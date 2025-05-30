SmartChoise MT4 EA – Neural Network 기반 XAU/USD (Gold) M15 거래 시스템

사용자 매뉴얼: 내 프로필 페이지의 링크에서 확인 가능

현재는 MT5 버전과 동일하며, 일부 옵션은 MT4에서 제거되었지만 모든 현재 설정은 해당 매뉴얼에 설명되어 있음

전용 MT4 매뉴얼은 추후 제공 예정

SmartChoise MT4는 시장 상황 변화에 적응하는 신경망 엔진으로 구동되며, 장기적이고 안정적인 성장에 중점을 둠.

지능적인 진입, 통제된 노출, 안정적인 DD(드로우다운) 회복을 목표로 하며, 마틴게일 전략은 사용하지 않음.

이 EA는 일관성, 투명성, 위험 관리의 유연성을 중요시하는 사용자를 위한 것임.

핵심 기술

신경망 기반 결정: 실시간 데이터를 지속적으로 분석해 거래 행동 조정

마틴게일 없음: 리스크를 복리로 늘리지 않음

동적 로트 크기: 자본, 변동성, 추세 강도 및 시장 상황에 따라 자동 조절

주요 기능

다양한 위험 수준: Low, Medium, High, Extreme

거래 스타일: Conservative(보수적, 적은 거래), Aggressive(공격적, 많은 거래)

추세 전략 전용: 신뢰성과 안정성 강화

고급 회복 시스템: DD(드로우다운) 상황에 따라 자동 복구

가상 TP/SL/트레일링 스탑 (브로커에 노출되지 않음)

지지/저항 & 캔들 패턴 감지 (선택 사항)

뉴스 필터: 주요 이벤트 전후 거래 일시 중지

내장 패널 버튼: 수동 진입 및 회복 기능 제공

중요 참고 사항

소액 계좌는 DD 회복 기반 전략에 적합하지 않을 수 있음

소액 계좌는 Hard Stop %와 SL 사용 권장 (안전성 강화)

회복 시스템 비활성화 또는 고정 로트 사용 시 EA는 기본 TP/SL 봇으로 작동

TP 또는 트레일링 스탑 설정 시 EA의 내부 수익 로직이 비활성화되며, 설정된 TP/트레일링 레벨에 도달해야 거래 종료

신경망의 적응성으로 인해 백테스트 결과는 실제 결과와 다를 수 있음 → 항상 실계좌 전 사용 전 데모 계좌 테스트 권장

추천 사용 방법

소액 계좌 Low 또는 Medium Risk 권장 자본 보존 및 안정적 성장에 집중

대규모 계좌 / 숙련 사용자 High 또는 Extreme Risk 탐색 가능 높은 수익률 전략 및 더 넓은 DD 허용범위에 적합



기본 설정

Risk Level: Low (1), Medium (2), High (3), Extreme (4)

Trading Style: Conservative (C) (보수적, 적은 거래/낮은 위험) 또는 Aggressive (A) (공격적, 많은 거래/높은 위험)

Hard Stop %: 일일 손실 제한 (예: 20 = 최대 20% 자본 DD)

Max Spread: 변동성 구간 진입 통제

가상 트레일링 스탑/SL: SL은 EA 내부에서만 관리되며, 외부 간섭 방지 및 보호 강화

뉴스 필터

고/중/저 중요 뉴스 전후 진입 일시 중지

뉴스 이벤트 전후 대기 시간(버퍼) 설정 가능

주의: 뉴스 필터링을 위해 WebRequest 허용 필요

거래 코멘트

각 거래에는 사용된 전략을 식별하는 코멘트 추가: NN = Neural Network TR = Trend R = Recovery M = 패널 버튼 사용 수동 진입 MR = 패널 버튼 사용 수동 복구

예시: SmartChoise_4A_NN → Extreme Risk (4) - 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Extreme Aggressive (A) - C = Conservative, A = Aggressive Neural Network (NN) 전략 사용



실거래 전 확인사항

반드시 데모 계좌에서 EA를 충분히 테스트하여 설정/브로커별 동작 이해 및 위험 기대치에 맞게 조율

리스크 분산을 위해 서로 다른 Magic Number로 여러 차트 운영 가능

사용자들이 지나치게 높은 위험 설정을 사용하지 않도록 로트 크기 증가 옵션 대부분 제거

위험도가 높은 전략은 제거, 더 안정적이고 성과가 검증된 강화된 추세 전략만 유지

대부분의 설정은 MT5 버전과 유사 → 실계좌 사용 전 매뉴얼 반드시 숙독

주의: TP 또는 트레일링 스탑 설정 시 EA의 내부 수익 로직은 비활성화 → 설정된 TP/트레일링 레벨 도달 시에만 거래 종료



