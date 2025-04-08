Supreme Hedgingh 2 Gold

Ja, natürlich! Hier ist eine aktualisierte und etwas prägnantere Version der Präsentation für IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, die die neuen Funktionen und einen werbewirksamen Ton enthält:

🧠 IA SUPREME© 2.0GOLD - Die Evolution Ihres Handels

Die neue GOLD-Version ist da: intelligenter, reaktionsschneller, sicherer.
Partner's Academy präsentiert IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, den Expert Advisor, der Präzision und fortschrittliches Risikomanagement mit einer dynamischen Analyse der Marktvolatilität kombiniert, um zu entscheiden, wie viel und wann man einsteigen sollte.

🔍 NEUE VERSION 2.0GOLD
Ein neuer intelligenter Parameter analysiert die aktuelle Volatilität, um das Marktengagement zu dosieren: In Zeiten hoher Turbulenzen sollten Sie vorsichtig einsteigen; wenn der Markt stabil ist, optimieren Sie Ihren operativen Schub, um den Gewinn zu maximieren.

✅ Die wichtigsten Funktionen wurden bestätigt und verbessert:

  • Kapitalschutz mit individuell einstellbaren Tageszielen und Drawdowns

  • 85% positive Performance auf EURUSD, USDCAD, AUDCAD, CADCHF - Zeitrahmen M15

  • 30+ gebrauchsfertigeprofessionelle Voreinstellungen mit dynamischem Risikomanagement

  • Intelligente Handelsreihen mit automatischer oder manueller Absicherung

  • Vollständiges Bedienfeld: alles unter Kontrolle, auch im manuellen Modus

  • Anpassbare Eingaben: Magische Zahl, TP/SL, Trailing, Zeitpläne, Indikatoren und Kommentare

🚀 Optimiert für:

  • ECN-Broker mit niedrigen Spreads (FpMarkets, TopFX)

  • Demo- und Realkonten, mit ethischer Philosophie: erst stressen, dann investieren

  • Empfohlene Mindesteinlage: $500 pro aktivem Währungspaar

  • Dedizierter VPS für ununterbrochenen H24-Betrieb

💬 Möchten Sie es in Aktion sehen?
Kontaktieren Sie mich unter mql4.com oder treten Sie der Telegram-Gruppe bei: t.me/supremeforexexpert

🎯 IA SUPREME 2.0GOLD - Wo Präzision auf intelligente Leistung trifft.


Bewertungen 1
Ella
223
Ella 2025.06.09 07:37 
 

Very responsive and easy to work with. I'm excited to see how the AI performs—looks promising so far!

