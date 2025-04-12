TPTSyncX

  • Arief
  • 버전: 4.5
  • 업데이트됨: 22 8월 2025
  • 활성화: 5

무료 AUX 지표, EA 지원 및 전체 가이드를 얻으시려면 방문하세요 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

트렌드를 포착하세요. 패턴을 읽으세요. 진입 시점을 타이밍하세요.

30초 이내의 3단계! 분석 없이도 쉽게 거래하세요 — 당신의 스마트 어시스턴트가 워크플로우를 단순화해 드립니다.

  • 더 이상 차트 과부하 없음.
  • 스마트 바이어스 감지로 자신감 있게 거래하세요.
  • 모든 통화, 암호화폐, 주식, 금속, 지수 및 모든 시간대와 호환됩니다.
  • 그냥 클릭하고 실행하세요 — 정말 간단합니다.
  • 속도와 명확성을 원하는 바쁜 트레이더에게 이상적입니다.

TPTSyncX는 추세, 패턴, 그리고 캔들스틱 트리거 분석을 하나로 통합하여 깨끗하고 지능적인 시각 시스템으로 동기화하는 강력한 올인원 MetaTrader 5 인디케이터입니다. 명확성, 정밀성, 속도를 원하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 가격 행동, 구조적 패턴 및 시장 타이밍 도구의 조합을 통해 높은 확률의 트레이드 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다.

주요 기능:

  1. 스마트 시각 디스플레이:
    자동으로 가격 구조 패턴을 그리고, 차트에 Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL)를 명확하게 라벨링하여 시장 구조 변화와 잠재적 반전 구역을 실시간으로 보여줍니다. 이는 추세 전환 및 가격 돌파를 명확하게 식별하는 데 필수적입니다.
  2. 동적 이동 평균:
    선택한 타겟 바 범위에 자동으로 적응하여, 단기 스캘핑이든 장기 스윙 트레이딩이든 설정에 따라 조정되는 동적 MA 기간을 제공합니다.
  3. 일일 타겟 가격 (ADR/ATR 기반):
    ADR 또는 ATR을 사용하여 명확한 수익 실현 및 손절 기준을 제공하여 실제 시장 변동성을 기반으로 보다 합리적인 타겟을 설정할 수 있습니다.
  4. 일일 라인 구분자:
    각 거래일을 시각적으로 분리하여 세션 움직임, 일일 주기 및 인트라데이 패턴을 더 명확하게 볼 수 있게 해줍니다. 수동 측정을 위한 피보나치 확장 및 연장 도구도 포함되어 있어 필요 시 정확하게 가격 타겟을 그리거나 투영할 수 있습니다.
  5. 일일/주간 바이어스 캔들 감시:
    일일 및 주간 캔들 구조를 모니터링하여 단기 및 일일 바이어스를 식별하고, 더 높은 시간대 맥락과 정렬하여 방향성 트레이드를 정밀하게 계획할 수 있도록 도와줍니다.
  6. 라운드 넘버 감지:
    주요 라운드 넘버 (예: 1.0000, 1.5000)를 자동으로 강조 표시하여 분기 사이클 및 연중 주요 심리적 가격 수준을 식별하는 데 도움을 줍니다.
  7. 유동성 구역 감지:
    이전 일 고점 (PDH), 저점 (PDL), 아시아 세션 고점 및 저점과 같은 주요 유동성 레벨을 감지합니다. 이러한 동적 구역은 유동성 스윕이 발생할 수 있는 영역을 인식하는 데 매우 중요하며, 반전, 지속 또는 스마트 머니 주도의 움직임을 정밀하게 식별하는 데 이상적입니다. 이 구역은 트레이더가 유동성 스윕, 반전, 지속 움직임을 예측하는 데 도움을 주며, 스마트 머니 개념, ICT 및 기관 스타일 전략에 이상적입니다.
  8. 멀티 통화 스캐너:
    실시간 추세 및 패턴 형성을 감지하기 위해 여러 통화쌍을 몇 초 만에 스캔합니다. 엘리어트 파동 논리에 기반한 임펄스 및 조정 단계 포함. 차트를 넘나들지 않고도 시장 전반의 기회를 포착할 수 있습니다.
  9. 멀티 타임프레임 지원:
    AB=CD 패턴 감지 지원 — 1.27 투영 조정 및 0.618 반전 설정 포함. 인걸핑, 쓰리 인사이드 바, 쓰리 아웃사이드 바와 같은 강력한 캔들 패턴도 여러 타임프레임에 걸쳐 지원하여 마이크로부터 매크로 구조까지 정렬을 보장합니다.

가볍고 최적화되어 있으며, 멀티페어 및 멀티타임프레임 분석 설정에서도 CPU 친화적이고 반응성이 뛰어납니다. 완전 사용자 정의 가능 — 스윙 민감도, 캔들 패턴 필터 등과 같은 입력을 사용자 고유의 거래 방식에 맞게 조정하세요. 사용 사례: 추세, 패턴, 캔들스틱 컨플루언스를 사용하여 스마트 진입을 확인하세요.

구조에 맞춘 신호로 잡음을 제거하십시오. 돌파, 반전, 추세 추종 및 SND 기반 전략에 이상적입니다. ICT, SMC, 엘리엇 파동 (Trading Chaos Technique), 프라이스 액션, 더블 톱, 더블 바텀, 지지/저항, 공급/수요 등 대부분의 알려진 스타일과 호환됩니다. TPTSyncX는 단순한 지표가 아니라, 모든 거래에서 정밀성, 구조 및 자신감을 요구하는 트레이더를 위한 완벽한 시각적 어시스턴트입니다. 당신이 스캘퍼, 스윙 트레이더 또는 장기 분석가이든, TPTSyncX는 당신의 스타일에 맞춰 적응하며 다른 사람들이 놓치는 것을 발견하도록 도와줍니다. SMC 지표, 더블 톱 지표, 더블 바텀 지표, 돌파 지표, 반전 지표, 추세 추종 지표, SND 지표, ICT 지표, 엘리엇 파동 지표, 프라이스 액션 지표, 지지/저항 지표, 공급/수요 지표, 스캘핑 지표 또는 스윙 트레이딩 지표를 사용하여 거래하든, 모든 시장 상황에서 앞서 나가도록 설계되었습니다.


Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
88007901
129
88007901 2025.10.14 07:26 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Arief
1173
개발자의 답변 Arief 2025.10.14 08:42
Thank you for this wonderful review and for becoming a loyal fan! We're so happy to hear that the software, from its performance and updates to our support, has exceeded your expectations. Your endorsement is incredibly motivating. We can't wait to share our future works with you and continue this successful cooperation.
Da Ming Li
384
Da Ming Li 2025.04.14 04:21 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Arief
1173
개발자의 답변 Arief 2025.10.14 08:38
Thank you so much for the 5-star review, We're thrilled to hear you find the indicator helpful and that you received quick support. We appreciate you.
리뷰 답변