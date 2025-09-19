Chart Navigator Pro

Wir stellen Ihnen denElite Chart Navigator vor - Ihren ultimativen MetaTrader 5 Expert Advisor, der den Multi-Symbol-Handel mit nahtloser Chart-Navigation und überlegener Benutzerfreundlichkeit revolutioniert.

Produktübersicht

DerElite Chart Navigator EA ist ein hochentwickeltes Handelsdienstprogramm, das einen schnellen Wechsel zwischen mehreren Handelspaaren über eine intuitive Chart-Button-Schnittstelle ermöglicht. Dieser EA wurde für professionelle Händler entwickelt, die zahlreiche Instrumente verwalten, und verbessert die Effizienz des Arbeitsablaufs erheblich, indem er schnelle, mühelose Symbolwechsel direkt von einem anpassbaren Panel aus gewährleistet.

Hauptmerkmale

Chartwechsel mit einem Klick: Wechseln Sie Charts einfach und schnell mit anklickbaren Schaltflächen - ohne manuelle Symboleingabe oder Menüführung.

Anpassbare Symbolliste: Definieren Sie Ihre eigene Liste von Handelspaaren in jedem Format mit intelligenter automatischer Handhabung von Suffixen, einschließlich intelligentem Ausschluss von Kryptowährungssuffixen.

Mehrere Farbthemen: Wählen Sie zwischen drei stilvollen Themen - kontrastreich, dunkel und hell -, die auf Ihre Handelsumgebung zugeschnitten sind und für optimale Sichtbarkeit sorgen.

Flexible Panel-Positionierung: Positionieren Sie das Schaltflächen-Panel an beliebiger Stelle - oben, unten, links oder rechts - und passen Sie es so an Ihren Arbeitsbereich und Ihre persönlichen Vorlieben an.

Unterstützung für automatische Skalierung: Die Größe der Schaltflächen wird automatisch an die Auflösung Ihres Monitors angepasst, so dass sie auf jedem Bildschirm perfekt zu erkennen sind.

Hervorhebung aktiver Paare: Erkennen Sie sofort das aktive Diagrammpaar, wenn sich die Farbe der entsprechenden Schaltfläche ändert, um eine nahtlose Kontexterkennung zu gewährleisten.

Entwickleranpassung: Zentrale Styling-Parameter wie Schaltflächengröße, Ränder, Schriftart und Diagrammstyling-Farben werden für eine saubere Benutzererfahrung ausgeblendet, können aber von Entwicklern durch Neukompilierung leicht angepasst werden.

Unterstützung von Kryptowährungen: Erkennt automatisch beliebte Kryptowährungssymbole, um unangemessene Suffixe zu verhindern.

Optionale Wasserzeichenfunktion in Elite Chart Navigator, die die Sichtbarkeit und den Kontext Ihres Charts verbessert.



Optionale Datums-/Zeitbeschriftung.

Optionaler Countdown-Timer für die nächste Kerze.

Warum es ein Muss für Trader ist

Die Verwaltung mehrerer Symbole während des aktiven Handels kann überwältigend und fehleranfällig sein. DerElite Chart Navigator bietet eine rationalisierte und professionelle Lösung, die wertvolle Zeit spart und die Mühe des manuellen Chartwechsels überflüssig macht. Sein hochgradig anpassbares Design passt sich an verschiedene Broker-Setups und Handelsstile an und ermöglicht es Händlern, sich zu konzentrieren und entschlossen zu handeln.

Eingaben & Parameter

Symbolliste : Kommagetrennte Liste von Handelssymbolen (z. B. "EURUSD,GBPUSD,BTCUSD").

Symbol Suffix : Automatisch angehängter Suffix für Symbole, um mit dem Broker-Feed übereinzustimmen (z. B. ".m").

Cryptocurrency Suffix Exception : Aktivieren Sie den Ausschluss von Kryptowährungen vom Suffixzusatz (true/false).

Panel Position : Position des Schaltflächen-Panels auf dem Chart (oben, unten, links, rechts).

Schaltflächenthema : Visuelles Thema für Schaltflächen (Hoher Kontrast, Dunkel, Hell).

Automatische Skalierung : Automatische Skalierung der Schaltflächengröße für die Bildschirmauflösung (true/false).

Manueller Skalierungsfaktor: Benutzerdefinierter Skalierungsmultiplikator, wenn die automatische Skalierung deaktiviert ist.

Wasserzeichen anzeigen: Option, um das Wasserzeichen des Symbols auf dem Diagramm sichtbar zu machen.

Zeit und Datum anzeigen: Option, um die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf dem Chart anzuzeigen



Countdown bis zur nächsten Kerze anzeigen: Countdown-Timer für die nächste Kerze

Zukünftige Funktionen

Benutzerdefinierte Schaltflächen-Layouts: Granularere Panel-Layouts, einschließlich anpassbarer Zeilen und Spalten.

Multi-Timeframe-Umschaltung: Wechseln Sie Symbol und Timeframe nahtlos mit einem Klick.

Vorlagenverwaltung: Sichere , optimierte Anwendung von Chartvorlagen pro Symbol oder Thema.

Benutzerdefinierte Themen: Möglichkeit , benutzerdefinierte Farbthemen direkt aus den Eingaben zu erstellen und zu speichern.

Warum Elite Chart Navigator wählen?

Entwickelt unter Berücksichtigung von Präzision und Händler-Feedback .

Saubere, intuitive Benutzeroberfläche , die Reibungsverluste bei schnelllebigen Marktbedingungen reduziert.

Zuverlässige Leistung bei minimalem Ressourcenverbrauch.

Unterstützt durch laufenden Support und Updates von Elite Forex Traders LLC.

Konform mit den MQL5-Marktregeln und -Standards , was ein sicheres und vertrauenswürdiges Produkt garantiert.





Verwandeln Sie Ihre Trading-Charts in eine effiziente, hochfunktionelle Kommandozentrale mitElite Chart Navigator - Ihre Navigation, erhöht.

