MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY!
EA no utiliza cuadrícula, martingala, etc.
El Asesor Experto opera con doble estocástico H1/H4 y trailing stop. Opera simultáneamente con 30 símbolos estándar.
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.
- Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para los spreads más bajos
- IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados!
- Apalancamiento: al menos 1:100, se recomienda 1:500
- - al menos 1:30 para niveles de riesgo bajo-medio, bajo y muy bajo
- Tipo de cuenta: Cobertura
- Marco temporal para operar H1
- Periodo de optimización: 2024-2025
- Depósito mínimo: $500
¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.Presupuesto:
- Cada operación está protegida con 250 pips SL
- La estrategia de salida incorpora un stop dinámico utilizando un gráfico H1
- Las órdenes se dividen en 6 órdenes más pequeñas y las perdedoras se pueden cerrar utilizando las ganancias obtenidas de las órdenes ganadoras.
- Función Autolot incorporada
- Muy fácil de instalar, no requiere cambios en la configuración. La configuración predeterminada es ideal para la mayoría de los brokers que usan GMT+2 con horario de verano. Si su broker tiene un horario diferente, deberá realizar pequeños ajustes en la configuración horaria.
- Utilice un VPS para que el EA funcione 24 horas al día, 7 días a la semana (muy recomendable)
- ¡Puedes encontrar los resultados del backtest en la sección de comentarios!
Símbolo para colocar el Asesor Experto cualquiera de los símbolos estándar.
Solo se negocian estos símbolos desde un gráfico, un símbolo a la vez; se permiten todos los prefijos y sufijos en los pares de divisas:
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
Estrategia:
