获取免费的 AUX 指标、EA 支持和完整指南，请访问 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

发现趋势。读取模式。把握入场时机。

三步只需30秒！轻松交易 — 无需分析，您的智能助手已准备好简化您的工作流程

  • 不再因图表信息过载而困扰。
  • 通过智能趋势偏向检测自信交易。
  • 兼容所有货币、加密货币、股票、贵金属、指数及任意时间框架。
  • 只需点击并执行 — 就这么简单。
  • 非常适合希望快速清晰交易的忙碌交易者。

TPTSyncX 是一款强大的全能 MetaTrader 5 指标，可无缝同步趋势、图形模式K线触发分析，并以清晰智能的可视化系统呈现。专为追求清晰度、精确性和速度的交易者设计，它通过结合价格行为、结构模式和市场时机工具，帮助识别高概率交易机会。

主要功能：

  1. 智能可视化显示：
    自动绘制价格结构模式，并清晰标注高点高 (HH)、低点高 (HL)、高点低 (LH) 与低点低 (LL) 于图表上 — 实时展现市场结构变化与潜在反转区域，对识别趋势转换与价格突破至关重要。
  2. 动态移动平均线：
    根据所选目标K线范围自动调整周期，适用于短线剥头皮或长线波段交易的动态均线。
  3. 每日目标价格（基于 ADR/ATR）：
    使用ADR或ATR提供明确的止盈与止损参考，使目标更合理且基于真实市场波动。
  4. 每日分割线：
    帮助直观划分每个交易日，清晰观察各交易时段、日内循环与节奏。还包含斐波那契扩展与延伸工具，便于手动测量与精确预测价格目标。
  5. 日线/周线K线监测：
    监控每日及每周K线结构，帮助识别短期与日线趋势方向，与更高周期结构保持一致，为精准制定方向性交易策略提供依据。
  6. 整数关口识别：
    自动标示关键整数价位（如1.0000、1.5000），协助识别季度循环与重要心理价位。
  7. 流动性区域检测：
    识别关键流动性水平，如前日高（PDH）、前日低（PDL）及亚洲时段高/低。这些动态区域对识别流动性扫荡、反转或延续具有重要意义，特别适用于Smart Money概念、ICT与机构化交易策略。
  8. 多货币扫描器：
    在数秒内同时扫描多个货币对，实时检测趋势与模式形态，包括基于艾略特波浪逻辑的推动与修正阶段。无需频繁切换图表，即可捕捉市场机会。
  9. 多周期支持：
    支持检测 AB=CD 模式 — 包括 1.27 投射修正与 0.618 反转设置，以及强势K线形态如吞没、三内线、三外线等多周期检测，确保微观与宏观结构的一致性。

轻量化与高优化， 即使在多货币、多周期分析环境下也能保持对CPU友好与高响应。完全可自定义：可调整波动灵敏度、K线形态筛选等输入，以贴合您独特的交易方式。

通过结构对齐信号过滤噪音。非常适合突破、反转、趋势跟随和基于SND的策略。兼容大多数常见交易风格：ICT、SMC、Elliott Wave（交易混沌技术）、Price Action、双顶、双底、支撑阻力、供需等。
TPTSyncX 不仅仅是一个指标，它是为追求精准、结构和信心的交易者打造的全方位视觉助手。无论您是剥头皮、波段还是长期分析交易者，TPTSyncX 都能适应您的交易风格，帮助您发现别人忽视的机会——无论您使用 smc、双顶、双底、突破、反转、趋势跟随、snd、ict、波浪理论、价格行为、支撑阻力、供需、剥头皮或波段指标交易，它都能让您在任何市场条件下保持领先。


88007901
129
88007901 2025.10.14 07:26 
 

用户没有留下任何评级信息

Arief
1173
来自开发人员的回复 Arief 2025.10.14 08:42
Thank you for this wonderful review and for becoming a loyal fan! We're so happy to hear that the software, from its performance and updates to our support, has exceeded your expectations. Your endorsement is incredibly motivating. We can't wait to share our future works with you and continue this successful cooperation.
Da Ming Li
384
Da Ming Li 2025.04.14 04:21 
 

用户没有留下任何评级信息

Arief
1173
来自开发人员的回复 Arief 2025.10.14 08:38
Thank you so much for the 5-star review, We're thrilled to hear you find the indicator helpful and that you received quick support. We appreciate you.
回复评论