MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY! 

Советник не использует сетку, мартингейл и т. д.


 Советник работает на двойном стохастике H1/H4 и трейлинг-стопе. Советник торгует одновременно на 30 стандартных символах.

  • Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами.
  • Брокеры: IC Markets, Pepperstone с Raw и Razor имеют самые низкие спреды
  • ВАЖНО:    Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!
  • Кредитное плечо - не менее 1:100, рекомендуется 1:500
  •               - не менее 1:30 для уровней риска «низкий-средний», «низкий» и «очень низкий»
  • Тип счета: Хедж
  • Таймфрейм для торговли  H1  
  • Период оптимизации: 2024 - 2025 гг.
  • Советник не использует сетку, мартингейл и т. д.
  • Минимальный депозит:  500$
ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.

Технические характеристики:

  • Каждая сделка защищена SL в 250 пунктов.
  • Стратегия выхода включает в себя трейлинг-стоп с использованием графика H1.
  • Ордера разделяются на 6 более мелких ордеров, и убыточные могут быть закрыты с использованием прибыли, полученной от выигрышных ордеров.
  • Встроенная функция автолота
  • Очень легко установить, не нужно менять настройки, настройки по умолчанию идеально подходят для большинства брокеров, которые используют GMT+2 с серверным временем DST. Если у вашего брокера другое серверное время, необходимо внести небольшие изменения в настройки времени!
  • Используйте VPS для круглосуточной работы EA (настоятельно рекомендуется)
  • Результаты бэктестинга вы можете найти в разделе комментариев!

Символ для размещения советника любой из стандартных символов.


Цена будет увеличиваться на $150 с каждыми 10 покупками. Окончательная цена $27999

Только эти символы торгуются с одного графика, по одному символу за раз, любые префиксы и суффиксы в валютных парах разрешены:

  • EURUSD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • USDCAD
  • AUDCHF
  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • USDCHF
  • GBPJPY
  • AUDJPY
  • GBPUSD
  • EURAUD
  • EURJPY
  • USDJPY
  • CHFJPY
  • XAUUSD
  • NZDUSD
  • NZDJPY
  • NZDCHF
  • NZDCAD
  • GBPNZD
  • GBPCAD
  • GBPAUD
  • CADJPY
  • CADCHF
  • USDSGD
  • EURCAD
  • AUDNZD
  • GBPCHF
  • EURNZD

Стратегия:

Стратегия двойного стохастика, использующая таймфреймы H1 и H4, обеспечивает превосходное подтверждение сигнала, отфильтровывая ложные входы с помощью многовременного анализа. Этот подход значительно снижает рыночный шум, поскольку стохастик H4 подтверждает общее направление тренда, а H1 обеспечивает точное время входа. Механизм трейлинг-стопа автоматически фиксирует прибыль, когда торговля движется благоприятно, устраняя необходимость в ручных решениях о фиксации прибыли. Эта комбинация работает исключительно хорошо на трендовых рынках, позволяя трейдерам захватывать расширенные ценовые движения, защищая накопленную прибыль. Стратегия минимизирует эмоциональное принятие решений, предоставляя четкие, систематические правила входа и выхода, основанные на объективных технических индикаторах. В целом, этот метод предлагает превосходное соотношение риска к прибыли за счет максимизации потенциальной прибыли при сохранении строгого управления рисками посредством динамических корректировок стоп-лосса.




