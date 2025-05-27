MarketTrader EA MT5

PROP FIRM READY! 

 EA 不使用網格、馬丁格爾等。


該專家顧問採用雙隨機 H1/H4 和追蹤停損進行工作。該專家顧問可同時對 30 個標準符號進行交易。

  • 帳戶類型：ECN、Raw 或 Razor，點差非常低。
  • 經紀商：IC Markets、Pepperstone 和 Raw 以及 Razor 的點差最低
  • 重要提示：  為了獲得最佳結果，使用低點差帳戶非常重要！
  • 槓桿－至少1：100，建議1：500
  •               - 低中、低和極低風險等級至少為 1:30
  • 帳戶類型：對沖
    • 交易  H1的時間範圍
    • 優化期間：2024 - 2025年
    • EA 不使用網格、馬丁格爾等。
    • 最低存款額： 500美元
    重要的！購買後請給我發送私人訊息以接收安裝手冊和設定說明。
    規格：

    • 每筆交易均受 250 點 SL 保護
    • 退出策略採用 H1 圖表的追蹤停損
    • 訂單被分成 6 個較小的訂單，虧損的訂單可以使用獲勝訂單所獲得的利潤來平倉。
    • 包含 Autolot 功能
    • 非常容易安裝，不需要對設定進行任何更改，預設設定對於使用 GMT+2 和 DST 伺服器時間的大多數經紀人來說是完美的。如果您的經紀商有不同的伺服器時間，則需要進行微小的時間設定調整！
    • 使用 VPS 讓 EA 全天候運作（強烈建議）
    • 您可以在評論部分找到回測結果！

    用於放置 EA 交易程序的任何標準符號。


    每購買 10 次，價格就會增加 150 美元。最終價格 27999 美元

    一張圖表中只能交易這些符號，每次只能交易一個符號，允許使用貨幣對中的任何前綴和後綴：

    • EURUSD
    • EURCHF
    • EURGBP
    • USDCAD
    • AUDCHF
    • AUDCAD
    • AUDUSD
    • USDCHF
    • GBPJPY
    • AUDJPY
    • GBPUSD
    • EURAUD
    • EURJPY
    • USDJPY
    • CHFJPY
    • XAUUSD
    • NZDUSD
    • NZDJPY
    • NZDCHF
    • NZDCAD
    • GBPNZD
    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • CADJPY
    • CADCHF
    • USDSGD
    • EURCAD
    • AUDNZD
    • GBPCHF
    • EURNZD

    戰略：

    使用 H1 和 H4 時間框架的雙隨機策略透過多時間框架分析過濾掉錯誤條目，從而提供卓越的訊號確認。這種方法顯著降低了市場噪音，因為 H4 隨機指標確認了整體趨勢方向，而 H1 提供了精確的進入時機。當交易進展順利時，追蹤停損機制會自動鎖定利潤，無需手動做出獲利了結決策。這種組合在趨勢市場中效果非常好，允許交易者捕捉延長的價格變動，同時保護累積的收益。此策略透過提供基於客觀技術指標的清晰、系統化的進入和退出規則，最大限度地減少了情緒化決策。總體而言，該方法透過最大化獲利潛力，同時透過動態停損調整來維持嚴格的風險管理，提供了極佳的風險回報率。


