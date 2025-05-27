MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY! 

 グリッド、マーチンゲールなどを使用しない EA。


エキスパートアドバイザーは、ダブルストキャスティクスH1/H4とトレーリングストップで動作します。エキスパートアドバイザーは、30の標準シンボルで同時に取引を行います。

  • アカウントの種類: スプレッドが非常に低い ECN、Raw、または Razor。
  • ブローカー：IC Markets、Pepperstone、Raw、Razorが最低スプレッドを提供
  • 重要:  最良の結果を得るには、低スプレッド アカウントを使用することが非常に重要です。
  • レバレッジ - 少なくとも1:100、1:500を推奨
  •               - 低中、低、非常に低リスクレベルでは少なくとも1:30
  • 口座タイプ: ヘッジ
    • H1 取引のタイムフレーム 
    • 最適化期間：2024年～2025年
    • グリッド、マーチンゲールなどを使用しない EA。
    • 最低入金額:  500ドル
    重要！購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために、私にプライベートメッセージを送信してください。
    仕様:

    • すべての取引は250ピップスSLで保護されています
    • 出口戦略にはH1チャートを使用したトレーリングストップが組み込まれています
    • 注文は 6 つの小さな注文に分割され、勝ち注文によって得られた利益を使用して負け注文を決済することができます。
    • オートロット機能搭載
    • インストールは非常に簡単で、設定の変更は不要です。デフォルト設定は、GMT+2（夏時間）のサーバー時間を採用しているほとんどのブローカーに最適です。ブローカーのサーバー時間が異なる場合は、時間設定を少し調整する必要があります。
    • EA を 24 時間 365 日稼働させるには VPS を使用する (強く推奨)
    • バックテストの結果はコメント欄でご覧いただけます!

    標準シンボルのいずれかを使用してエキスパート アドバイザーを配置するためのシンボル。


    10回購入するごとに価格が150ドルずつ上がります。最終価格は27999ドルです。

    1 つのチャートから一度に 1 つのシンボルのみを取引でき、通貨ペアのプレフィックスとサフィックスはすべて許可されます。

    • EURUSD
    • EURCHF
    • EURGBP
    • USDCAD
    • AUDCHF
    • AUDCAD
    • AUDUSD
    • USDCHF
    • GBPJPY
    • AUDJPY
    • GBPUSD
    • EURAUD
    • EURJPY
    • USDJPY
    • CHFJPY
    • XAUUSD
    • NZDUSD
    • NZDJPY
    • NZDCHF
    • NZDCAD
    • GBPNZD
    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • CADJPY
    • CADCHF
    • USDSGD
    • EURCAD
    • AUDNZD
    • GBPCHF
    • EURNZD


    戦略：

    H1とH4の時間枠を用いたデュアルストキャスティクス戦略は、マルチタイムフレーム分析によって誤ったエントリーを除外することで、優れたシグナル確認を提供します。H4ストキャスティクスが全体的なトレンドの方向性を確認し、H1が正確なエントリータイミングを提供するため、このアプローチは市場ノイズを大幅に低減します。トレーリングストップメカニズムは、取引が有利に動くと自動的に利益を確定するため、手動で利益確定を行う必要がなくなります。この組み合わせはトレンド市場で特に効果を発揮し、トレーダーは長期的な価格変動を捉えながら、蓄積された利益を守ることができます。この戦略は、客観的なテクニカル指標に基づく明確で体系的なエントリーおよびエグジットルールを提供することで、感情的な意思決定を最小限に抑えます。全体として、この手法は、動的なストップロス調整を通じて厳格なリスク管理を維持しながら利益の可能性を最大化することで、優れたリスク対リターン比を提供します。


