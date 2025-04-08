Supreme Hedgingh 2 Gold

Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace:

🧠 IA SUPREME© 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading

La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura.
Partner’s Academy presenta IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato, per decidere quanto entrare e quando farlo.

🔍 NOVITÀ VERSIONE 2.0GOLD
Un nuovo parametro intelligente analizza la volatilità attuale per dosare l’esposizione al mercato: in momenti di alta turbolenza, entra in modo prudente; quando il mercato è stabile, ottimizza la spinta operativa per massimizzare il profitto.

✅ Caratteristiche chiave confermate e potenziate:

  • Protezione del capitale con obiettivi e drawdown giornalieri personalizzabili

  • 85% di performance positiva su EURUSD, USDCAD, AUDCAD, CADCHF – timeframe M15

  • 30+ preset professionali pronti all’uso, con gestione dinamica del rischio

  • Serie di trade intelligenti, con copertura automatica o manuale

  • Pannello operativo completo: tutto sotto controllo, anche in modalità manuale

  • Input personalizzabili: numero magico, TP/SL, trailing, orari, indicatori e commenti

🚀 Ottimizzato per:

  • Broker ECN a basso spread (FpMarkets, TopFX)

  • Conti demo e reali, con filosofia etica: prima si stressa, poi si investe

  • Deposito minimo consigliato: $500 per ogni cross valutario attivo

  • VPS dedicati per operatività H24 senza interruzioni

💬 Vuoi vederlo in azione?
Contattami su mql4.com oppure unisciti al gruppo Telegram: t.me/supremeforexexpert

🎯 IA SUPREME 2.0GOLD – Dove la precisione incontra la potenza intelligente.


Ella
223
Ella 2025.06.09 07:37 
 

Very responsive and easy to work with. I'm excited to see how the AI performs—looks promising so far!

IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
专家
IA SUPREME MT4Hedging by Partner’s Academy Bring Precision and Control to Your Trading Elevate Your Trading Experience with Partner’s Academy Innovation After purchase, you will receive additional settings with inputs specifically designed for major crosses. Contact me directly on mql4.com. DO YOU WANT TO SEE IT LIVE? JOIN THE TELEGRAM GROUP t.me/supremeforexexpert Overview IA SUPREME MT4Hedging is an advanced artificial intelligence-based trading system carefully developed by Partner’s A
回复评论