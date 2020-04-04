Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots emite alertas sonoros cuando el precio supera la banda superior o inferior de las Bollinger Bands. Se generan sonidos distintos para rompimientos alcistas y bajistas, ayudando a identificar condiciones potencialmente sobrecompradas o sobrevendidas.

Esta versión sin gráficos no dibuja ningún elemento visual en el gráfico. Los parámetros configurables incluyen el período de las bandas, la desviación y los intervalos entre alertas. El enfoque exclusivamente sonoro es ideal para mantener los gráficos limpios.

Traducido con ayuda de IA.