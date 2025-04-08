Supreme Hedgingh 2 Gold
- Asesores Expertos
- Harry Tallarita
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Por supuesto. He aquí una versión actualizada y algo más concisa de la presentación de IA SUPREME© MT4Hedging 2. 0GOLD, que incluye las nuevas funcionalidades y un tono promocional eficaz:
🧠 IA SUPREME© 2.0GOLD - La evolución de su trading
La nueva versión GOLD ya está aquí: más inteligente, más sensible, más segura.
Partner's Academy presenta IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, el Asesor Experto que combina la precisión y la gestión avanzada del riesgo con el análisis dinámico de la volatilidad del mercado para decidir cuánto y cuándo entrar.
🔍 NUEVA VERSIÓN 2.0GOLD
Un nuevo parámetro inteligente analiza la volatilidad actual para dosificar la exposición al mercado: en momentos de grandes turbulencias, entre con cautela; cuando el mercado esté estable, optimice su empuje operativo para maximizar el beneficio.
✅ Características clave confirmadas y mejoradas:
-
Protección del capital con objetivos y detracciones diarias personalizables.
-
Rendimiento positivo del 85% en EURUSD, USDCAD, AUDCAD, CADCHF - marco temporal M15
-
Más de 30 preajustes profesionales listos para usar con gestión dinámica del riesgo
-
Series comerciales inteligentes con cobertura automática o manual
-
Completo panel operativo: todo bajo control, incluso en modo manual
-
Entradas personalizables: número mágico, TP/SL, trailing, horarios, indicadores y comentarios
🚀 Optimizado para:
-
Brokers ECN de spread bajo (FpMarkets, TopFX)
-
Cuentas demo y reales, con filosofía ética: primero estresarse, luego invertir
-
Depósito mínimo recomendado: 500 dólares por cruce de divisas activo
-
VPS dedicado para un funcionamiento ininterrumpido H24
💬 ¿Quieres verlo en acción?
Contacta conmigo en mql4.com o únete al grupo de Telegram: t.me/supremeforexexpert
🎯 IA SUPREME 2.0GOLD - Donde la precisión se une a la potencia inteligente.
Very responsive and easy to work with. I'm excited to see how the AI performs—looks promising so far!