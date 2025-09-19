Chart Navigator Pro

Wir stellen Ihnen denElite Chart Navigator vor - Ihren ultimativen MetaTrader 5 Expert Advisor, der den Multi-Symbol-Handel mit nahtloser Chart-Navigation und überlegener Benutzerfreundlichkeit revolutioniert.

Produktübersicht

DerElite Chart Navigator EA ist ein hochentwickeltes Handelsdienstprogramm, das einen schnellen Wechsel zwischen mehreren Handelspaaren über eine intuitive Chart-Button-Schnittstelle ermöglicht. Dieser EA wurde für professionelle Händler entwickelt, die zahlreiche Instrumente verwalten, und verbessert die Effizienz des Arbeitsablaufs erheblich, indem er schnelle, mühelose Symbolwechsel direkt von einem anpassbaren Panel aus gewährleistet.

Hauptmerkmale

  • Chartwechsel mit einem Klick: Wechseln Sie Charts einfach und schnell mit anklickbaren Schaltflächen - ohne manuelle Symboleingabe oder Menüführung.

  • Anpassbare Symbolliste: Definieren Sie Ihre eigene Liste von Handelspaaren in jedem Format mit intelligenter automatischer Handhabung von Suffixen, einschließlich intelligentem Ausschluss von Kryptowährungssuffixen.

  • Mehrere Farbthemen: Wählen Sie zwischen drei stilvollen Themen - kontrastreich, dunkel und hell -, die auf Ihre Handelsumgebung zugeschnitten sind und für optimale Sichtbarkeit sorgen.

  • Flexible Panel-Positionierung: Positionieren Sie das Schaltflächen-Panel an beliebiger Stelle - oben, unten, links oder rechts - und passen Sie es so an Ihren Arbeitsbereich und Ihre persönlichen Vorlieben an.

  • Unterstützung für automatische Skalierung: Die Größe der Schaltflächen wird automatisch an die Auflösung Ihres Monitors angepasst, so dass sie auf jedem Bildschirm perfekt zu erkennen sind.

  • Hervorhebung aktiver Paare: Erkennen Sie sofort das aktive Diagrammpaar, wenn sich die Farbe der entsprechenden Schaltfläche ändert, um eine nahtlose Kontexterkennung zu gewährleisten.

  • Entwickleranpassung: Zentrale Styling-Parameter wie Schaltflächengröße, Ränder, Schriftart und Diagrammstyling-Farben werden für eine saubere Benutzererfahrung ausgeblendet, können aber von Entwicklern durch Neukompilierung leicht angepasst werden.

  • Unterstützung von Kryptowährungen: Erkennt automatisch beliebte Kryptowährungssymbole, um unangemessene Suffixe zu verhindern.

  • Optionale Wasserzeichenfunktion in Elite Chart Navigator, die die Sichtbarkeit und den Kontext Ihres Charts verbessert.

  • Optionale Datums-/Zeitbeschriftung.

  • Optionaler Countdown-Timer für die nächste Kerze.

Warum es ein Muss für Trader ist

Die Verwaltung mehrerer Symbole während des aktiven Handels kann überwältigend und fehleranfällig sein. DerElite Chart Navigator bietet eine rationalisierte und professionelle Lösung, die wertvolle Zeit spart und die Mühe des manuellen Chartwechsels überflüssig macht. Sein hochgradig anpassbares Design passt sich an verschiedene Broker-Setups und Handelsstile an und ermöglicht es Händlern, sich zu konzentrieren und entschlossen zu handeln.

Eingaben & Parameter

  • Symbolliste : Kommagetrennte Liste von Handelssymbolen (z. B. "EURUSD,GBPUSD,BTCUSD").

  • Symbol Suffix : Automatisch angehängter Suffix für Symbole, um mit dem Broker-Feed übereinzustimmen (z. B. ".m").

  • Cryptocurrency Suffix Exception : Aktivieren Sie den Ausschluss von Kryptowährungen vom Suffixzusatz (true/false).

  • Panel Position : Position des Schaltflächen-Panels auf dem Chart (oben, unten, links, rechts).

  • Schaltflächenthema : Visuelles Thema für Schaltflächen (Hoher Kontrast, Dunkel, Hell).

  • Automatische Skalierung : Automatische Skalierung der Schaltflächengröße für die Bildschirmauflösung (true/false).

