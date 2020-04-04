Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots

Trend Line PRO göstergesi bağımsız bir işlem stratejisidir. Trend değişimini, işleme giriş noktasını gösterir ve ayrıca üç seviyede Kar Al ve Zarar Durdur korumasını otomatik olarak hesaplar. Trend Line PRO , tüm Meta Trader sembolleri için mükemmeldir: para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri ve endeksler. Gösterge, gerçek hesaplarda işlem yaparken kullanılır ve bu da stratejinin güvenilirliğini doğrular. Trend Line PRO ve gerçek Sinyal kullanan robotlar burada bu