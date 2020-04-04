Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots

Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots, fiyat Bollinger Bantlarının üst veya alt bandını aştığında sesli uyarılar üretir. Yukarı ve aşağı yönlü kırılımlar için farklı sesler kullanılarak potansiyel aşırı alım veya aşırı satım durumlarının tespiti kolaylaştırılır.

Grafik çizimi olmayan bu sürüm, grafikte herhangi bir görsel öğe oluşturmaz. Ayarlanabilir parametreler arasında bant periyodu, sapma ve uyarı aralıkları bulunur. Yalnızca sesli yaklaşım, grafiklerini temiz tutmak isteyen traderlar için idealdir.

Yapay zekâ yardımıyla çevrilmiştir.


Önerilen ürünler
Volumized Order Blocks
Rizwan Akram
5 (1)
Göstergeler
VOLUMIZED ORDER BLOCKS [Riz] - MT5 Indicator             Smart Money Order Block Detection with Volume Analysis Volumized Order Blocks is an advanced Smart Money Concepts (SMC) indicator that automatically detects institutional order blocks with integrated volume analysis. It identifies high-probability supply and demand zones where banks and institutions
FREE
Bar Number
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Göstergeler
Mum sayacı Bu gösterge mumları sayar ve sayılarını daha uzun bir süreye göre gösterir daha büyük zaman çerçevesi Günlük zaman aralığını " Bigger Timeframe " olarak seçebilir ve en küçük zaman aralığına sahip olan grafikte çalıştırabilirsiniz. sayacın çubukları günlük çizelgeye göre sayacağını. Parametre olarak " H1 " zaman dilimini geçerseniz, gösterge H1 grafiğindeki çubukları nasıl sayacağını bilecektir, yalnızca daha küçük zaman dilimlerine sahip grafiklerde çalıştırması gerekir. Ana parametr
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Standardize
Manuel Gonzales
5 (1)
Göstergeler
The "Standardize" indicator   is a technical analysis tool designed to   standardize and smooth price or volume data to highlight significant patterns and reduce market noise, making it easier to interpret and analyze. Description & Functionality: Standardization : The indicator standardizes price or volume values by subtracting the mean and dividing by the standard deviation. This converts the data into a distribution with zero mean and standard deviation of one, allowing different data sets t
FREE
Bidu Position Count
Victor Borring Vieira
Göstergeler
Indicador que cria um painel para acompanhamento to total de posições abertas no ativo do gráfivo. São apresentados os dados: Ativo do gráfico Total de posições de venda em aberto Quantidade do volume de posições de venda em aberto Total de posições de compra em aberto Quantidade do volume de posições de compra em aberto. Painel simples mas eficiente para o equilíbrio das ordens
FREE
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
Göstergeler
Hareketli ortalamalarla ticaret yapıyorsanız, bu gösterge en iyi yardımcınız olacaktır. İşte yapabildiği şey: iki hareketli ortalama kesiştiğinde sinyalleri gösterir (örneğin, hızlı bir hareketli ortalama aşağıdan yukarıya doğru yavaş olanı kırar - büyüme mümkündür).areketli ortalamalarla ticaret yapıyorsanız, bu gösterge en iyi yardımcınız olacaktır. İşte yapabildiği şey: iki hareketli ortalama kesiştiğinde sinyalleri gösterir (örneareketli ortalamalarla ticaret yapıyorsanız, bu gösterge en iyi
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Göstergeler
Pivot Point Fibo RSJ, Fibonacci oranlarını kullanarak günün destek ve direnç çizgilerini izleyen bir göstergedir. Bu muhteşem gösterge, Fibonacci oranlarını kullanarak Pivot Point üzerinden 7 seviyeye kadar destek ve direnç oluşturur. Fiyatların, bir operasyonun olası giriş/çıkış noktalarını algılamanın mümkün olduğu bu destek ve direncin her bir düzeyine uyması harika. Özellikleri 7 seviyeye kadar destek ve 7 seviye direnç Seviyelerin renklerini ayrı ayrı ayarlayın Girişler Pivot Tipi Pivo
FREE
Simple Dispertion Zones
Bruno Kamino Yamamoto
Göstergeler