  • Manueller Skalierungsfaktor: Benutzerdefinierter Skalierungsmultiplikator, wenn die automatische Skalierung deaktiviert ist.

  • Wasserzeichen anzeigen: Option, um das Wasserzeichen des Symbols auf dem Diagramm sichtbar zu machen.

  • Zeit und Datum anzeigen: Option, um die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf dem Chart anzuzeigen

  • Countdown bis zur nächsten Kerze anzeigen: Countdown-Timer für die nächste Kerze

Zukünftige Funktionen

  • Benutzerdefinierte Schaltflächen-Layouts: Granularere Panel-Layouts, einschließlich anpassbarer Zeilen und Spalten.

  • Multi-Timeframe-Umschaltung: Wechseln Sie Symbol und Timeframe nahtlos mit einem Klick.

  • Vorlagenverwaltung: Sichere , optimierte Anwendung von Chartvorlagen pro Symbol oder Thema.

  • Benutzerdefinierte Themen: Möglichkeit , benutzerdefinierte Farbthemen direkt aus den Eingaben zu erstellen und zu speichern.

Warum Elite Chart Navigator wählen?

  • Entwickelt unter Berücksichtigung vonPräzision und Händler-Feedback.

  • Saubere, intuitive Benutzeroberfläche, die Reibungsverluste bei schnelllebigen Marktbedingungen reduziert.

  • Zuverlässige Leistung bei minimalem Ressourcenverbrauch.

  • Unterstützt durch laufendenSupport und Updates von Elite Forex Traders LLC.

  • Konform mit denMQL5-Marktregeln und -Standards, was ein sicheres und vertrauenswürdiges Produkt garantiert.


Verwandeln Sie Ihre Trading-Charts in eine effiziente, hochfunktionelle Kommandozentrale mitElite Chart Navigator - Ihre Navigation, erhöht.

