilisant un graphique H1
- Les ordres sont divisés en 6 ordres plus petits et les ordres perdants peuvent être clôturés en utilisant les bénéfices générés par les ordres gagnants.
- Fonction Autolot intégrée
- Très facile à installer, aucune modification de paramètres n'est requise. Les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers utilisant l'heure GMT+2 avec l'heure d'été. Si votre courtier utilise une heure de serveur différente, quelques ajustements de paramètres horaires sont nécessaires !
- Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 (fortement recommandé)
- Vous pouvez trouver les résultats du backtest dans la section commentaires !
Symbole permettant de placer l'Expert Advisor sur l'un des symboles standards.
|
Seuls ces symboles sont négociés à partir d'un graphique, un symbole à la fois, tous les préfixes et suffixes dans les paires de devises sont autorisés :
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
Stratégie:
