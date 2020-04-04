Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
- Indicatori
- Robinson Alves Lemos
- Versione: 1.0
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots genera avvisi sonori quando il prezzo supera la banda superiore o inferiore delle Bollinger Bands. Suoni distinti segnalano i breakout rialzisti e ribassisti, aiutando a identificare condizioni potenzialmente di ipercomprato o ipervenduto.
Questa versione senza grafici non disegna elementi visivi sul chart. I parametri configurabili includono periodo, deviazione e intervalli tra gli avvisi. L’approccio solo sonoro è ideale per mantenere i grafici puliti.
Tradotto con l’aiuto dell’IA.