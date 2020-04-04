Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
- Göstergeler
- Robinson Alves Lemos
- Sürüm: 1.0
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots, fiyat Bollinger Bantlarının üst veya alt bandını aştığında sesli uyarılar üretir. Yukarı ve aşağı yönlü kırılımlar için farklı sesler kullanılarak potansiyel aşırı alım veya aşırı satım durumlarının tespiti kolaylaştırılır.
Grafik çizimi olmayan bu sürüm, grafikte herhangi bir görsel öğe oluşturmaz. Ayarlanabilir parametreler arasında bant periyodu, sapma ve uyarı aralıkları bulunur. Yalnızca sesli yaklaşım, grafiklerini temiz tutmak isteyen traderlar için idealdir.
Yapay zekâ yardımıyla çevrilmiştir.