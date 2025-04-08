Supreme Hedgingh 2 Gold
- Experts
- Harry Tallarita
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace:
🧠 IA SUPREME© 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading
La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura.
Partner’s Academy presenta IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato, per decidere quanto entrare e quando farlo.
🔍 NOVITÀ VERSIONE 2.0GOLD
Un nuovo parametro intelligente analizza la volatilità attuale per dosare l’esposizione al mercato: in momenti di alta turbolenza, entra in modo prudente; quando il mercato è stabile, ottimizza la spinta operativa per massimizzare il profitto.
✅ Caratteristiche chiave confermate e potenziate:
-
Protezione del capitale con obiettivi e drawdown giornalieri personalizzabili
-
85% di performance positiva su EURUSD, USDCAD, AUDCAD, CADCHF – timeframe M15
-
30+ preset professionali pronti all’uso, con gestione dinamica del rischio
-
Serie di trade intelligenti, con copertura automatica o manuale
-
Pannello operativo completo: tutto sotto controllo, anche in modalità manuale
-
Input personalizzabili: numero magico, TP/SL, trailing, orari, indicatori e commenti
🚀 Ottimizzato per:
-
Broker ECN a basso spread (FpMarkets, TopFX)
-
Conti demo e reali, con filosofia etica: prima si stressa, poi si investe
-
Deposito minimo consigliato: $500 per ogni cross valutario attivo
-
VPS dedicati per operatività H24 senza interruzioni
💬 Vuoi vederlo in azione?
Contattami su mql4.com oppure unisciti al gruppo Telegram: t.me/supremeforexexpert
🎯 IA SUPREME 2.0GOLD – Dove la precisione incontra la potenza intelligente.
Very responsive and easy to work with. I'm excited to see how the AI performs—looks promising so far!