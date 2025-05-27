MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY! 

 EA não usa grade, martingale, etc.


O Expert Advisor opera com estocástico duplo H1/H4 e stop móvel. O Expert Advisor opera simultaneamente com 30 símbolos padrão.

  • Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos.
  • Corretores: IC Markets, Pepperstone com contas Raw e Razor para os menores spreads
  • IMPORTANTE:   É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados!
  • Alavancagem - pelo menos 1:100, 1:500 recomendado
  •               - pelo menos 1:30 para níveis de risco Baixo-Médio, Baixo e Muito Baixo
  • Tipo de conta: Hedge
    • Período de negociação   H1
    • Período de otimização: 2024 - 2025
    • Depósito mínimo:  $ 500
    IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração.
    Especificações:

    • Cada negociação é protegida com 250 pips SL
    • A estratégia de saída incorpora um trailing stop usando um gráfico H1
    • As ordens são divididas em 6 ordens menores e as perdedoras podem ser fechadas usando o lucro obtido pelas ordens vencedoras.
    • Função Autolot incorporada
    • Muito fácil de instalar, não requer nenhuma alteração nas configurações. As configurações padrão são perfeitas para a maioria das corretoras que usam GMT+2 com horário de verão. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, pequenos ajustes na configuração de horário precisarão ser feitos!
    • Use um VPS para que o EA funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana (altamente recomendado)
    • Você pode encontrar os resultados do backtest na seção de comentários!

    Símbolo para posicionar o Expert Advisor em qualquer um dos símbolos padrão.


    O preço aumentará em US$ 150 a cada 10 compras. Preço final: US$ 27.999.

    Somente esses símbolos são negociados em um gráfico, um símbolo por vez. Quaisquer prefixos e sufixos em pares de moedas são permitidos:

    • EURUSD
    • EURCHF
    • EURGBP
    • USDCAD
    • AUDCHF
    • AUDCAD
    • AUDUSD
    • USDCHF
    • GBPJPY
    • AUDJPY
    • GBPUSD
    • EURAUD
    • EURJPY
    • USDJPY
    • CHFJPY
    • XAUUSD
    • NZDUSD
    • NZDJPY
    • NZDCHF
    • NZDCAD
    • GBPNZD
    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • CADJPY
    • CADCHF
    • USDSGD
    • EURCAD
    • AUDNZD
    • GBPCHF
    • EURNZD


    Estratégia:

    A estratégia estocástica dupla, utilizando os períodos H1 e H4, proporciona confirmação de sinal superior, filtrando entradas falsas por meio de análises multi-temporais. Essa abordagem reduz significativamente o ruído do mercado, pois o estocástico H4 confirma a direção geral da tendência, enquanto o H1 fornece o momento preciso da entrada. O mecanismo de trailing stop bloqueia automaticamente os lucros conforme a negociação se move favoravelmente, eliminando a necessidade de decisões manuais de obtenção de lucro. Essa combinação funciona excepcionalmente bem em mercados em tendência, permitindo que os traders capturem movimentos de preços prolongados, protegendo os ganhos acumulados. A estratégia minimiza a tomada de decisões emocionais, fornecendo regras claras e sistemáticas de entrada e saída baseadas em indicadores técnicos objetivos. No geral, esse método oferece uma excelente relação risco-recompensa, maximizando o potencial de lucro e mantendo uma gestão de risco rigorosa por meio de ajustes dinâmicos de stop-loss.


