Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots génère des alertes sonores lorsque le prix dépasse la bande supérieure ou inférieure des Bollinger Bands. Des sons distincts sont utilisés pour les cassures haussières et baissières, aidant à identifier des conditions potentiellement surachetées ou survendues.

Cette version sans affichage graphique ne trace aucun élément visuel sur le graphique. Les paramètres personnalisables incluent la période, la déviation et les intervalles d’alerte. L’approche sonore est idéale pour conserver des graphiques épurés.

Traduit avec l’aide de l’IA.