Für Support und Updates, folgen Sie uns auf Telegram

© ELITE FOREX LLC


Empfohlene Produkte
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experten
Dieser EA wurde mit realen Ticks seit Januar 2012 bis März 2025, ohne Verzögerung in der Ausführung, und dann mit einer Verzögerung von 1000ms, der Backtest zeigte einen Drawdown von 30% mit einem 10k USD Backtest-Konto getestet. Die EA-Standardparameter sind optimiert, um am besten auf dem EURUSD-Paar zu funktionieren, können aber auch auf anderen Währungen und Metallen wie XAUUSD funktionieren. Bevor Sie diesen EA benutzen und um nicht Ihr ganzes Geld zu verlieren, stellen Sie sicher, dass Sie
LT Mini Charts
Thiago Duarte
4.88 (8)
Utilitys
Es handelt sich um einen Hilfsindikator, der Mini-Charts auf der linken Seite des Charts erstellt, den Sie gerade betrachten. Es ist sehr nützlich, um mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu beobachten, ohne zwischen mehreren Charts wechseln zu müssen. Seine Konfiguration ist sehr einfach. Sie können bis zu 4 Mini-Charts öffnen. Sie laden automatisch die Vorlage des "übergeordneten" Charts. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, kontaktieren Sie mich bitte. Viel Spaß! Dies ist ein kostenloser Indikato
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilitys
Axilgo Pip Piper CoPilot Verbessern Sie Ihr Trading-Spiel mit dem Axilgo Pip Piper CoPilot, dem ersten Produkt unserer revolutionären Pip Piper Serie. Dieses umfassende Toolset wurde sorgfältig für ernsthafte Trader entwickelt und konzentriert sich auf Schlüsselbereiche wie Risikomanagement, Handelsmanagement, Einhaltung der Prop Firm Rule und fortgeschrittenes Account Management . Mit CoPilot investieren Sie nicht nur in ein Tool, sondern gewinnen einen strategischen Partner in der kompliziert
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
Pct Multi Telegram Mt5
Fabio Albano
Utilitys
Dieser Expert Advisor wird verwendet, um Nachrichten vom PCT Multi Indikator an Telegram zu senden. Der EA hat 5 Einstellungen: - Kanalname: Der Name des Telegram-Kanals. - Token: Der Token Ihres Bots. - Eingaben: Es werden Eintragsnachrichten gesendet. - Ergebnisse: Die Ergebnisse der Einträge werden gesendet. - Warnungen: Es werden Benachrichtigungen verschickt. So richten Sie es ein: Im Menü Tools -> Optionen, auf der Registerkarte "Expert Advisors": - Aktivieren Sie die Option "WebRequest
FREE
TickChart Indicator Lite for MT5
Mika Akimoto
Indikatoren
Der TickChart-Indikator zeichnet Tick-Linien im Hauptfenster des MetaTrader. In der Lite-Version ist die Anzahl der Ticks auf 20 begrenzt und die unten beschriebene Warnfunktion entfällt. Die Tick-Linie zeigt die detailliertesten, schnellsten und Echtzeit-Aktivitäten des Marktes an, die normalerweise in Balken oder Kerzen, die länger als 1 Minute sind, verborgen sind. Normalerweise erscheinen mehrere neue Tickline-Segmente, während ein Balken des Zeitrahmens M1 abgeschlossen wird. Nach der Veröf
FREE
DataFeeder
Joao Paulo Euko
Utilitys
Hallo du, ich brauche deine Hilfe! Werden Sie mein Schirmherr, lassen Sie uns das möglich machen! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Dieser Expert Advisor kopiert die Daten ("symbol,last,bid,ask") der Assets, die in der Liste platziert wurden und funktioniert nur, wenn der Markt geöffnet ist. Dieser EA ist kein DDE- oder RTD-Link, die Informationen werden nicht in Echtzeit an Excel weitergegeben. Der EA hat eine Verzögerung von 30 Sekunden
FREE
Vertical Volume
Kim Yonghwa
4.8 (5)
Indikatoren
Merkmal Indikator zur Überprüfung des Volumens nach Preis. Funktioniert hauptsächlich für EURUSD, bei anderen Währungspaaren kann es nicht funktionieren oder die Berechnung kann lange dauern. Für reibungslose Verwendung aktivieren Sie die Option "Ende der Diagrammgrenze vom rechten Rand verschieben", wie im Screenshot dargestellt. Wenn eine neue Balken-Daten erscheint, werden die Daten zurückgesetzt. Variablen COlOR: Einstellung der Farbe des Indikators WIDTH: Einstellung der Breite des Indi
FREE
Trade Anchor Manager MT5
Warren Schaaf
5 (1)
Utilitys
MultiTP Trade Manager EA - Fortgeschrittenes Handelsmanagement mühelos gemacht (MT5) Begrenztes Angebot - Die ersten 100 Downloads GRATIS! Seien Sie unter den ersten 100 Tradern, die den Trade Anchor Manager (MT4/MT5) völlig kostenlos herunterladen können. Beeilen Sie sich - sobald das Limit erreicht ist, wird das Angebot sofort geschlossen! Nachdem Sie das Programm ausprobiert haben, würden wir uns freuen, wenn Sie eine Bewertung hinterlassen und uns Ihre Meinung mitteilen könnten
FREE
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
Experten
