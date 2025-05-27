MarketTrader EA MT5
- Experts
- Bohdan Suvorov
- Versão: 1.0
- Ativações: 15
PROP FIRM READY!
EA não usa grade, martingale, etc.
O Expert Advisor opera com estocástico duplo H1/H4 e stop móvel. O Expert Advisor opera simultaneamente com 30 símbolos padrão.
- Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos.
- Corretores: IC Markets, Pepperstone com contas Raw e Razor para os menores spreads
- IMPORTANTE: É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados!
- Alavancagem - pelo menos 1:100, 1:500 recomendado
- - pelo menos 1:30 para níveis de risco Baixo-Médio, Baixo e Muito Baixo
- Tipo de conta: Hedge
- Período de negociação H1
- Período de otimização: 2024 - 2025
- EA não usa grade, martingale, etc.
- Depósito mínimo: $ 500
IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração.Especificações:
- Cada negociação é protegida com 250 pips SL
- A estratégia de saída incorpora um trailing stop usando um gráfico H1
- As ordens são divididas em 6 ordens menores e as perdedoras podem ser fechadas usando o lucro obtido pelas ordens vencedoras.
- Função Autolot incorporada
- Muito fácil de instalar, não requer nenhuma alteração nas configurações. As configurações padrão são perfeitas para a maioria das corretoras que usam GMT+2 com horário de verão. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, pequenos ajustes na configuração de horário precisarão ser feitos!
- Use um VPS para que o EA funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana (altamente recomendado)
- Você pode encontrar os resultados do backtest na seção de comentários!
Símbolo para posicionar o Expert Advisor em qualquer um dos símbolos padrão.
O preço aumentará em US$ 150 a cada 10 compras. Preço final: US$ 27.999.
Somente esses símbolos são negociados em um gráfico, um símbolo por vez. Quaisquer prefixos e sufixos em pares de moedas são permitidos:
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
Estratégia:
