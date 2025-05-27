MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY!



EA não usa grade, martingale, etc.

O Expert Advisor opera com estocástico duplo H1/H4 e stop móvel. O Expert Advisor opera simultaneamente com 30 símbolos padrão.

Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos.

Corretores: IC Markets, Pepperstone com contas Raw e Razor para os menores spreads

IMPORTANTE: É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados!

É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados! Alavancagem - pelo menos 1:100, 1:500 recomendado

- pelo menos 1:30 para níveis de risco Baixo-Médio, Baixo e Muito Baixo

Tipo de conta: Hedge

Período de negociação H1

Período de otimização: 2024 - 2025

Depósito mínimo: $ 500 IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração. Especificações:



Cada negociação é protegida com 250 pips SL

A estratégia de saída incorpora um trailing stop usando um gráfico H1

As ordens são divididas em 6 ordens menores e as perdedoras podem ser fechadas usando o lucro obtido pelas ordens vencedoras.

Função Autolot incorporada

Muito fácil de instalar, não requer nenhuma alteração nas configurações. As configurações padrão são perfeitas para a maioria das corretoras que usam GMT+2 com horário de verão. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, pequenos ajustes na configuração de horário precisarão ser feitos!

Use um VPS para que o EA funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana (altamente recomendado)

Você pode encontrar os resultados do backtest na seção de comentários! Símbolo para posicionar o Expert Advisor em qualquer um dos símbolos padrão.



O preço aumentará em US$ 150 a cada 10 compras. Preço final: US$ 27.999.





Somente esses símbolos são negociados em um gráfico, um símbolo por vez. Quaisquer prefixos e sufixos em pares de moedas são permitidos:

EURUSD

EURCHF

EURGBP

USDCAD

AUDCHF

AUDCAD

AUDUSD

USDCHF

GBPJPY

AUDJPY

GBPUSD

EURAUD

EURJPY

USDJPY

CHFJPY

XAUUSD

NZDUSD

NZDJPY

NZDCHF

NZDCAD

GBPNZD

GBPCAD

GBPAUD

CADJPY

CADCHF

USDSGD

EURCAD

AUDNZD

GBPCHF

EURNZD





Estratégia:



A estratégia estocástica dupla, utilizando os períodos H1 e H4, proporciona confirmação de sinal superior, filtrando entradas falsas por meio de análises multi-temporais. Essa abordagem reduz significativamente o ruído do mercado, pois o estocástico H4 confirma a direção geral da tendência, enquanto o H1 fornece o momento preciso da entrada. O mecanismo de trailing stop bloqueia automaticamente os lucros conforme a negociação se move favoravelmente, eliminando a necessidade de decisões manuais de obtenção de lucro. Essa combinação funciona excepcionalmente bem em mercados em tendência, permitindo que os traders capturem movimentos de preços prolongados, protegendo os ganhos acumulados. A estratégia minimiza a tomada de decisões emocionais, fornecendo regras claras e sistemáticas de entrada e saída baseadas em indicadores técnicos objetivos. No geral, esse método oferece uma excelente relação risco-recompensa, maximizando o potencial de lucro e mantendo uma gestão de risco rigorosa por meio de ajustes dinâmicos de stop-loss.