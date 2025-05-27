MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY! 

 EA no utiliza cuadrícula, martingala, etc.


El Asesor Experto opera con doble estocástico H1/H4 y trailing stop. Opera simultáneamente con 30 símbolos estándar.

  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.
  • Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para los spreads más bajos
  • IMPORTANTE:   ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados!
  • Apalancamiento: al menos 1:100, se recomienda 1:500
  •               - al menos 1:30 para niveles de riesgo bajo-medio, bajo y muy bajo
  • Tipo de cuenta: Cobertura
    • Marco temporal para operar   H1
    • Periodo de optimización: 2024-2025
    • EA no utiliza cuadrícula, martingala, etc.
    • Depósito mínimo:  $500
    ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.
    Presupuesto:

    • Cada operación está protegida con 250 pips SL
    • La estrategia de salida incorpora un stop dinámico utilizando un gráfico H1
    • Las órdenes se dividen en 6 órdenes más pequeñas y las perdedoras se pueden cerrar utilizando las ganancias obtenidas de las órdenes ganadoras.
    • Función Autolot incorporada
    • Muy fácil de instalar, no requiere cambios en la configuración. La configuración predeterminada es ideal para la mayoría de los brokers que usan GMT+2 con horario de verano. Si su broker tiene un horario diferente, deberá realizar pequeños ajustes en la configuración horaria.
    • Utilice un VPS para que el EA funcione 24 horas al día, 7 días a la semana (muy recomendable)
    • ¡Puedes encontrar los resultados del backtest en la sección de comentarios!

    Símbolo para colocar el Asesor Experto cualquiera de los símbolos estándar.


    El precio aumentará $150 por cada 10 compras. Precio final: $27999.

    Solo se negocian estos símbolos desde un gráfico, un símbolo a la vez; se permiten todos los prefijos y sufijos en los pares de divisas:

    • EURUSD
    • EURCHF
    • EURGBP
    • USDCAD
    • AUDCHF
    • AUDCAD
    • AUDUSD
    • USDCHF
    • GBPJPY
    • AUDJPY
    • GBPUSD
    • EURAUD
    • EURJPY
    • USDJPY
    • CHFJPY
    • XAUUSD
    • NZDUSD
    • NZDJPY
    • NZDCHF
    • NZDCAD
    • GBPNZD
    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • CADJPY
    • CADCHF
    • USDSGD
    • EURCAD
    • AUDNZD
    • GBPCHF
    • EURNZD


    Estrategia:

    La estrategia estocástica dual, que utiliza los marcos temporales H1 y H4, proporciona una confirmación de señales superior al filtrar las entradas falsas mediante el análisis multimarco. Este enfoque reduce significativamente el ruido del mercado, ya que el estocástico H4 confirma la dirección general de la tendencia, mientras que el H1 proporciona un momento de entrada preciso. El mecanismo de trailing stop bloquea automáticamente las ganancias a medida que la operación se mueve favorablemente, eliminando la necesidad de tomar decisiones manuales de toma de ganancias. Esta combinación funciona excepcionalmente bien en mercados con tendencia, permitiendo a los operadores capturar movimientos de precios prolongados y proteger las ganancias acumuladas. La estrategia minimiza la toma de decisiones emocional al proporcionar reglas de entrada y salida claras y sistemáticas basadas en indicadores técnicos objetivos. En general, este método ofrece una excelente relación riesgo-beneficio al maximizar el potencial de ganancias y mantener una estricta gestión del riesgo mediante ajustes dinámicos del stop-loss.


    Filtro:
    Salavat Yulamanov
    14150
    Salavat Yulamanov 2025.06.27 02:16 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Respuesta al comentario