Was ist SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro ist ein automatisierter Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 , der auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) und der Marktstrukturanalyse entwickelt wurde. Der EA wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, dem natürlichen Fluss des Marktes zu folgen, indem er sich auf die Preisstruktur statt auf Indikatoren oder verzögerte Signale konzentriert. Wie funktioniert der EA? Der EA analysiert Veränderungen der Marktstruktur anhan
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
Advanced Trade Manageer
Mohammed Lamine Kasmi
Utilitys
Übersicht Haben Sie genug von komplexen manuellen Berechnungen, emotionalen Ausführungsfehlern und der ständigen Angst, zu viel zu riskieren? Der Advanced Trade Manager (ATM) ist Ihre All-in-One-Lösung, ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, der Ihnen die Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Handels auf institutioneller Ebene ermöglicht. Von der einwandfreien Risikoberechnung bis hin zur intelligenten Ausführung mit nur einem Klick rationalisiert der ATM EA Ihren gesamten Handelsproze
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indikatoren
Crystal FVG Touch Detector – Professioneller Smart Money Indicator Crystal FVG Touch Detector ist ein professioneller Indikator für Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und ICT handeln. Er erkennt automatisch Fair Value Gaps (FVG) in allen Zeitrahmen und zeigt sie mit Farbzonen und Berührungsanzeige an. Dank seiner nicht-neu-zeichnenden Logik zeigt er institutionelle Ungleichgewichte in Echtzeit. Hauptmerkmale Präzise Erkennung von bullischen und bärischen FVGs. Sofortige Aktualisierung be
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indikatoren
Überblick Der Smart Money Structure Markup Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Tool, das Händlern hilft, wichtige Marktstrukturen zu erkennen, die auf den beliebten Smart Money Concepts (SMC) Strategien basieren. Dieser Indikator erkennt Mikromarktstrukturen und bietet Einblicke in Kursbewegungen und potenzielle Trendwechsel. Er hebt wichtige Elemente wie gültige Strukturbrüche (BOS), Zeichenwechsel (CHoCH) und Anreize (IDM) hervor und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu
FREE
EA Pro Risk Panel
Sayed Ali Ordibehesht
Experten
EA PRO Risk Panel — Handels- und Risikomanagement-Panel für MetaTrader 5 Danksagung: Entwickelt von Sayed Ali Ordibehesht und AliReza Asefpour. Überblick Das Panel hilft beim Risikomaß, bei der Vorschau von Orders im Chart und bei der Ausführung von Markt- und Pending-Orders mit klaren Einstellungen für Volumen, Stop-Loss und Take-Profit. Keine Signale, keine Gewinnzusage. Funktionen >> Markt- und Pending-Orders Kaufen/Verkaufen zum aktuellen Bid/Ask. Pending-Orders über eine verschiebbare E
FREE
Stop Loss With Ptofit Free
JOSE LUIS MOLINA RAJA
Utilitys
Stop Loss mit Gewinn Kostenlose Version*. Vollständige Version hier. Dieses Dienstprogramm/Experte für MetaTrader 5 modifiziert den Stop Loss all Ihrer Operationen dynamisch und automatisch, um die von Ihnen gewünschten Mindestgewinne zu gewährleisten und mit oder ohne Take Profit zu arbeiten. Maximieren Sie Ihre Gewinne, indem Sie mit unbegrenztem Take Profit handeln können. Sie legen die Anzahl der Mindestpunkte fest, die Sie bei jeder Operation verdienen möchten, und der Stop Loss wird so
FREE
Symbol Decripter
Sergey Chepurnykh
Utilitys
Zeigt den vollständigen Namen des Symbols im Diagramm an. Besonders relevant für Aktien, CFDs, Indizes und Futures. Wenn Sie auf dem NumPad die Taste "rechts"(cifre 6) drücken, wird ein "Alert" ausgegeben, aus dem Sie den Namen in die Spalte "Experten" kopieren können kopieren und z. B. für die Suche nach zusätzlichen Informationen über das Unternehmen verwenden können. In den Einstellungen können Sie die Farbe, Platzierung und Schriftgröße auswählen.
FREE
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis ähnelt einem gleitenden Durchschnitt, mit dem Unterschied, dass das Volumen zur Gewichtung des Durchschnittspreises über einen bestimmten Zeitraum herangezogen wird. Der volumengewichtete Durchschnittspreis [VWAP] ist ein dynamischer, gewichteter Durchschnitt, der den tatsächlichen Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum genauer widerspiegeln soll . Mathematisch gesehen ist der VWAP die Summe der getätigten Umsätze (d. h. Volum
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt es dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Follower hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/133890 Spezifikatio
FREE
Dow theory Snowball Martingale
Rachyut Senakool
Experten
Expert Advisor (EA), der die grundlegende Dow-Theorie-Strategie zusammen mit dem RSI für die Gewinnmitnahme nutzt und die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Zigzag-Indikators als Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte einsetzt, können Sie diese Richtlinien befolgen: Dow-Theorie-Strategie : Bei dieser Strategie werden die Trends nach den Grundsätzen der Dow-Theorie analysiert, wobei das Hauptaugenmerk auf der Identifizierung von Primärtrends (Hausse oder Baisse) und Sekundärtrends (Korrekturen
