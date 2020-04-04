Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
- Indicadores
- Robinson Alves Lemos
- Versión: 1.0
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots emite alertas sonoros cuando el precio supera la banda superior o inferior de las Bollinger Bands. Se generan sonidos distintos para rompimientos alcistas y bajistas, ayudando a identificar condiciones potencialmente sobrecompradas o sobrevendidas.
Esta versión sin gráficos no dibuja ningún elemento visual en el gráfico. Los parámetros configurables incluyen el período de las bandas, la desviación y los intervalos entre alertas. El enfoque exclusivamente sonoro es ideal para mantener los gráficos limpios.
Traducido con ayuda de IA.