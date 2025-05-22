Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots 는 가격이 볼린저 밴드의 상단 또는 하단을 돌파할 때 자동으로 음성 알림을 제공하는 지표입니다. 상승 돌파와 하락 돌파에 대해 서로 다른 소리가 출력되어, 잠재적인 과매수 또는 과매도 상태를 보다 명확하게 인식할 수 있습니다.

이 지표는 차트에 어떠한 시각적 요소도 표시하지 않는 무표시(No Plot) 방식으로 설계되었습니다. 따라서 차트를 깔끔하게 유지하고 가격 움직임 자체에 집중하고자 하는 트레이더에게 적합합니다. 지속적으로 차트를 바라보지 않아도 중요한 돌파 상황을 소리로 인지할 수 있습니다.

사용자는 볼린저 밴드의 기간, 표준편차 설정, 알림 간 최소 시간 간격 등을 자유롭게 조정할 수 있어 다양한 시장 환경과 거래 스타일에 맞게 활용할 수 있습니다. 순수 사운드 기반 접근 방식은 다중 차트 감시나 백그라운드 모니터링에도 효과적입니다.

AI의 도움으로 번역되었습니다.