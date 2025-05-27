MarketTrader EA MT5
- エキスパート
- Bohdan Suvorov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 15
PROP FIRM READY!
グリッド、マーチンゲールなどを使用しない EA。
エキスパートアドバイザーは、ダブルストキャスティクスH1/H4とトレーリングストップで動作します。エキスパートアドバイザーは、30の標準シンボルで同時に取引を行います。
- アカウントの種類: スプレッドが非常に低い ECN、Raw、または Razor。
- ブローカー：IC Markets、Pepperstone、Raw、Razorが最低スプレッドを提供
- 重要: 最良の結果を得るには、低スプレッド アカウントを使用することが非常に重要です。
- レバレッジ - 少なくとも1:100、1:500を推奨
- - 低中、低、非常に低リスクレベルでは少なくとも1:30
- 口座タイプ: ヘッジ
- H1 取引のタイムフレーム
- 最適化期間：2024年～2025年
- グリッド、マーチンゲールなどを使用しない EA。
- 最低入金額: 500ドル
重要！購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために、私にプライベートメッセージを送信してください。仕様:
- すべての取引は250ピップスSLで保護されています
- 出口戦略にはH1チャートを使用したトレーリングストップが組み込まれています
- 注文は 6 つの小さな注文に分割され、勝ち注文によって得られた利益を使用して負け注文を決済することができます。
- オートロット機能搭載
- インストールは非常に簡単で、設定の変更は不要です。デフォルト設定は、GMT+2（夏時間）のサーバー時間を採用しているほとんどのブローカーに最適です。ブローカーのサーバー時間が異なる場合は、時間設定を少し調整する必要があります。
- EA を 24 時間 365 日稼働させるには VPS を使用する (強く推奨)
- バックテストの結果はコメント欄でご覧いただけます!
標準シンボルのいずれかを使用してエキスパート アドバイザーを配置するためのシンボル。
|
10回購入するごとに価格が150ドルずつ上がります。最終価格は27999ドルです。
1 つのチャートから一度に 1 つのシンボルのみを取引でき、通貨ペアのプレフィックスとサフィックスはすべて許可されます。
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
戦略：
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした