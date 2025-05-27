MarketTrader EA MT5
- Эксперты
- Bohdan Suvorov
- Версия: 1.0
- Активации: 15
PROP FIRM READY!
Советник не использует сетку, мартингейл и т. д.
Советник работает на двойном стохастике H1/H4 и трейлинг-стопе. Советник торгует одновременно на 30 стандартных символах.
- Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами.
- Брокеры: IC Markets, Pepperstone с Raw и Razor имеют самые низкие спреды
- ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!
- Кредитное плечо - не менее 1:100, рекомендуется 1:500
- - не менее 1:30 для уровней риска «низкий-средний», «низкий» и «очень низкий»
- Тип счета: Хедж
- Таймфрейм для торговли H1
- Период оптимизации: 2024 - 2025 гг.
- Минимальный депозит: 500$
ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.
Технические характеристики:
- Каждая сделка защищена SL в 250 пунктов.
- Стратегия выхода включает в себя трейлинг-стоп с использованием графика H1.
- Ордера разделяются на 6 более мелких ордеров, и убыточные могут быть закрыты с использованием прибыли, полученной от выигрышных ордеров.
- Встроенная функция автолота
- Очень легко установить, не нужно менять настройки, настройки по умолчанию идеально подходят для большинства брокеров, которые используют GMT+2 с серверным временем DST. Если у вашего брокера другое серверное время, необходимо внести небольшие изменения в настройки времени!
- Используйте VPS для круглосуточной работы EA (настоятельно рекомендуется)
- Результаты бэктестинга вы можете найти в разделе комментариев!
Символ для размещения советника любой из стандартных символов.
Цена будет увеличиваться на $150 с каждыми 10 покупками. Окончательная цена $27999
Только эти символы торгуются с одного графика, по одному символу за раз, любые префиксы и суффиксы в валютных парах разрешены:
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
Стратегия:
