Supreme Hedgingh 2 Gold
- Experten
- Harry Tallarita
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
🧠 IA SUPREME© 2.0GOLD - Die Evolution Ihres Handels
Die neue GOLD-Version ist da: intelligenter, reaktionsschneller, sicherer.
Partner's Academy präsentiert IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, den Expert Advisor, der Präzision und fortschrittliches Risikomanagement mit einer dynamischen Analyse der Marktvolatilität kombiniert, um zu entscheiden, wie viel und wann man einsteigen sollte.
🔍 NEUE VERSION 2.0GOLD
Ein neuer intelligenter Parameter analysiert die aktuelle Volatilität, um das Marktengagement zu dosieren: In Zeiten hoher Turbulenzen sollten Sie vorsichtig einsteigen; wenn der Markt stabil ist, optimieren Sie Ihren operativen Schub, um den Gewinn zu maximieren.
✅ Die wichtigsten Funktionen wurden bestätigt und verbessert:
-
Kapitalschutz mit individuell einstellbaren Tageszielen und Drawdowns
-
85% positive Performance auf EURUSD, USDCAD, AUDCAD, CADCHF - Zeitrahmen M15
-
30+ gebrauchsfertigeprofessionelle Voreinstellungen mit dynamischem Risikomanagement
-
Intelligente Handelsreihen mit automatischer oder manueller Absicherung
-
Vollständiges Bedienfeld: alles unter Kontrolle, auch im manuellen Modus
-
Anpassbare Eingaben: Magische Zahl, TP/SL, Trailing, Zeitpläne, Indikatoren und Kommentare
🚀 Optimiert für:
-
ECN-Broker mit niedrigen Spreads (FpMarkets, TopFX)
-
Demo- und Realkonten, mit ethischer Philosophie: erst stressen, dann investieren
-
Empfohlene Mindesteinlage: $500 pro aktivem Währungspaar
-
Dedizierter VPS für ununterbrochenen H24-Betrieb
💬 Möchten Sie es in Aktion sehen?
Kontaktieren Sie mich unter mql4.com oder treten Sie der Telegram-Gruppe bei: t.me/supremeforexexpert
🎯 IA SUPREME 2.0GOLD - Wo Präzision auf intelligente Leistung trifft.
Very responsive and easy to work with. I'm excited to see how the AI performs—looks promising so far!