    推荐产品
    SmartScalp Pro MT5
    Serhii Shtepa
    专家
    Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
    Mango Scalper
    Mahmoud M A Alkhatib
    专家
    Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    专家
    Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    专家
    Exp-TickSniper - 具有自动为每个货币对自动选择参数的高速蜱黄牛。 您是否梦想有一位顾问会自动计算交易参数？自动优化和调整？ MetaTrader 4 系统的完整版：       TickSniper   黄牛 为MetaTrader 4 TickSniper - 完整说明     + 演示 + PDF EA 是根据近 10 年的 EA 编程经验开发的。 EA 策略适用于任何符号。 时间范围无关紧要。 机器人基于当前报价、分时到达速度、点差大小和其他合约规范参数。 系统自动定义有利的止损和获利水平，以及平均持仓距离、追踪止损距离等。 EA 应用针对趋势的额外开仓系统（“平均”）。 它的设置已经过优化，可以在我们的真实账户上进行测试。 Expert Advisor 可以处理任何货币对。 交易系统的所有参数都是自动计算的，并取决于货币对的当前点差。 推荐交易账户： 建议存款 LOW   RISK 1,000 美元，最低手数为 0.01 3 个货币对（例如，EURUSD USDCHF USDJPY）； 建议存款 300 美元的中等 风险，1 个货币对（例如 EURUSD）的
    Hamster Grid MT5
    Volodymyr Hrybachov
    专家
    專業網格顧問負責 RSI（相對強弱指數）指標。具有通過重疊無利可圖的訂單來減少賬戶回撤的功能。該圖表顯示有關利潤的信息。 MT4 版本 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 選項： RSI_PERIOD - 計算相對強弱指數的周期； UP_LEVEL - 上限； DN_LEVEL - 下限； RSI_TIMEFRAME - 計算的時間範圍； START_LOT - 初始手數； LOT_MULTIPLIER - 訂單網格中的手數乘數； MAX_LOT - 最大手數； STEP_ORDERS - 訂單網格步驟； STEP_MULTIPLIER - 階步倍增因子，如果 = -1 則不使用； MAX_STEP - 最大階網格步長； OVERLAP_ORDERS - 從哪個訂單啟用訂單重疊功能； OVERLAP_PIPS - 關閉無利可圖訂單的最小利潤點數； STOPLOSS, TAKEPROFIT - 止損和止盈點數，如果 = -1 未使用； BREAKEVEN_STOP, BREAKEVEN_STEP - 盈虧平衡水平和步長，如
    Turnaround Technique
    Razvan-andrei Tomegea
    5 (1)
    专家
    Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
    New Rate MT5
    POPEY GROUP S.A.C.S.
    专家
    新汇率EA——精准突破自动化交易系统 新汇率EA是一款全自动专家顾问，旨在以严谨精准的方式捕捉每日突破交易机会。 该系统每日仅执行一次交易，锁定预设日内波动区间，并在精准突破点位执行操作。杜绝重复进场、过度交易及情绪化操作。 基于成熟的开盘区间突破（ORB）理论构建，新汇率EA融合了精准执行、严格风险控制与灵活配置选项，适用于任何MT5交易品种，尤其在XAUUSD等高波动性资产上表现卓越。 核心特性 每日单次交易——专注纪律 New Rate EA精准识别当日突破位并执行单次交易。这种“一锤定音”逻辑有效过滤噪音、保全本金，使日间表现保持稳定。 智能区间识别 EA自动根据选定时段的前 N 根K线定义初始市场区间，并在突破点（高点/低点）精准挂单。 交易触发后，反向挂单立即取消，确保完全掌控且杜绝重复入场。 内置资金保护机制 每笔交易均预设止损与止盈，此非安全网而是系统逻辑核心，确保风险可控与结果可复现。 多市场兼容性 虽针对XAUUSD日内周期优化，New Rate亦适用于外汇主流货币对、指数、贵金属及加密货币对。其逻辑透明且经纪商无关。 使用建议 理想周期：M5至M30适用于日内OR
    Grid Balance
    Tan Au Phuong
    3.67 (3)
    专家
    自动化网格交易策略 Grid Balance EA 是一款基于 MQL5 的强大且高度可定制的网格交易工具。它可自动开立买卖单，为每笔交易设定独立的止盈位，并在达到整体利润目标时一次性平仓，从而简化并优化整个自动化交易流程。它是需要高效与纪律的网格交易的可靠助手。 现在仅需93购买我们的EA，价格即将上涨到150 不要错过 — 立即购买，享受这个惊人的优惠！ .set files and FAQ https://www.mql5.com/en/blogs/post/758935 易于访问与实施 Grid Balance EA 可在 MQL5 市场上轻松下载。凭借直观的设计和自动化功能，该工具为网格交易策略的实施提供了流畅的解决方案。立即尝试 Grid Balance EA，体验其便捷性和可靠性！ 设置参数的指南和说明 click here Grid Balance EA 的独特功能 Profit taking loop： 当达到总利润目标时，自动关闭所有交易，并立即开始新的交易循环，实现不间断操作。 Auto distance： 根据市场条件动态调整网格间距，减少手动干预的需求。
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    专家
    用于 MetaTrader 5 的 Ilan 由于使用虚拟交易，同时并发双向交易 (买与卖) 成为可能。 这样，允许用户在 MetaTrader 5 的单向持仓规则下，采用流行策略。  EA 设置 该 EA 的设置很简单。不过，策略的所有重要设置均可调整。可用工具: 单一  MagicNumber  用于识别交易; 交易方向选项 ( Trade direction ): 仅买入, 仅卖出或者并发双向; 开仓步长 ( Step ) 和盈利距离 ( TakeProfit ) 可自动适应 4 或 5-位的报价; 起始手数 ( Start lot ) 和增量系数 ( Lot coefficient ) 用来指定本金使用大小; 最后, 交易数量限制 ( Max trades in one direction ) 和最终一系列交易的止损 ( Max loss of last trade ) 用于风险管理。 您可以根据需要在单一账户里使用多个  Ilan  EA (即便是单一金融品种)。它们之中的每一个都仅处理自己的虚拟交易，不会与其它实例交互。手工交易加上 EA - 这不会影响交易策略。即使有
    Supertrend G5 Prime
    Van Minh Nguyen
    专家
    Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
    Grid ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    专家
    Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
    GoldRobotics
    Patiwat Phinitsuwan
    专家
    GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
    MACD Trader MT5
    Konstantin Nikitin
    专家
    This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
    Edge EA Pro MT5
    Aleksandr Zheltikov
    4.67 (3)
    专家
    Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
    Engage Synthetic Scalper Neural Network
    Toha Arekaatera Akutina Gage
    专家
    !! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
    Fusion 1
    Kyaw Zan Tun
    专家
    This Signal Running With Fusion 1 EA Fusion 2 EA is an Expert Advisor based on the fractal Lines Breakouts. Although recommended pair and set files are provided, it is built with many easy-to-understand money management settings, allowing you to adjust according to market conditions as well as customize for other currency pairs as desired. Live Signal Key Features  - 100% Automated Trading System - Works on Any Broker (ECN Recommended) - Money Management & Risk Control Settings - User-Fri