Simple Dispersion Zones is a powerful yet easy-to-use indicator that identifies key trading zones by analyzing price dispersion over the last N candles. It automatically detects areas of price consolidation and highlights them on the chart using a transparent red triangle, providing a clear visual representation of recent market structure. This tool is perfect for: Drawing trend channels Identifying sideways market zones Supporting breakout and mean-reversion strategies With its clean and non-in
TrendOscilator Indicator and EA
Irina Cherkashina
Göstergeler
The TrendOscillator Indicator is an upgraded version of the traditional Stochastic Oscillator.   It comprises two lines: %K and %D.   The %K line represents the current market position.   In contrast, the %D line is a moving average of the %K line used to generate signals and identify potential entry or exit points. The good thing is the indicator works on all timeframes like the traditional Stochastic.   However, to avoid any false signals, applying the indicator on longer timeframes is better
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Göstergeler
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Atr Size Alert
Flavia Freitas Claro Dos Santos Claro
5 (2)
Göstergeler
Indicador baseado no ATR (Avarage True Range) que exibe o tamanho em pips ou pontos do ativo. O indicador ATR SIZE ALERT dispara um alerta caso o preço atinja o numero de pips pre definido pelo usuário: Input: Periodo (periodo do indicador ATR) Pips (tamanho do movimento esperado) Alert (alerta sonoro) Além do alerta sonoro, o indicador também possui alerta visual.
FREE
Hyper DM
Rodrigo Matheus da Silva
5 (1)
Göstergeler
Hyper DM, Moving Distance from Moving Averages is an indicator that allows you to define the distance in points of the upper and lower bands in relation to the moving average in the middle. Its operation is simple, it has configuration parameters of the moving average of the middle and based on it and the defined distance parameters of the upper and lower bands, it is plotted in the graph.
FREE
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Göstergeler
The  Kijun-Sen Envelope  is a powerful trend-following indicator based on the  Kijun-Sen  line from the Ichimoku Kinko Hyo system. This tool creates dynamic upper and lower bands around the Kijun-Sen, forming an envelope that helps traders identify market trends, potential reversals, and overbought/oversold conditions. Key Features: • Trend Confirmation – Helps determine whether the market is in a strong uptrend, downtrend, or ranging phase. • Support & Resistance Zones – The envelope acts as
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Göstergeler
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Uzman Danışmanlar
The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by ADX indicator. The trade signals: Buy: closing price of the last completed bar is higher than moving average, the moving average increases at the current and last completed bars. Sell: closing price of the last completed bar is lower than moving average, the moving average decreases at the current and last completed bars. To filter the false signal, it checks the trend power (ADX>ADXmin) and trend direction usin
FREE
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Göstergeler
The indicator is an analytical tool incorporating 37 different variations of moving averages developed by authors such as Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull, and others. It provides the capability for historical virtual testing. The indicator can be used on various instruments, including gold, cryptocurrencies, stock indices, currency pairs, and other assets. An integrated visual backtester allows users to simulate virtual trading positions, track results, and visually assess
FREE
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
Göstergeler
Enjoy the Free Candle Color indicator.  Kijun Sen is an element of Ichimoku Kinko Hyo Indicator, it's far too complicated for many traders hence they tend to be confused.  We have simplified it so the Kijun Sen will change colors as it activates without the Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo and Down Kumo.  Customize to your period parameter and colors of your choice.  Great for beginners and seasoned traders.  Set your period and enjoy GOOD LUCK and ALL THE BEST IN YOUR TRADING JOURNEY !!!!!
FREE
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Göstergeler
The ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the ideal tool for traders who want to accurately identify tops and bottoms based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT). Main Benefits: Automatic identification of strategic tops and bottoms. Based on concepts used by institutional traders. Ideal for analyzing liquidity, market structure and manipulation. Simple to use: just add it to the chart and track the critical points. ️ Free Version: This ve
FREE
Trend Rider OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
This is an indicator to assist a trader on trend detection of any market. This indicator is made up of a blend of moving averages for trend detection. I know no indicator is 100% accurate , but this might help you. I'm giving it for free and also , there are important settings on the last screenshot. This indicator should be on a separate window after you set it up on the chart.
FREE
Ema Cross Alert V1
Paul Conrad Carlson
Göstergeler
Alert Indicator for exponential moving average cross blue arrow for buy alert , fast ema 14 crosses above 50 pink arrow for sell alert , fast ema 14 crosses below 50 Default 14 ema fast & 50 ema slow add these indicators to chart Full Alerts , push, email, phone  inputs for moving average lengths and alarm on off settings Please contact for help of an indicator alert suggestion 
FREE
Option as Tax
Roberto Spadim
Göstergeler
This indicator represent option and basis values as a tax, using this formula: Tax = ( ( strike / ( basis - option ) ) - 1 ) * 100 It's not time based (don't use time to expire information)  You can set a fixed strike value, and a fixed basis symbol if needed. Some exchanges/brokers don't provide this information at marketdata and that's the only method to use this information when not provided.
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Göstergeler
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Göstergeler
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
ROMAN5 Fractals TS Indicator
Anton Nel
3 (1)
Göstergeler
This indicator is based on the Fractals indicator. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. Line = Trailing Stop. You can use one of my Trailing Stop products that automatically move the Stop Loss and includ
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Göstergeler
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Göstergeler
Daily Support and Resistance Levels 는 클래식 피벗 포인트 방식으로 일중 거래 핵심 가격 레벨을 자동 계산/표시하는 전문 지표입니다. 주요 기능: 피벗 포인트(PP) 자동 계산 3개의 저항 레벨(R1, R2, R3) 3개의 지지 레벨(S1, S2, S3) 전일 고가/저가 표시 실시간 정보 패널 상승/하락 바이어스 표시 최근 레벨까지 거리 표시 색상/표시 완전 사용자 설정 매일 자동 업데이트 모든 타임프레임 지원 계산 방식: 전일 고가/저가/종가 기반 클래식 피벗 포인트. 트레이딩 활용: 지지/저항 반등 매매 돌파 전략 레인지 거래 방향성 판단 목표가 설정 사용 방법: 차트에 인디케이터 적용 레벨 자동 생성 가격 > PP = 상승 바이어스 가격 < PP = 하락 바이어스 S1-S3 = 지지 구간 R1-R3 = 저항 구간 설정 옵션: 피벗/지지/저항 색상 라인 굵기/스타일 가격 라벨 표시/숨기기 정보 패널 ON/OFF 패널 위치/폰트 크기 전일 고가/저가 표
FREE
TendencyLine
Samuel De Souza Ferreira
Göstergeler
TendencyLine Indicator - Market Trend Analysis (An exclusive indicator by PPF - Past Project Future) General Description TendencyLine is a technical indicator developed by PPF - Past Project Future to help traders identify the prevailing market trend. It overlays a trend line based on a user-selected moving average on the price chart and displays a colored histogram that signals the trend direction. Main Features Trend Identification: The indicator differentiates between bullish and bear
FREE
Power Assisted Trend Following
Andreas Alois Aigner
Göstergeler
# Power Assisted Trend Following Indicator ## Overview The PowerIndicator is an implementation of the "Power Assisted Trend Following" methodology developed by Dr. Andreas A. Aigner and Walter Schrabmair. This indicator builds upon and improves J. Welles Wilder's trend following concepts by applying principles from signal analysis to financial markets. The core insight of this indicator is that successful trend following requires price movements to exceed a certain threshold (typically a mul
FREE
