EasyInsight MT4

EASY Insight – Smarter Trading beginnt hier

Überblick

Was wäre, wenn Sie den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen könnten, ganz ohne manuelles Chart-Screening?

EASY Insight ist Ihr KI-bereites Export-Tool, das Indikator-Daten in umsetzbare Handelsintelligenz verwandelt. Entwickelt für Trader, die keine Zeit mehr mit Rätselraten und visueller Überforderung verschwenden wollen, liefert es einen kompletten Marktüberblick in einer einzigen übersichtlichen CSV-Datei.

Trading auf einem völlig neuen Level – kein endloses Fensterwechseln, keine überladenen Chart-Overlays. Nur klar strukturierte Insights aus den bekannten Tools: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) und IX Power (IXP) für alle Nicht-Forex-Assets.

Sie möchten es noch bequemer? Wählen Sie EASY Insight AIO, wenn Sie alles in einer Installation möchten – keine Einrichtung erforderlich, keine Indikator-Grafiken im Chart, einfach nur Datenexport für sofortige KI-Analyse.

1. Warum EASY Insight Ihre Art zu handeln verändern wird

Multi-Asset-Abdeckung

• Analysieren Sie Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes, Aktien – alles, was Ihr Broker anbietet. KI-optimierte Exporte

• Exportieren Sie hochstrukturierte Daten, speziell entwickelt für die direkte Nutzung mit ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und mehr. Im Export enthalten:

• Stärkenanalyse von Basis- und Quotewährung über 3 wählbare Zeiträume (von FXP).

• Sentiment-Dynamik durch Veränderungen der Netto-Long-Positionen (von FXV).

• Volumenverschiebungen (FXV), Volatilität (FXD) und präzise Unterstützungs-/Widerstandszonen (FXL).

• Marktdaten inklusive OHLC für M15, H1, D1. Leistungsstarkes Prompt Engineering

• Prompt-Datei inklusive, damit Ihre KI den Export richtig interpretiert.

• Unterstützt jedes strukturierte KI-System für blitzschnelle Handelssignale.

2. Für Trader, die mehr wollen

Diese Standardversion richtet sich an Trader, die unsere Kernindikatoren bereits besitzen (oder lieber einzeln lizenzieren) – insbesondere an alle, die ihre Tools beim Analysieren auch visuell im Chart sehen möchten. Sie brauchen keine Chart-Overlays? Sie bevorzugen es einfach? Dann ist EASY Insight AIO Ihre Lösung – alles inklusive, sofort exportbereit, keine weitere Einrichtung nötig.

3. Intelligente Ordnerstruktur

Ihre Daten werden automatisch nach Assetklassen (Forex, Krypto, Metalle usw.) sortiert. Jede enthält zeitbasierte Exporte („Timelapse“) für leichteres Backtesting, Training und KI-Verarbeitung.

4. Bewährte Performance in der Community

Unsere schnell wachsende EASY Insight Community teilt bereits fortgeschrittene Prompt-Setups, Trading-Strategien und sogar vollständige EA-Frameworks auf Basis der exportierten Daten. Die ersten Nutzer berichteten schon am Startwochenende über profitable Krypto-Trades. Mit EASY Insight betreten Sie eine ganz neue Dimension von Trading-Kollaboration und Innovation.

5. Möchten Sie EASY Insight in Aktion sehen?

Schauen Sie sich reale Beispiele und ausführliche Erklärungen in unserer AI Trading YouTube-Playlist an.

6. Ressourcen & Support

• Neu bei EASY Insight? Starten Sie hier: EasyInsight FAQ

• Greifen Sie auf Templates, Handelsstrategien, Videos und Gruppen-Chats über unseren zentralen Stein Investments Hub zu

7. Zusammengefasst – warum EASY Insight?

• Ein-Klick-CSV-Exporte für alle wichtigen Assetklassen

• Strukturiert und prompt-optimiert für KI-Tools

• Basierend auf Ihren Lieblingsindikatoren von Stein Investments

• Genutzt von einer schnell wachsenden Community, die die Zukunft des datengestützten Tradings aufbaut

• Effizient, modern und bereit für Ihren nächsten Trade

Bereit für smarteres Trading?

Holen Sie sich EASY Insight noch heute und tauchen Sie ein in die Welt des KI-gestützten Präzisionstradings.