FREE
Magic SMMA MT5
Imre Heli
Indikatoren
Der Magic SMMA Indikator ist eine große Hilfe bei der Bestimmung der Trendrichtung. Es kann eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer bestehenden Strategie oder die Grundlage für eine neue sein. Wir Menschen können bessere Entscheidungen treffen, wenn wir visuell besser sehen. Also haben wir es so gestaltet, dass es für steigende und fallende Trends eine andere Farbe anzeigt. Jeder kann dies so anpassen, wie es ihm am besten passt. Indem wir den Trendzeitraum festlegen, können wir ihn für längere o
FREE
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experten
EMLU Precision AI - Kostenlose Demonstrationsversion für MT5 Typ: Expert Advisor (MT5) ️ Wichtiger Hinweis (vor dem Herunterladen lesen) Diese kostenlose Version von EMLU Precision AI ist ausschließlich für Demonstrationszwecke, Forschungszwecke, zur Überprüfung der Struktur und zum Kennenlernen der Benutzeroberfläche gedacht. Sie repräsentiert nicht das Verhalten, die Logiktiefe, die Live-Signale oder die Leistungsergebnisse der kostenpflichtigen Vollversion. Leistung, Handelsfrequenz und Erge
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Experten
In jedem Marktreich gibt es zahllose lärmende Bauern von Indikatoren, aber nur wenige Königinnen, die den Auftragsfluss leise regieren - Nexoria ist dafür gebaut, eine von ihnen zu sein. Dieses vollautomatische Handelssystem bettelt den Markt nicht um Reste an; es verlangt Struktur, liest die rohe Preisaktion und Volatilität, um zu entscheiden, wann es zuschlägt und wann es beiseite tritt. Nexoria beobachtet geschlossene Kerzen wie ein kaltblütiger Monarch und sucht nach echten Impulsen, Ausbr
FREE
Fair Value Gap Scanner
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Fair Value Gap Detector ist ein MetaTrader 5-Indikator, der Rechtecke auf dem Chart identifiziert und zeichnet, wenn Fair Value Gaps (FVGs) erkannt werden. Fair-Value-Gaps treten auf, wenn eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Preis und dem fairen Wert eines Vermögenswerts besteht. Diese Lücken können wertvolle Einblicke in potenzielle Handelsmöglichkeiten bieten, da sie oft auf überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen hinweisen. Hauptmerkmale: FVG-Erkennung: Der Indikator
FREE
Narrow Range Timeframe
Ricardo Rodrigues Lucca
4.5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator nutzt das Narrow Range 7-Konzept . Dieses Konzept besagt, dass die siebte Kerze diejenige mit der geringsten Spanne ist, d.h. der geringsten Differenz zwischen Maximum und Minimum aller 7 Kerzen. Der Indikator markiert diese Kerze mit zwei Markierungen und wartet darauf, dass in den nächsten 6 Kerzen ein Ausbruch erfolgt. Der Indikator nennt sich "Zeitrahmen", denn wenn in den nächsten 6 Kerzen der Ausbruch nicht stattfindet, werden alle Markierungen auf der Kerze entfernt. Über
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt er dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Master hier: https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Spezifikation
FREE
Realtime Statistics MT5
Carlito Manaloto Jr
Utilitys
Der Realtime Statistics MT5 ist ein innovatives Tool für Händler, die ihre Handelsperformance in Echtzeit verfolgen möchten. Dieser MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) ist vollgepackt mit anpassbaren Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, wichtige Handelsstatistiken direkt auf Ihrem Chart zu überwachen. So können Sie sicherstellen, dass Sie immer über die Erkenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Lesen Sie das Realtime Statistics MT5 Benutzerhandbuch hi
Ice Pivot points
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitys
Pivot-Punkte sind schon seit langem eine Handelsstrategie, die ursprünglich von Parketthändlern verwendet wurde. Mit dieser Methode können Sie anhand einiger einfacher Berechnungen nachvollziehen, wohin sich der Markt an einem Tag entwickelt. Der Pivot-Punkt bei der Pivot-Punkt-Methode ist der Wendepunkt der Marktrichtung während des Tages. Eine Reihe von Punkten lässt sich durch einfache Berechnung des Höchst-, Tiefst- und Schlusskurses des Vortages ermitteln. Diese Punkte können wichtige Unt
FREE
Prop Edge RiskSizeCalc
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Utilitys
EA to help traders stay within tight risk management. Asks only for account's initial balance and Stop Out DD. This is meant for prop firm traders, but will help any trader who is looking for a simple risk manager. Trasks and reports daily PnL and will advise you to stop at 1% daily loss. Will advise you to wait if you have too many open trades. Based on the open chart (symbol and timeframe) will recommend size and SL distance in order to risk the desired cash risk. See screenshot for example