TG Ponto de Cobertura
Celestino Ferreira Gomes
Göstergeler
TG Ponto de Cobertura (Coverage/Breakeven) This Indicator checks your trading results on the day relative to the asset on the chart and adds a line at the price corresponding to the coverage point (breakeven) for the open position, considering the entry price and lot size. The coverage point will be recalculated after new entries, based on the average price of the open operation and the lot size. If the result for the day is zero, a line will be displayed at the price of the current trade. If
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Power Candles – Tüm Piyasalar İçin Güce Dayalı Giriş Sinyalleri Power Candles , Stein Investments’ın kanıtlanmış güç analizini doğrudan fiyat grafiğinize taşır. Sadece fiyata tepki vermek yerine, her mum gerçek piyasa gücüne göre renklendirilir. Bu sayede momentum birikimleri, güç hızlanmaları ve net trend geçişleri anında görülebilir. Tüm Piyasalar İçin Tek Mantık Power Candles tüm işlem sembollerinde otomatik olarak çalışır. Gösterge, mevcut sembolün Forex mi yoksa Forex dışı bir piyasa mı old
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Göstergeler
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Göstergeler
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Göstergeler
Size trend ticareti dünyasında oyunun kurallarını değiştiren devrim niteliğinde bir gösterge sunuyoruz. Gösterge, performansı yeniden düşünmek ve ticaret deneyiminizi benzeri görülmemiş bir yüksekliğe çıkarmak için tasarlanmıştır. Göstergemiz, onu rakiplerinden ayıran benzersiz bir gelişmiş özellik kombinasyonuna sahiptirize trend ticareti dünyasında oyunun kurallarını değiştiren devrim niteliğinde bir gösterge sunuyoruz. Gösterge, performansı yeniden düşünmek ve ticaret deneyiminizi benzeri gör
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Göstergeler
TPSproTrend PRO, piyasanın yön değiştirdiği anı belirler ve hareketin başlangıcında bir giriş noktası oluşturur. Piyasaya, fiyat hareketi henüz yeni başladığı anda girersiniz, hareket gerçekleştikten sonra değil.   Gösterge       Sinyalleri yeniden çizmez ve giriş noktalarını, Zarar Durdurma ve Kar Al seviyelerini otomatik olarak göstererek alım satımı net, görsel ve yapılandırılmış hale getirir. RUSÇA TALİMATLAR   -   MT4 SÜRÜMÜ Başlıca avantajlar Yeniden çizim yapılmadan sinyaller.   Tüm sinya
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Göstergeler
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Göstergeler
Trend Line PRO   göstergesi bağımsız bir işlem stratejisidir. Trend değişimini, işleme giriş noktasını gösterir ve ayrıca üç seviyede Kar Al ve Zarar Durdur korumasını otomatik olarak hesaplar. Trend Line PRO , tüm Meta Trader sembolleri için mükemmeldir: para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri ve endeksler. Gösterge, gerçek hesaplarda işlem yaparken kullanılır ve bu da stratejinin güvenilirliğini doğrular. Trend Line PRO   ve gerçek Sinyal kullanan robotlar burada bu
Yazarın diğer ürünleri
Forex17 Clock
Robinson Alves Lemos
Yardımcı programlar
Forex17 Clock , MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve minimalist bir yardımcı araçtır. Broker sunucu saatini ve/veya kullanıcı tarafından ayarlanmış zamanı grafik üzerinde göstermeyi amaçlar. Ürünün amacı, grafik analizine müdahale etmeden net ve doğru zaman bilgisi sağlamak ve grafiği temiz ve işlevsel tutmaktır. Saat, paneller, arka planlar, kenarlıklar veya dikkat dağıtıcı görsel öğeler olmadan yalnızca metin kullanılarak doğrudan grafik üzerine çizilir. Bu yaklaşım düşük kaynak kullanımı,
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt