MarketTrader EA MT5
- 专家
- Bohdan Suvorov
- 版本: 1.0
- 激活: 15
PROP FIRM READY!
EA 不使用網格、馬丁格爾等。
該專家顧問採用雙隨機 H1/H4 和追蹤停損進行工作。該專家顧問可同時對 30 個標準符號進行交易。
- 帳戶類型：ECN、Raw 或 Razor，點差非常低。
- 經紀商：IC Markets、Pepperstone 和 Raw 以及 Razor 的點差最低
- 重要提示： 為了獲得最佳結果，使用低點差帳戶非常重要！
- 槓桿－至少1：100，建議1：500
- - 低中、低和極低風險等級至少為 1:30
- 帳戶類型：對沖
- 交易 H1的時間範圍
- 優化期間：2024 - 2025年
- 最低存款額： 500美元
重要的！購買後請給我發送私人訊息以接收安裝手冊和設定說明。規格：
- 每筆交易均受 250 點 SL 保護
- 退出策略採用 H1 圖表的追蹤停損
- 訂單被分成 6 個較小的訂單，虧損的訂單可以使用獲勝訂單所獲得的利潤來平倉。
- 包含 Autolot 功能
- 非常容易安裝，不需要對設定進行任何更改，預設設定對於使用 GMT+2 和 DST 伺服器時間的大多數經紀人來說是完美的。如果您的經紀商有不同的伺服器時間，則需要進行微小的時間設定調整！
- 使用 VPS 讓 EA 全天候運作（強烈建議）
- 您可以在評論部分找到回測結果！
用於放置 EA 交易程序的任何標準符號。
|
每購買 10 次，價格就會增加 150 美元。最終價格 27999 美元
一張圖表中只能交易這些符號，每次只能交易一個符號，允許使用貨幣對中的任何前綴和後綴：
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
戰略：