FREE
MultiTimeFrame Double Screener MT5 HiddenEdge
Aitor Masa Trigo
Indikatoren
MultiTimeFrame Double Screener MT5 - HiddenEdge MultiTimeFrame Double Screener MT5 ist ein professionelles Dashboard, das Multi-TimeFrame-Trendbias über mehrere Symbole von einem einzigen Chart aus überwacht. Es verwendet eine doppelte Bestätigung, um Rauschen zu reduzieren und die Messwerte über alle Fenster hinweg konsistent zu halten. Funktioneller Überblick Berechnet den Bias pro Symbol anhand geschlossener Kerzen und eines Zeitankers (standardmäßig H1), um die Wiederholung historischer Dat
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Dynamic Fibonacci Grid
Tsvetan Tsvetanov
Utilitys
Einführung der neuesten Version des Dynamic Fibonacci Grid Dashboards für MT5. Jetzt mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet, verwandelt dieses neue Dashboard Ihr Handelserlebnis und ermöglicht es Ihnen, den Markt und die Preisbewegungen aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten. Entdecken Sie neue Möglichkeiten durch gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen und Symbole. Benutzerfreundliche Oberfläche für manuelles Trading und Positionsmanagement sowie erweiterte Möglichkeiten zur
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professioneller Muster-Scanner Übersicht Der CRT Pro Trading EA Ultimate v10 ist ein fortschrittlicher Multi-Symbol Expert Advisor, der von Helios Technologies entwickelt wurde und sich auf das Erkennen und Handeln von CRT-Mustern (Konsolidierung-Manipulation-Distribution) mit intelligenter Trendausrichtung spezialisiert hat. Dieser EA kombiniert institutionelle Handelskonzepte mit intelligentem Signalmanagement, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten übe
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitys
Der MT5 to Discord Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Werkzeug, das speziell dafür entwickelt wurde, Handelssignale direkt an Discord zu senden. Dieses Tool verwandelt Ihr Handelskonto in einen effizienten Signalanbieter. Passen Sie die Nachrichtenformate Ihrem Stil an! Wählen Sie für eine einfache Verwendung aus vorgefertigten Vorlagen und entscheiden Sie, welche Nachrichtenelemente einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Vers
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Weitere Produkte dieses Autors
Close Trade Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Schließen Manager Schaltflächen EA (MT4 Version) Ein-Klick-Handelsmanager für MetaTrader 4 Dies ist die MT4-Version des Close Manager Buttons EA, die für Trader entwickelt wurde, die eine sofortige Kontrolle über ihre Trades im MetaTrader 4 wünschen. Die Funktionen sind identisch mit denen der MT5-Version, so dass es einfach ist, Trades auf beiden Plattformen zu verwalten. Hauptmerkmale Close All Trades - sofortige Schließung aller offenen Positionen Close Only Buy Trades - Schließen Sie nur BUY
FREE
Reverse Trader
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
ELITE REVERSE TRADER (MT5) Sofortige Absicherung oder Umkehrung jedes auf Ihrem Konto eröffneten Handels - manuell oder EA. Reverse Mirror EA überwacht Ihre Live-Positionen und eröffnet einen entgegengesetzten Handel mit dem von Ihnen gewählten Lot-Modus (Fixed oder Multiplier). Wenn die ursprüngliche Position geschlossen wird (manuelles Schließen, SL/TP-Treffer, EA-Exit - beliebige Methode), wird die gespiegelte Position automatisch geschlossen. Da es im selben Terminal läuft, reagiert es schn
FREE
Close Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Ein-Klick-Handelsmanager für MetaTrader 5 Der Close Manager Buttons EA ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen mit nur einem Klick die volle Kontrolle über Ihre offenen Positionen und schwebenden Aufträge gibt. Vergessen Sie die manuelle Schließung einzelner Trades bei schnellen Marktbewegungen - dieser EA erledigt dies sofort, sicher und effizient. Hauptmerkmale Close All Trades - sofortige Schließung aller offenen Positionen Close Only Buy Trades - schließen Sie nur BUY Positionen,
FREE
Hardstop Risk Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Nutzen Sie die Möglichkeiten eines professionellen Risikomanagements mit dem Hardstop Risk Manager - Ihr ultimativer Schutz vor verheerenden Handelsverlusten! Sind Sie es leid, zuzusehen, wie Ihr hart verdientes Kapital durch unerwartete Marktschwankungen aufgezehrt wird? Dann nutzen Sie die Möglichkeiten des professionellen Risikomanagements mit dem Hardstop Protection EA - Ihre ultimative Absicherung gegen verheerende Handelsverluste! Dieses intelligente All-in-One-Risikomanagement-Tool überw
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension