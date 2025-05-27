MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY!



EA no utiliza cuadrícula, martingala, etc.

El Asesor Experto opera con doble estocástico H1/H4 y trailing stop. Opera simultáneamente con 30 símbolos estándar.

Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.

Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para los spreads más bajos

IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados!

¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados! Apalancamiento: al menos 1:100, se recomienda 1:500

- al menos 1:30 para niveles de riesgo bajo-medio, bajo y muy bajo

Tipo de cuenta: Cobertura

Marco temporal para operar H1

Periodo de optimización: 2024-2025

EA no utiliza cuadrícula, martingala, etc.



Depósito mínimo: $500 ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Presupuesto:



Cada operación está protegida con 250 pips SL

La estrategia de salida incorpora un stop dinámico utilizando un gráfico H1

Las órdenes se dividen en 6 órdenes más pequeñas y las perdedoras se pueden cerrar utilizando las ganancias obtenidas de las órdenes ganadoras.

Función Autolot incorporada

Muy fácil de instalar, no requiere cambios en la configuración. La configuración predeterminada es ideal para la mayoría de los brokers que usan GMT+2 con horario de verano. Si su broker tiene un horario diferente, deberá realizar pequeños ajustes en la configuración horaria.

Utilice un VPS para que el EA funcione 24 horas al día, 7 días a la semana (muy recomendable)

¡Puedes encontrar los resultados del backtest en la sección de comentarios! Símbolo para colocar el Asesor Experto cualquiera de los símbolos estándar.



El precio aumentará $150 por cada 10 compras. Precio final: $27999.





Solo se negocian estos símbolos desde un gráfico, un símbolo a la vez; se permiten todos los prefijos y sufijos en los pares de divisas:

EURUSD

EURCHF

EURGBP

USDCAD

AUDCHF

AUDCAD

AUDUSD

USDCHF

GBPJPY

AUDJPY

GBPUSD

EURAUD

EURJPY

USDJPY

CHFJPY

XAUUSD

NZDUSD

NZDJPY

NZDCHF

NZDCAD

GBPNZD

GBPCAD

GBPAUD

CADJPY

CADCHF

USDSGD

EURCAD

AUDNZD

GBPCHF

EURNZD





Estrategia:



La estrategia estocástica dual, que utiliza los marcos temporales H1 y H4, proporciona una confirmación de señales superior al filtrar las entradas falsas mediante el análisis multimarco. Este enfoque reduce significativamente el ruido del mercado, ya que el estocástico H4 confirma la dirección general de la tendencia, mientras que el H1 proporciona un momento de entrada preciso. El mecanismo de trailing stop bloquea automáticamente las ganancias a medida que la operación se mueve favorablemente, eliminando la necesidad de tomar decisiones manuales de toma de ganancias. Esta combinación funciona excepcionalmente bien en mercados con tendencia, permitiendo a los operadores capturar movimientos de precios prolongados y proteger las ganancias acumuladas. La estrategia minimiza la toma de decisiones emocional al proporcionar reglas de entrada y salida claras y sistemáticas basadas en indicadores técnicos objetivos. En general, este método ofrece una excelente relación riesgo-beneficio al maximizar el potencial de ganancias y mantener una estricta gestión del riesgo mediante ajustes dinámicos del stop-loss.