Supreme Hedgingh 2 Gold

5

Por supuesto. He aquí una versión actualizada y algo más concisa de la presentación de IA SUPREME© MT4Hedging 2. 0GOLD, que incluye las nuevas funcionalidades y un tono promocional eficaz:

🧠 IA SUPREME© 2.0GOLD - La evolución de su trading

La nueva versión GOLD ya está aquí: más inteligente, más sensible, más segura.
Partner's Academy presenta IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, el Asesor Experto que combina la precisión y la gestión avanzada del riesgo con el análisis dinámico de la volatilidad del mercado para decidir cuánto y cuándo entrar.

🔍 NUEVA VERSIÓN 2.0GOLD
Un nuevo parámetro inteligente analiza la volatilidad actual para dosificar la exposición al mercado: en momentos de grandes turbulencias, entre con cautela; cuando el mercado esté estable, optimice su empuje operativo para maximizar el beneficio.

✅ Características clave confirmadas y mejoradas:

  • Protección del capital con objetivos y detracciones diarias personalizables.

  • Rendimiento positivo del 85% en EURUSD, USDCAD, AUDCAD, CADCHF - marco temporal M15

  • Más de 30 preajustes profesionales listos para usar con gestión dinámica del riesgo

  • Series comerciales inteligentes con cobertura automática o manual

  • Completo panel operativo: todo bajo control, incluso en modo manual

  • Entradas personalizables: número mágico, TP/SL, trailing, horarios, indicadores y comentarios

🚀 Optimizado para:

  • Brokers ECN de spread bajo (FpMarkets, TopFX)

  • Cuentas demo y reales, con filosofía ética: primero estresarse, luego invertir

  • Depósito mínimo recomendado: 500 dólares por cruce de divisas activo

  • VPS dedicado para un funcionamiento ininterrumpido H24

💬 ¿Quieres verlo en acción?
Contacta conmigo en mql4.com o únete al grupo de Telegram: t.me/supremeforexexpert

🎯 IA SUPREME 2.0GOLD - Donde la precisión se une a la potencia inteligente.


Comentarios 1
Ella
223
Ella 2025.06.09 07:37 
 

Very responsive and easy to work with. I'm excited to see how the AI performs—looks promising so far!

Respuesta al comentario