Определи тренд. Прочти паттерн. Выбери момент входа.

3 шага менее чем за 30 секунд! Торгуйте легко — никакого анализа не требуется. Ваш умный помощник готов упростить ваш рабочий процесс

Больше никакой перегрузки графиков.

Торгуйте уверенно с помощью интеллектуального определения направления.

Совместим со всеми валютами, криптовалютами, акциями, металлами, индексами и любыми таймфреймами.

Просто кликните и исполняйте — это так просто.

Идеально для занятых трейдеров, которым важны скорость и ясность.

TPTSyncX — это мощный, универсальный индикатор для MetaTrader 5, который бесшовно синхронизирует анализ трендов, паттернов и свечных триггеров в чистую и интеллектуальную визуальную систему. Разработан для трейдеров, которым нужны ясность, точность и скорость — помогает выявлять сетапы с высокой вероятностью успеха, используя комбинацию прайс-экшн, структурных моделей и инструментов тайминга.

Основные функции:

Интеллектуальный визуальный интерфейс:

Автоматически рисует модели ценовой структуры и чётко маркирует Высшие Максимумы (HH), Высшие Минимумы (HL), Низшие Максимумы (LH) и Низшие Минимумы (LL) на вашем графике — предоставляя вам обзор изменения структуры рынка в реальном времени и потенциальных зон разворота, что необходимо для точного определения смены тренда и пробоев. Динамическая скользящая средняя:

Автоматически адаптируется к выбранному диапазону целевых баров, предоставляя динамическую MA, которая подстраивается под ваш стиль торговли — будь то скальпинг или долгосрочные свинг-сделки. Целевая цена на день (на основе ADR/ATR):

Предоставляет чёткие уровни тейк-профита и стоп-лосса, используя ADR или ATR, чтобы ваши цели были более логичными и соответствовали реальной волатильности рынка. Разделитель торговых дней:

Помогает визуально разбить каждый торговый день, предоставляя более чёткий обзор движения сессий, дневных циклов и внутридневных моделей. Также включает инструменты Фибоначчи Expansion и Extension для ручного измерения — позволяя точно строить и проектировать ценовые цели по необходимости. Мониторинг свечей для дневного/недельного направления:

Анализирует дневные и недельные свечные структуры, чтобы помочь определить краткосрочное и дневное направление, и согласовать его с контекстом старшего таймфрейма — идеально для точного планирования направленных сделок. Обнаружение круглых уровней:

Автоматически выделяет ключевые круглые уровни (например, 1.0000, 1.5000), чтобы помочь в определении квартальных циклов и важных психологических ценовых уровней в течение года. Обнаружение зон ликвидности:

Обнаруживает ключевые уровни ликвидности, такие как максимум предыдущего дня (PDH), минимум предыдущего дня (PDL), а также максимум и минимум азиатской сессии. Эти динамические зоны важны для распознавания мест, где может быть собрана ликвидность, что делает их идеальными для определения потенциальных разворотов, продолжений или умных институциональных движений с точностью. Эти зоны помогают трейдерам предугадать сбор ликвидности, развороты и движения по концепции Smart Money, ICT и институциональному стилю. Сканер мультивалютности:

Сканирует несколько валютных пар одновременно за секунды для обнаружения трендов и формирования паттернов в реальном времени , включая импульсные и коррекционные фазы на основе логики волн Эллиотта. Идеально подходит для поиска возможностей по всему рынку без переключения графиков. Поддержка нескольких таймфреймов:

Обнаруживает паттерны AB=CD — включая коррекции с проекцией 1.27 и разворотные модели с 0.618, а также мощные свечные формации, такие как Поглощение, Three Inside Bar и Three Outside Bar на нескольких таймфреймах, обеспечивая согласованность от микро до макро структуры.

Лёгкий и оптимизированный, Создан для бережного отношения к ресурсам ЦП и высокой отзывчивости, даже при анализе по многим парам и таймфреймам. Полностью настраиваемый. Настройте параметры, такие как чувствительность свинга, фильтры свечных паттернов и многое другое под ваш уникальный стиль торговли. Применение: Подтверждайте умные входы с помощью слияния тренда, паттернов и свечей. Отфильтровывайте шум с помощью сигналов, выровненных по структуре. Идеально подходит для стратегий пробоя, разворота, следования за трендом и на основе SND. Совместим с большинством известных стилей: ICT, SMC, Elliott Wave (Trading Chaos Technique), Price Action, Двойная вершина, Двойное дно, Поддержка и сопротивление, Зоны спроса и предложения и многое другое.

TPTSyncX — это не просто индикатор, а полноценный визуальный помощник для трейдеров, которым нужны точность, структура и уверенность в каждой сделке. Будь вы скальпером, свинг-трейдером или долгосрочным аналитиком, TPTSyncX адаптируется к вашему стилю и помогает увидеть то, что упускают другие — будь то торговля с использованием smc, double top, double bottom, breakout, reversal, trend following, snd, ict, elliott wave, price action, support resistance, supply demand, scalping или swing trading индикаторов — он создан, чтобы держать вас впереди в любых рыночных условиях.




