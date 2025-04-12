获取免费的 AUX 指标、EA 支持和完整指南，请访问 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

发现趋势。读取模式。把握入场时机。



三步只需30秒！轻松交易 — 无需分析，您的智能助手已准备好简化您的工作流程

不再因图表信息过载而困扰。

通过智能趋势偏向检测自信交易。

兼容所有货币、加密货币、股票、贵金属、指数及任意时间框架。

只需点击并执行 — 就这么简单。

非常适合希望快速清晰交易的忙碌交易者。

TPTSyncX 是一款强大的全能 MetaTrader 5 指标，可无缝同步趋势、图形模式与K线触发分析，并以清晰智能的可视化系统呈现。专为追求清晰度、精确性和速度的交易者设计，它通过结合价格行为、结构模式和市场时机工具，帮助识别高概率交易机会。

主要功能：

智能可视化显示：

自动绘制价格结构模式，并清晰标注高点高 (HH)、低点高 (HL)、高点低 (LH) 与低点低 (LL) 于图表上 — 实时展现市场结构变化与潜在反转区域，对识别趋势转换与价格突破至关重要。 动态移动平均线：

根据所选目标K线范围自动调整周期，适用于短线剥头皮或长线波段交易的动态均线。 每日目标价格（基于 ADR/ATR）：

使用ADR或ATR提供明确的止盈与止损参考，使目标更合理且基于真实市场波动。 每日分割线：

帮助直观划分每个交易日，清晰观察各交易时段、日内循环与节奏。还包含斐波那契扩展与延伸工具，便于手动测量与精确预测价格目标。 日线/周线K线监测：

监控每日及每周K线结构，帮助识别短期与日线趋势方向，与更高周期结构保持一致，为精准制定方向性交易策略提供依据。 整数关口识别：

自动标示关键整数价位（如1.0000、1.5000），协助识别季度循环与重要心理价位。 流动性区域检测：

识别关键流动性水平，如前日高（PDH）、前日低（PDL）及亚洲时段高/低。这些动态区域对识别流动性扫荡、反转或延续具有重要意义，特别适用于Smart Money概念、ICT与机构化交易策略。 多货币扫描器：

在数秒内同时扫描多个货币对， 实时检测趋势与模式形态 ，包括基于艾略特波浪逻辑的推动与修正阶段。无需频繁切换图表，即可捕捉市场机会。 多周期支持：

支持检测 AB=CD 模式 — 包括 1.27 投射修正与 0.618 反转设置，以及强势K线形态如吞没、三内线、三外线等多周期检测，确保微观与宏观结构的一致性。

轻量化与高优化， 即使在多货币、多周期分析环境下也能保持对CPU友好与高响应。完全可自定义：可调整波动灵敏度、K线形态筛选等输入，以贴合您独特的交易方式。 通过结构对齐信号过滤噪音。非常适合突破、反转、趋势跟随和基于SND的策略。兼容大多数常见交易风格：ICT、SMC、Elliott Wave（交易混沌技术）、Price Action、双顶、双底、支撑阻力、供需等。

TPTSyncX 不仅仅是一个指标，它是为追求精准、结构和信心的交易者打造的全方位视觉助手。无论您是剥头皮、波段还是长期分析交易者，TPTSyncX 都能适应您的交易风格，帮助您发现别人忽视的机会——无论您使用 smc、双顶、双底、突破、反转、趋势跟随、snd、ict、波浪理论、价格行为、支撑阻力、供需、剥头皮或波段指标交易，它都能让您在任何市场条件下保持领先。





