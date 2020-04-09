Pro LTS TradeDashboard MT5

Pro LTS Trade Dashboard & Marktmanager

Hören Sie auf zu rechnen. Beginnen Sie zu handeln.

Das Pro LTS Trade Dashboard ist nicht nur ein Risikokalkulator - es ist ein komplettes Handelskommandozentrum, das als Ersatz für das Standard-Terminal MT5 entwickelt wurde. Es kombiniert professionelles Risikomanagement, Handelsausführung und einen einzigartigen Draggable Symbol Switcher in einer übersichtlichen, zusammenklappbaren Oberfläche.

Dieses von Logic Trade Solution (LTS) entwickelte Tool wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Präzision und Bildschirmplatz benötigen.

🔥 Warum Pro?

Während unsere kostenlose Version Sie beim Platzieren von Geschäften unterstützt, hilft Ihnen die PRO-Version, den gesamten Markt zu verwalten.

Schneller Symbolwechsel: Ziehen Sie keine Paare mehr aus Market Watch. Verwenden Sie das unabhängige Seitenpanel, um die Symbole sofort zu wechseln, während Sie Ihre Risikoeinstellungen bereithalten. Verwalten Sie offene Positionen: Schließen Sie alle Gewinner, streichen Sie alle Verlierer, oder nehmen Sie Teilgewinne mit einem Klick. Saubere Charts: Verkleinert sich zu einem winzigen Balken, damit Sie sich auf die Price Action konzentrieren können.

Die kostenlose Version ist ein Taschenrechner. Die Pro-Version ist ein Kommandozentrum.

Funktion LTS Kostenlos (v1.0) LTS PRO (v5.3) Risiko-Rechner ✅ Einfach ✅ Erweitert (Echte Risikofixierung) Visuelle Linien ✅ Eingabe/SL/TP ✅ Eingabe/SL/TP Ausführung des Handels ✅ Kaufen/Verkaufen ✅ Kaufen/Verkaufen Symbol Switcher ❌ ✅ Verschiebbare Seitenleiste Bulk Closing ❌ ✅ Alle schließen / Gewinn / Verlust Handelsmanagement ❌ ✅ Teilweises Schließen & Breakeven Portfolio-Statistiken ❌ ✅ Live P/L & Risikoexposition Smart Dragging ❌ (Linien bewegen sich) ✅ Schutzlogik beim Ziehen Entwurf Grundlegend Premium Faltbare UI



🌟 Hauptmerkmale

1. Erweiterter Risiko-Rechner

Visuelles Handeln: Ziehen Sie Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien direkt auf dem Chart.

Auto-Kalkulation: Sie sehen sofort, wie viel Geld ($) und wie viel Prozent des Eigenkapitals Sie riskieren.

Zwei Modi: Auto Lot: Sie legen den Risikoprozentsatz fest (z.B. 1%), wir berechnen das Lot. Festes Lot: Sie legen das Lot fest, wir sagen Ihnen das Risiko $.



2. Smart Symbol Switcher (exklusiv für Pro)

Eine abnehmbare, verschiebbare Schublade, die Ihre wichtigsten Market Watch Symbole auflistet.

Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol, um den Chart sofort zu wechseln.

Speicherfunktion: Das Panel merkt sich Ihre bevorzugte Listengröße, auch wenn Sie MT5 neu starten.

3. Professionelles Handelsmanagement

Teilweise schließen: Sichern Sie sich Gewinne, indem Sie 50% (oder einen beliebigen Prozentsatz) Ihrer Position sofort schließen.

Auto-Breakeven: Mit einem Klick verschiebt sich Ihr SL auf den Einstiegskurs.

Bulk-Schließung: ALLE Gewinner schließen ALLE Verlierer schließen ALLE Käufe/Verkäufe schließen



4. Intelligente Benutzeroberfläche

Schutz beim Ziehen: Eine intelligente Logik verhindert, dass Sie beim Ziehen der Dashboard-Fenster versehentlich Handelslinien verschieben.

Portfolio-Überwachung: Sehen Sie Ihr gesamtes schwebendes P/L und Gesamtrisiko auf einen Blick.

⚙️ Eingaben & Einstellungen

Standardrisiko: Legen Sie Ihr bevorzugtes Anfangsrisiko in % oder die Losgröße fest.

Symbol-Panel: Wählen Sie aus, wie viele Symbole von Ihrem Market Watch geladen werden sollen (Standard: 15).

Farben: Vollständig anpassbar an Ihr dunkles oder helles Chartthema.

🚀 Wie zu verwenden

Verbinden Sie den EA mit einem Chart. Klicken Sie auf "Show Lines", um Ihren Handel zu visualisieren. Ziehen Sie die rote Linie (SL) zu Ihrem Ungültigkeitspunkt. Klicken Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN. Verwenden Sie die Schaltfläche [ SYMBOLE > ], um die Schublade zu öffnen und andere Paare zu scannen.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Handelstisch mit Logic Trade Solution.