    Simo Professional
    Maryna Shulzhenko
    专家
    Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
    Universal MT5 MACD
    Volodymyr Hrybachov
    专家
    MACD指標上的交易機器人 這是交易機器人的簡化版，它只使用一種進場策略（高級版有超過 10 種策略） 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易易受非反彈價格變動的影響已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有一個信號過濾器和交易開倉。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、止盈、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心經紀人
    Dream Trend EA
    Sahib Ul Ahsan
    专家
    Introducing the Ultimate Gold Trend EA – Built for Precision, Powered by Smart Money Concepts!   Do you want to dominate the gold market like a true professional? Meet Gold Trend EA , your all-in-one algorithmic trading powerhouse designed specifically to analyze, adapt, and conquer in volatile gold environments. Whether you're a seasoned trader or just starting out, this EA delivers cutting-edge precision by blending classic technical indicators with the Smart Money Concept (SMC) approach used
    Envelopes RSI Scalper EA
    Abraham Theuri Wangui
    专家
    Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
    AI Hybrid Trader
    Catur Cipto Nugroho
    专家
    AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
    Raja Trading Pro
    Ikhwan Naufal Fiqri
    专家
    Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    专家
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Poltergeist EA
    Michael Prescott Burney
    5 (1)
    专家
    Poltergeist FX is an expert advisor (EA) designed for GBPUSD on the H1 chart, integrating both dynamic and fixed lot sizing alongside advanced risk management tools. It employs ATR-based stop-loss, break-even protection, trailing stops, and profit-locking mechanisms to optimize trade execution while managing risk effectively. The EA supports up to 100 open positions and includes account safeguards such as maximum spread filters, equity protection, and daily loss limits. It operates most efficie
    Regulus exclusive advisor
    Oleg Konovalov
    专家
    賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
    Missy Fab MT5
    Natalyia Nikitina
    专家
    Missy Fab MT5 — 自动化交易系统 Missy Fab MT5 是一款基于市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问（EA）。它完全自动运行，几乎不需要交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取安装和设置说明！ 为什么选择 Missy Fab MT5？ 市场分析算法： 内置模型支持全天候自动交易。 灵活性： 可适应市场波动和条件变化。 现代订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。 快速启动： 所有参数已预先优化。 工作原理 Missy Fab MT5 使用内置算法分析市场，并根据设定条件开仓。资金管理机制帮助控制交易风险。 开始所需条件 货币对： AUDCAD 推荐运行： AUDCAD 其他货币对： 自动激活 账户类型： Raw Spread 杠杆： 1:500 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15 VPS： 推荐用于稳定运行 推荐经纪商： IC Markets Global 免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    专家
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    R1 Deep Seek EA
    Canberk Dogan Denizli
    专家
    R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
    Phoenix Plus
    Dang Cong Duong
    专家
    At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
    Gold Extreme Furious
    Aercio Dos Santos Da Silva
    专家
    Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
    该产品的买家也购买
    BenefitEA Mt5
    Vsevolod Merzlov
    专家
    Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
    Tendency Expert Trader
    Jing Yi He
    专家
    Sevolter
    Yuriy Bykov
    专家
    一个多货币专家顾问，它结合了许多同时工作的简单策略。在波动性增加的市场时刻，每种策略都基于简单的交易算法。在过去五年中，每项策略都得到了优化。 EA 使用“人群的正确性”的统计原则：它平均来自不同策略的信号，并在首选方向上开仓。 这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大提高对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 选项 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此，自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。该参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能发生的实际回撤可能与声明的回撤略有不同，无论是向上还是向下 交易定期存款     -- 设置用于交易的固定金额的资金。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易定期存款 = 0
    GOLD longterm
    G Sridhar
    专家
    XAUUSD gold trading with long-term by Default settings, Never loss strategy, Slow and Steady Profits in long-term, 0.01Lot is recommended, Do back test before buying the product with appropriate settings in Inputs, 1)Individual stoploss should keep (0) in Inputs. 2)Add in trades should keep (1000) in inputs. 3)Daily max (1000) in inputs, 4)Max position (250) in inputs, Trading is only should be the second source of income, Recommended to trade only on XAUUSD with default settings, For others lik
    MT Monster
    MASSINISSA AINOUZ
    专家
    This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
    TfG
    Faith Wairimu Kariuki
    专家
    TfG Expert Advisor – User Guide/ description TfG is a precision-focused Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader, optimized primarily for trading gold. Designed with simplicity in mind, TfG requires minimal user input and is ideal for both beginners and experienced traders seeking an automated execution tool. Getting Started To use TfG, follow these steps: Attach the EA to a Gold (XAUUSD) chart. Choose the M1 (1-minute) timeframe for optimal functionality. Ensure that Algo Trading is enabled
    TrendCockpit EA
    Michael Kolawole Shodimu
    专家
    TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
    ONR Correlation Master
    Onur Erkan Yildiz
    专家
    ONR CORRELATION MASTER PRO | 统计套利引擎 像对冲基金一样交易，停止赌博。 ONR Correlation Master Pro 是一款基于 统计套利 (Pairs Trading) 原理的专业 EA。它不预测市场方向，而是利用资产之间的 相关性 (Correlation) 来获取稳定的现金流。 策略原理: 市场中性 (Market Neutral) 相关性监控: 实时监控两个高度相关的品种 (如 EURUSD 和 GBPUSD)。 价格缺口 (Gap): 当价格因波动而背离时，EA 识别机会。 对冲入场: EA 同时 买入 弱势品种并 卖出 强势品种。 获利平仓: 当价格回归均值 (Mean Reversion) 时，锁定净利润。 ️ 核心功能 ️ 100% 自动对冲: 无论市场暴涨还是暴跌，您的账户都受到保护。 狙击手逻辑: 无马丁格尔 (No Martingale)。无网格 (No Grid)。 拒绝过度交易。 专业面板 (V1.4): 暗黑模式界面，实时显示 RSI 缺口和每日利润。 推荐设置 (周期 M15
    Timty Gold Sniper
    Timothy Ogunlade
    专家
    Timty Gold Sniper 1. Precision Trading on Gold (XAUUSDm) Designed for micro or mini gold trading, adaptable to most broker symbols. Operates on the 15-minute chart (M15), ensuring frequent trade opportunities while staying responsive to market changes. 2. Smart Signal Generation Uses a weighted scoring system combining multiple technical indicators for reliable signals: EMA Trend (50 vs 200): Detects strong trends (golden/death crosses). RSI (14) : Identifies overbought/oversold conditions for
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (378)
    专家
    各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.72 (36)
    专家
    AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    专家
    真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    专家
    直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    专家
    XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    专家
    Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    专家
    使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    专家
    交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    专家
    重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    专家
    Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    专家
    特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    专家
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    专家
    长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (4)
    专家
    X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    专家
    新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    专家
    Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    专家
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    专家
    道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    专家
    BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    专家
    PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
    作者的更多信息
    Market Trader StBol MT5
    Bohdan Suvorov
    专家
    PROP FIRM READY!  The Expert Advisor works on double stochastic, bollinger bands and trawl. The Expert Advisor trades simultaneously on 21 standard symbols. The Expert Advisor is for five-digit accounts. Leverage   1:500 Timeframe for trading   H1 Period : 2022.05-2024 Symbol for placing the Expert Advisor any of the standard symbols. Lot for every   0.01   lot needs   $500   deposit. The first three knees are skipped. Total knees for each symbol no more than five. Limit on the total number o
    Market Trader AI Pro
    Bohdan Suvorov
    专家
    PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
    筛选:
    Salavat Yulamanov
    14147
    Salavat Yulamanov 2025.06.27 02:16 
     

    用户没有留下任何评级信息

    回复评论