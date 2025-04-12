Obtenha o indicador AUX GRÁTIS, suporte para EA e o guia completo, por favor visite – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

Detecte a Tendência. Leia o Padrão. Acerte a Entrada.



3 passos em menos de 30 segundos! Negocie sem esforço — sem necessidade de análise. Seu assistente inteligente está pronto para simplificar seu fluxo de trabalho

Chega de sobrecarga de gráficos.

Negocie com confiança usando detecção inteligente de viés.

Compatível com todas as moedas, criptos, ações, metais, índices e qualquer período de tempo.

Apenas clique e execute — é simples assim.

Ideal para traders ocupados que buscam velocidade e clareza.

TPTSyncX é um poderoso indicador tudo-em-um para MetaTrader 5 que sincroniza perfeitamente as análises de tendência, padrão e gatilho de candlestick em um sistema visual limpo e inteligente. Projetado para traders que desejam clareza, precisão e velocidade, ajuda a identificar configurações de trade com alta probabilidade usando uma combinação de ação do preço, padrões estruturais e ferramentas de temporização do mercado.

Principais Funcionalidades:

Exibição Visual Inteligente:

Desenha automaticamente padrões da estrutura de preço e rotula claramente Topos Maiores (HH), Fundos Maiores (HL), Topos Menores (LH) e Fundos Menores (LL) no seu gráfico — oferecendo uma visão em tempo real das mudanças na estrutura do mercado e possíveis zonas de reversão, essenciais para identificar transições de tendência e rompimentos com clareza. Média Móvel Dinâmica:

Adapta-se automaticamente ao intervalo de barras alvo selecionado, oferecendo uma Média Móvel Periódica dinâmica que se ajusta com base na sua configuração, seja para scalping de curto prazo ou trades de longo prazo. Preço-Alvo Diário (Baseado em ADR/ATR):

Fornece referências claras para take-profit e stop-loss usando ADR ou ATR para tornar suas metas mais racionais e baseadas na volatilidade real do mercado. Separador de Linha Diária:

Ajuda a dividir visualmente cada dia de negociação, proporcionando uma visão mais clara dos movimentos da sessão, ciclos diários e padrões intradiários. Também inclui ferramentas de Expansão e Extensão de Fibonacci para medições manuais — permitindo desenhar e projetar alvos de preço com precisão sempre que necessário. Monitoramento de Velas para Viés Diário/Semanal:

Monitora estruturas de velas diárias e semanais para ajudá-lo a identificar o viés de curto prazo e diário e alinhar-se ao contexto de prazos maiores, ideal para planejar trades direcionais com precisão. Detecção de Números Redondos:

Destaca automaticamente números redondos-chave (ex.: 1.0000, 1.5000) para auxiliar na identificação de ciclos trimestrais e níveis psicológicos de preço significativos ao longo do ano. Detecção de Zona de Liquidez:

Detecta níveis-chave de liquidez como Alta do Dia Anterior (PDH), Baixa do Dia Anterior (PDL), bem como Alta e Baixa da Sessão Asiática. Estas zonas dinâmicas são cruciais para reconhecer áreas onde a liquidez pode ser varrida, tornando-as ideais para identificar reversões, continuações ou movimentos conduzidos por instituições com precisão. Essas zonas ajudam os traders a antecipar varreduras de liquidez, reversões e movimentos de continuação ideais para conceitos de smart money, ICT e estratégias institucionais. Scanner Multimoeda:

Escaneia múltiplos pares de moedas simultaneamente em segundos para detectar formações de tendência e padrão em tempo real , incluindo fases de impulso e correção com base na lógica da Onda de Elliott. Perfeito para identificar oportunidades em todo o mercado sem pular entre gráficos. Pronto para Múltiplos Timeframes:

Suporta a detecção de padrões AB=CD — incluindo correções de projeção 1.27 e configurações de reversão 0.618, além de poderosos padrões de velas como Engolfo, Três Velas Internas e Três Velas Externas em múltiplos períodos, garantindo alinhamento da estrutura micro à macro.

Leve e Otimizado, Projetado para ser amigável ao processador e responsivo, mesmo em configurações de análise multimoeda e múltiplos timeframes. Totalmente Personalizável — Ajuste entradas como sensibilidade de swing, filtros de padrão de vela e mais para se adequar à sua abordagem única de trading. Casos de Uso: Confirme entradas inteligentes usando confluência de tendência, padrão e vela. Filtre o ruído com sinais alinhados à estrutura. Ideal para estratégias de rompimento, reversão, seguimento de tendência e baseadas em SND. Compatível com a maioria dos estilos conhecidos: ICT, SMC, Onda de Elliott (Técnica do Caos de Trading), Ação do Preço, Topo Duplo, Fundo Duplo, Suporte e Resistência, Oferta e Demanda, entre outros.

TPTSyncX é mais do que apenas um indicador — é um assistente visual completo para traders que exigem precisão, estrutura e confiança em cada operação. Seja você scalper, swing trader ou analista de longo prazo, o TPTSyncX adapta-se ao seu estilo e ajuda a revelar o que outros não percebem — seja operando com indicadores de smc, topo duplo, fundo duplo, rompimento, reversão, seguimento de tendência, snd, ict, onda de Elliott, ação do preço, suporte e resistência, oferta e demanda, scalping ou swing trading — foi feito para mantê-lo à frente em qualquer condição de mercado.



